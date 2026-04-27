PPC Energie și PPC blue lansează prima ofertă din România care combină energia 100% verde cu beneficii complete de mobilitate electrică

PPC Energie introduce în portofoliul său PPC Energie bluePASS, prima ofertă din România care integrează energia 100% din surse regenerabile cu beneficii concrete pentru șoferii de mașini electrice.

Pachetul PPC Energie bluePASS include energie electrică 100% din surse regenerabile și un abonament lunar gratuit în aplicația PPC blue pentru încărcarea mașinii electrice: 60 kWh pentru un loc de consum, 120 kWh pentru două locuri de consum sau 200 kWh pentru trei sau mai multe locuri de consum. La acestea se adaugă o tractare gratuită pe an și 15% reducere la achiziția unei stații de încărcare, cu plata în până la 36 de tranșe. Suplimentar, clienții PPC Energie beneficiază de factură electronică și au acces la programul de loialitate PPC myRewards, disponibil în aplicația myPPC.

Oferta din portofoliul PPC Energie este disponibilă la un preț al energiei active de 0,529 lei/kWh și 0,35 lei/zi (TVA inclus) abonament la energie. Prețul final, cu toate taxele incluse, pentru PPC Energie bluePASS pleacă de la 1,20 lei/kWh, în funcție de operatorul de distribuție din zona în care clientul încheie contractul de energie.

Combinând toate beneficiile incluse, avantajul financiar estimat alegând această ofertă pornește de la 1260/lei pe an. Clienții cu mai multe locuri de consum pot beneficia de economii de aproximativ 300 de lei/lună și abonament PPC blue de până la 200 kW/h pe lună pentru al treilea loc de consum activat.

Oferta este valabilă până la 31 mai 2026 și se adresează clienților casnici și business micro atât noi, cât și existenți.

„PPC Energie bluePASS reprezintă viziunea noastră despre cum ar trebui să arate energia viitorului: verde și cu valoare concretă pentru client. Nu oferim doar un contract de furnizare – construim un ecosistem de beneficii care sprijină tranziția spre electrificare în general și spre mobilitatea electrică în particular. Continuăm să inovăm și am reușit să concepem o ofertă în care să punem laolaltă cât mai multe dintre beneficiile din portofoliul PPC Energie și cel al colegilor de la PPC Blue România printr-un mecanism simplu, transparent și avantajos”,a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

„Ne-am dorit ca trecerea la mobilitatea electrică să fie cât mai simplă. De aceea am construit împreună cu colegii de la PPC Energie o punte între cele două lumi, energia de acasă și încărcarea pe drum, într-un singur contract, accesibil oricărui șofer de mașină electrică”, a adăugat, la rândul său, Andreea Popescu, director general PPC Blue România.

Toate beneficiile PPC blue rămân active atât timp cât clientul menține produsul PPC Energie bluePASS. Abonamentele lunare de 60, 120 sau 200 kWh, în funcție de numărul locurilor de consum, sunt valabile 30 de zile de la activare și se reînnoiesc automat în fiecare lună.

Pachetul PPC Energie bluePASS este o opțiune potrivită pentru persoanele care dețin o mașină electrică sau intenționează să își achiziționeze una și iși doresc un acces facil la o rețea extinsă de stații de încărcare.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de aproximativ 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.

PPC Blue România face parte din Grupul PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a asumat un angajament față de dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor.

DEI blue, brand-ul dedicat mobilității electrice lansat de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de mobilitate electrică oferite persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni lider pe noua piață de mobilitate electrică din regiune, prin realizarea de investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.

PPC BlueRomânia operează una dintre cele mai mari rețele de încărcare pentru vehicule electrice din țară, cu peste 1.100 de puncte rapide și ultrarapide.