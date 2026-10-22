PPC blue și Cometex extind infrastructura de încărcare pentru vehicule electrice

PPC Blue România, parte a grupului PPC în România, a semnat un parteneriat strategic cu dezvoltatorul de parcuri de retail Cometex, parte din grupul Altex, pentru instalarea de stații de încărcare ultra-rapide dedicate vehiculelor electrice în mai multe locații Altex și pentru întreaga rețea națională de 19 retail park-uri aflate în portofoliul Cometex.

Colaborarea dintre PPC blue și Cometex are ca obiectiv susținerea tranziției către mobilitatea electrică și facilitarea accesului clienților la soluții moderne de încărcare, amplasate în proximitatea spațiilor comerciale, contribuind activ la dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile și la construirea unui mediu urban mai curat și mai responsabil.

Până în prezent au fost instalate 20 de puncte de încărcare, aflate în Giurgiu, Slatina, București, Câmpina, Mediaș și Huși. Astfel, în Giurgiu rețeaua include atât un hub de mare viteză cu 8 puncte de încărcare, cu o putere totală instalată de 450 kW amplasat în cadrul Aurora Retail Park, cât și 2 puncte de încărcare cu o putere totala de 50 kW, în Plaza Giurgiu. În Slatina și București sunt disponibile câte 2 puncte de încărcare cu o putere totală de 82 kW la Altex Slatina Greenfield, respectiv Altex Iris Titan. În Câmpina, Mediaș și Huși, posesorii de vehicule electrice au la dispozitie câte 2 puncte de încărcare cu o putere de 50kW în cadrul Altex Câmpina Greenfield, Mediaș Retail Park, Drobeta Turnu Severin Retail Park, Huși Retail Park respectiv Aurora Retail Park Bacău cu o putere de 100kW. În perioada următoare, vor fi finalizate alte 16 puncte de încărcare în locații din Târgu Neamț și Pantelimon, continuând astfel extinderea rețelei la nivel național.

În cadrul parteneriatului, urmează să mai fie instalate peste 300 de noi puncte de încărcare, cu o putere totală instalată estimată de peste 20 MW, inclusiv in locațiile Bricostore

Totodată, PPC blue va prelua în mod gradual rețeaua de stații de încărcare dezvoltată de Cometex, garantând astfel continuitatea serviciilor pentru clienții parcurilor de retail și o experiență de cumpărare uniformă. Această integrare va aduce în rețeaua PPC blue 87 de puncte noi de încărcare.

Parcurile de retail sunt prezente în orașe precum Bacău, Brașov, Caracal, Dej, Deva, Drobeta Turnu-Severin Turnu Măgurele, Hunedoara Huși, Dej, Giurgiu, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Satu Mare, Vatra Dornei, Vălenii de Munte, contribuind la revitalizarea și modernizarea infrastructurii comerciale locale.

“Mobilitatea electrică prinde contur prin colaborări solide, investiții bine direcționate și soluții ușor accesibile pentru utilizatori. Colaborarea cu Cometex reflectă angajamentul nostru de a integra stațiile de încărcare în locații-cheie, ușor accesibile, precum retail park-urile și centrele comerciale frecventate zilnic de clienți. Prin extinderea constantă a rețelei, atât în orașe unde suntem deja prezenți, cât și în locații noi, contribuim activ la accelerarea tranziției către un transport mai curat și mai eficient. Împreună cu partenerii noștri, construim o infrastructură națională de mobilitate electrică, adaptată nevoilor reale ale utilizatorilor.” a declarat Andreea-Dana Popescu, Director General al PPC Blue România.

„La Cometex, dezvoltăm parcuri de retail gândite ca proiecte relevante pentru comunitățile locale, în care accesibilitatea, confortul și sustenabilitatea sunt integrate încă din etapa de proiectare. Pentru noi, un centru comercial modern înseamnă mai mult decât spații pentru cumpărături – este un loc care integrează servicii și facilități menite să îmbunătățească experiența clienților și să răspundă nevoilor de mobilitate. Parcările nu mai reprezintă doar spații destinate autovehiculelor, ci devin infrastructuri care susțin aceste noi obiceiuri. Prin parteneriatul cu PPC Blue, adăugăm o facilitate esențială pentru utilizatorii de vehicule electrice și consolidăm angajamentul nostru de a dezvolta destinații comerciale moderne și sustenabile pentru comunitățile locale în care investim.” a declarat Adrian Urdă, Director General Cometex.

În România, PPC blue operează peste 1400 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 46 MW. PPC blue oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.

Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.

Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.

PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI blue, brand-ul dedicat mobilității electrice lansat de PPC în 2021 în Grecia, este principalul furnizor de infrastructură și servicii de încărcare pentru vehicule electrice din țară, deservind persoane fizice, companii și organizații din sectorul public la nivel național. Obiectivul de a deveni lider pe noua piață de mobilitate electrică din regiune, prin realizarea de investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.

Cometex este unul dintre principalii dezvoltatori de parcuri de retail din România și o companie cu capital 100% românesc, specializată în dezvoltarea, operarea și administrarea de centre comerciale la nivel național, cu focus pe zone urbane cu potențial de creștere durabilă. Compania operează în prezent o rețea de 19 parcuri de retail în 18 orașe din România, contribuind la dezvoltarea infrastructurii comerciale moderne și la consolidarea comunităților locale.

Proiectele Cometex reunesc branduri naționale și internaționale de resume, precum Ador Mobila, Altex, Animax, Askona, Banca Transilvania, Best Simob, C&A, Casa Eduard, Deichmann, dm, Dr. Max, Energy Plus, Fressnapf, JYSK, Kaufland, KiK, Martes Sport, Maxi Pet, McDonald’s, Media Galaxy, Mobexpert, Nativo, Naturlich, Noriel, PENNY, Pepco, Practi, Raiffeisen Bank, Rotakt, Sinsay, Sportisimo, Staer, Takko, TEDi, Top Magazin și Zoo Center, alături de operatori locali și naționali din segmentul food & beverages.