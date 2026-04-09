PPC Energie lansează serviciul de mentenanță pentru sisteme fotovoltaice dedicat companiilor, o soluție completă pentru siguranță și eficiență energetică

PPC Energie, furnizor integrat de energie, își extinde portofoliul de soluții avansate dedicate companiilor prin lansarea serviciilor de mentenanță preventivă și corectivă pentru sisteme fotovoltaice, destinate companiilor care dețin instalații cu o capacitate mai mare de 20 kWp.

Noua ofertă vizează atât clienții business existenți ai PPC Energie, cât și companii care dispun de sisteme fotovoltaice instalate de orice alt furnizor de pe piață. Pentru companiile care intenționează să facă primul pas în creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor operaționale, PPC Energie oferă soluții fotovoltaice la cheie, care vor include unul dintre planurile de mentenanță disponibile.

Pentru a asigura performanța optimă și durata de viață extinsă a centralelor fotovoltaice, PPC Energie oferă companiilor trei pachete predefinite de Operare și Mentenanță (O&M), pentru instalații cu puteri între 20 kWp și 400 kWp. Pachete disponibile includ cel puțin câte un set anual de servicii pentru întreținerea preventivă, care contribuie la păstrarea garanției sistemelor.

Pentru instalațiile cu puteri sub 100kWp este disponibil pachetul Standard, iar pentru cele de peste 100 kWp se pot contracta și pachetele Plus și Advanced, care includ suplimentar una sau două intervenții de constatare/an, precum și serviciul de curățare a panourilor. De asemenea, pentru aceste pachete sunt propuse, opțional, intervenții de mentenanță corectivă, servicii suplimentare de curățare a panourilor, toaletare a vegetației. Mai multe detalii despre pachetele de mentenanță sunt disponibile aici.

Pentru centralele mai mari de 400 kWp, PPC Energie propune soluții personalizate de mentenanță preventivă și corectivă, adaptate specificațiilor fiecărui proiect.

De asemenea, în cadrul acestor operațiuni de mentenanță, PPC Energie folosește și termografierea panourilor fotovoltaice, o metodă avansată de diagnostic care permite identificarea rapidă a pierderilor de eficiență și a potențialelor defecțiuni, înainte ca acestea să afecteze producția de energie.

„Prin adăugarea serviciului de operare și mentenanță sisteme fotovoltaice în portofoliul PPC Energie ne propunem să extindem ecosistemul de soluții cu valoare adăugată oferit clienților business, asigurându-le performanță, riscuri reduse și continuitate în exploatare. Prin serviciul de operare și mentenanță ne asigurăm că investiția este valorificată la maximum, iar costurile cu energia creează avantaje competitive într-o piață dinamică”, a declarat Laurențiu Brumaru, Director of Delivery Factory PPC Energie.

Portofoliul diviziei PPC de soluții avansate pentru companii include sisteme fotovoltaice la cheie, pentru a spori competitivitatea și sustenabilitatea afacerii, soluții de iluminat inteligent LED pentru optimizarea consumului, modernizarea infrastructurii energetice deținute pentru gestionarea într-o manieră profesionistă a activelor, și echipamente industriale proiectate să minimizeze pierderile și riscurile energetice. În 2025, PPC Energie a semnat primele contracte pentru instalarea de sisteme de stocare a energiei la clienți, oferind soluții complete de consultanță și instalare.

Toate aceste servicii sunt susținute de consultanță specializată și standarde ridicate de execuție pentru îmbunătățirea performanței și reducerea costurilor energetice ale clienților business. Mai multe detalii sunt disponibile aici.