PPC blue lansează campania “Încarcă și Câștigă”, prin care premiază încărcarea mașinilor electrice în afara orelor de vârf

PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, lansează campania „Încarcă și Câștigă cu PPC blue”, o inițiativă care încurajează șoferii de vehicule electrice să își mute încărcarea în afara orelor de vârf ale Sistemului Electroenergetic Național. Prin această campanie, desfășurată în perioada 5–31 august 2026 în întreaga rețea PPC blue din România, compania răspunde apelului autorităților privind flexibilizarea temporară și voluntară a consumului de energie electrică în intervalul critic 19:00–22:00.

Măsura vine ca urmare a solicitării Ministerului Energiei privind implementarea unor măsuri temporare și voluntare de reducere a consumului în orele de seară, pentru menținerea echilibrului și siguranței Sistemului Electroenergetic Național. PPC blue susține acest demers și încurajează, pe bază voluntară, mutarea încărcării înainte de ora 19:00 sau după ora 22:00, serviciul de reîncărcare rămânând disponibil fără întreruperi pe întreaga durată a zilei.

„Mobilitatea electrică poate deveni un partener activ al sistemului energetic, nu doar un consumator. Prin campania «Încarcă și Câștigă» ne alăturăm efortului autorităților de a reduce presiunea din orele de vârf și le oferim șoferilor un motiv în plus să încarce atunci când în rețea există energie verde din abundență. Este o soluție simplă, voluntară și care aduce beneficii deopotrivă utilizatorilor și întregului sistem”, a declarat Andreea-Dana Popescu, Director General PPC Blue România.

Campania premiază încărcările efectuate în intervalul 11:00–15:00, când producția de energie din surse fotovoltaice este ridicată. Astfel, o parte din consum este mutată către orele cu energie verde din abundență, contribuind la reducerea vârfului de sarcină din intervalul de seară. Mecanismul este simplu: orice sesiune de încărcare începută în intervalul 11:00–15:00, cu peste 5 kWh, care respectă condițiile din regulament, este înscrisă automat în tragerea la sorți, iar pentru fiecare kWh încărcat participantul primește câte o șansă de câștig. Cu cât un șofer încarcă mai multă energie în acest interval, cu atât are mai multe șanse la premii.

La finalul campaniei, prin tragere la sorți, PPC blue oferă 26 de premii constând în vouchere cadou eMAG, în valoare totală de 7.500 lei: un premiu de 1.000 lei, cinci premii de câte 500 lei și douăzeci de premii de câte 200 lei. Înscrierea se face automat, fără pași suplimentari din partea utilizatorilor.

Prin astfel de inițiative, PPC blue își consolidează rolul de operator responsabil de infrastructură de încărcare și contribuie la o utilizare mai echilibrată a rețelei electrice. În România, PPC blue operează în prezent peste 1.400 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 46 MW, consolidându-și astfel poziția de unul dintre cei mai mari operatori de infrastructură de încărcare din România. PPC blue oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore și Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.

Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.

Regulamentul complet al campaniei „Încarcă și Câștigă cu PPC blue” este disponibil pe https://www.ppcblue.ro/ro/informatii-utile.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI blue, brand-ul dedicat mobilității electrice lansat de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de mobilitate electrică oferite persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni lider pe noua piață de mobilitate electrică din regiune, prin realizarea de investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.