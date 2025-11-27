PPC blue România își extinde infrastructura de stații de încărcare și preia rețeaua Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare pentru vehicule electrice

PPC blue, divizia de mobilitate electrică a grupului PPC în România, continuă extinderea rețelei sale naționale prin achiziția rețelei Hermes Flow cu 116 puncte de încărcare. Odată cu integrarea noilor stații, utilizatorii vor avea acces la o rețea mai amplă de stații rapide și ultra-rapide, disponibile treptat în aplicația PPC blue în perioada următoare.

“Mobilitatea electrică evoluează atunci când șoferii pot călători liber, cu încredere în rețeaua care îi susține. Extinderea amprentei noastre prin achiziția rețelei Hermes Flow ne apropie de obiectivul de a oferi o experiență predictibilă de încărcare la nivel național. Apreciem dedicația și efortul depus de echipa Hermes Flow în dezvoltarea acestei rețele, contribuția lor reprezintă o parte importantă din tranziția energetică pe care o construim împreună.” a declarat Andreea-Dana Popescu, director general PPC Blue România.

Rețeaua preluată are în componență 72 de puncte de încărcare în București-Ilfov și restul în 10 județe din România. Noile stații sunt amplasate în zone ușor accesibile, de exemplu în 6 magazine Carrefour, 15 unități Romstal precum și mai multe mall-uri din București și din țară. Din cele 116 puncte de încărcare, 97 de puncte de încărcare sunt rapide si ultrarapide, cu puteri între 50k și 160kW.

Integrarea rețelei de puncte de încărcare preluate de la Hermes Flow în rețeaua PPC blue și în aplicația mobilă va fi realizată în perioada imediat următoare. Pe durata procesului de preluare, stațiile vor fi indisponibile pentru o perioadă scurtă, de aproximativ 2–3 ore, în ziua în care sunt transferate. Până la momentul finalizării integrării, acestea vor rămâne vizibile în rețeaua Hermes, iar ulterior vor putea fi găsite în aplicația și pe harta PPC blue.

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.

Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.

PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de mobilitate electrică oferite persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni lider pe noua piață de mobilitate electrică din regiune, prin realizarea de investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.