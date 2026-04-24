PPC Blue România sprijină tinerii instituționalizați să obțină permisul de conducere

PPC Blue România a susținut campania „Energie pentru un nou drum”, o inițiativă desfășurată în parteneriat cu Asociația T.I.B.E.R.I.U.S., prin care tinerii instituționalizați sunt sprijiniți în obținerea permisului de conducere, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

„Mobilitatea electrică nu se oprește doar la tehnologie, ea înseamnă și progresul pe care îl facem, astfel încât să avem un impact în societate. Astfel de campanii ne ajută să oferim un sprijin concret, măsurabil, astfel încât tinerii să poată beneficia de un punct de pornire. Ne bucurăm că am reușit să extindem oportunitatea dată prin acest proiect către un număr mai mare tineri, oferindu-le un instrument valoros care îi poate ajuta în dobândirea independenței de care au nevoie”, a declarat Andreea-Dana Popescu, Director General al PPC Blue România.

Asociația T.I.B.E.R.I.U.S. urmărește să acorde tinerilor acces la oportunități profesionale, integrare socială, cât și independența economică. Suma colectată în cadrul campaniei „Energie pentru un nou drum” va fi utilizată pentru a acoperi costuri precum: orele de pregătire teoretică și practică, taxe de examen, documente, precum și alte costuri logistice.

În cadrul proiectului vor putea obține permisul de conducere 45 de tineri instituționalizați din București, Ilfov, Giurgiu, Vâlcea, Brașov, Prahova și Constanța.

PPC Blue România compania a donat 0,10 lei pentru fiecare kWh încărcat de către utilizatorii de vehicule electrice în rețeaua operată sub brandul PPC blue din România în perioada decembrie 2025 – februarie 2026. Volumul total de energie încărcată a fost de 1.521.497 kWh, astfel că suma donată de companie a depășit 150.000 de lei.

În România, PPC blue operează peste 1100 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 36 MW, în principal la stații de încărcare rapide si ultrarapide. PPC blue oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.

În 2025, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile PPC blue au parcurs în total peste 18.000.000 de km, echivalentul a 453 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceștia au contribuit la reducerea cu peste 2.945 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.

Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.

PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI blue, brand-ul dedicat mobilității electrice lansat de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de mobilitate electrică oferite persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni lider pe noua piață de mobilitate electrică din regiune, prin realizarea de investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.