PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București

PPC Energie a pregătit o nouă instalație interactivă, Light Rider (Călărețul de lumină), pentru Spotlight International Light Art Festival, care are loc în București în perioada 9-11 octombrie 2026. Aflat la a 10-a ediție, festivalul este organizat de Primăria Capitalei prin ARCUB, iar PPC îl susține din 2017.

Instalația Light Rider, creată de artistul Adrian Damian, este amplasată în Piața Revoluției, în jurul monumentului ecvestru al lui Carol I, unde un inel din schele metalice, cu diametrul de 16 m, devine o pistă de lumină. Fiecare vizitator care atinge unul dintre punctele instalației intră în cursă și va conduce un călăreț de lumină. Dacă toți călăreții activi ajung la linia de sosire în aceeași secundă, întregul inel se luminează; efectul ilustrează principiul sincronizării, pe care se bazează sistemele energetice.

Cu tema „PLAYGROUND”, Spotlight 2026 transformă într-o galerie de lumină Calea Victoriei, între Hotelul Radisson Blu și intersecția cu Splaiul Independenței, precum și spațiul interior ARCUB – Hanul Gabroveni și în cadrul centrelor comerciale Mega Mall și Promenada Mall, în perioada 9-11 octombrie, între orele 19:00 și 23:00. Programul include 6 spectacole de video mapping, 13 instalații pe Calea Victoriei și experiențe ARCUB, inclusiv în cele două centre comerciale.

PPC Energie se implică activ în proiecte de artă din toată țara și susține instituții culturale reprezentative care îmbogățesc viața comunităților din care fac parte. În București, companiile din grupul PPC în România susțin parteneri culturali precum Opera Națională București, Teatrul Național București, ARCUB, Opera Comică pentru Copii, Muzeul Național Cotroceni și Turneul Internațional Stradivarius 2025. În această vară, PPC a fost prezent pe Calea Victoriei și în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”.

Susținerea proiectelor culturale din toată țara se aliniază cu strategia companiei de a se implica în dezvoltarea comunităților, în paralel cu furnizarea de servicii integrate, adaptate consumului eficient și responsabil de energie electrică.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de circa 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.