PPC Energie susține o nouă ediție a festivalului Spotlight din București

Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) continuă să avanseze cu faza a doua a Foii de parcurs pionieră privind banca climatică, menținându-și poziția de finanțator principal al revoluției industriale ecologice, al securității energetice și al prosperității comune.

Bazându-se pe succesul răsunător al foii de parcurs de la lansarea sa în 2020, faza a doua stabilește prioritățile Grupului BEI până la sfârșitul acestui deceniu, simplificând în același timp radical procedurile sale pentru a accelera investițiile ecologice.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, Consiliul de administrație al BEI a adoptat a doua fază a foii de parcurs împreună cu Orientarea pentru sectorul energetic, consolidând poziția Grupului ca bancă pentru climă. A doua fază se bazează pe trei pârghii principale:

O concentrare mai puternică pe competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei pentru companii și familii, prin asigurarea energiei curate la prețuri accesibile și produse local pentru întreprinderi și gospodării, promovarea soluțiilor inovatoare și consolidarea poziției de lider tehnologic a Europei.

Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR între 2026 și 2030: Decizia adoptată de Consiliu în această săptămână în Cipru – țara cu cel mai mare deficit de apă din Europa – subliniază importanța adaptării pentru securitatea și prosperitatea colectivă, accentuând totodată beneficiile economice evidente ale acesteia.

Simplificări radicale: Eliminarea suprareglementării prin recurgerea la autoevaluare, reguli și rapoarte existente, criterii de referință, standarde de reglementare și reguli privind contrapărțile, precum și la utilizarea extinsă a instrumentelor eficiente de evaluare a eligibilității verzi.

„Pe baza succesului remarcabil al Foii de parcurs privind banca climatică, ne concentrăm eforturile asupra tranziției ecologice, deoarece este ceea ce trebuie să facem pentru viitorul nostru și, de asemenea, ceea ce este inteligent să facem pentru economiile noastre. Cu o revoluție energetică aflată în plină desfășurare, menținem direcția pentru competitivitatea și securitatea prezentului și pentru planeta viitorului”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.

Competitivitate, securitate și prețuri mai mici ale energiei

De la lansarea Foii de parcurs privind banca pentru climă în 2020, Grupul BEI a sprijinit investiții verzi în valoare de peste 560 miliarde EUR – aproximativ 90 % fiind în Uniunea Europeană (UE) – și este pe drumul cel bun pentru a-și îndeplini obiectivul principal de a sprijini investiții verzi în valoare de cel puțin 1 000 miliarde EUR în acest deceniu. Cu cea de-a doua fază a foii de parcurs, Grupul BEI își reafirmă angajamentul de a aloca peste jumătate din finanțările sale anuale acțiunilor climatice și durabilității mediului.

În perspectivă, Grupul BEI va intensifica eforturile de consolidare a competitivității Europei, prin sprijinirea tehnologiilor curate, întărirea lanțurilor de aprovizionare, susținerea întreprinderilor în reducerea cheltuielilor cu energia, precum și îmbunătățirea securității energetice, cu produse specializate, cum ar fi finanțarea personalizată pentru contractele de achiziție de energie electrică. Grupul BEI a planificat finanțări noi în valoare record de 11 miliarde EUR pentru rețelele energetice numai în acest an, mobilizând deja 40 % din investițiile totale ale Europei în acest sector în 2024, cu ambiția de a crește cifra și mai mult în acest an.

O nouă inițiativă de 17 miliarde EUR va ajuta 350 000 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) europene să investească în economii de energie, iar contragaranțiile pentru producătorii de energie eoliană și de componente de rețele vor asigura o aprovizionare durabilă. Programul TechEU, cea mai mare inițiativă de finanțare a inovării în Europa, își propune să mobilizeze 250 miliarde EUR până în 2027, sprijinul pentru inovatorii în domeniul tehnologiei curate fiind printre prioritățile sale cheie.

Pentru a asigura o tranziție verde echitabilă, BEI sprijină, de asemenea, gospodăriile cu venituri mici prin împrumuturi pentru renovare accesibile și leasing de active de tehnologie curată, cum ar fi vehicule și pompe de căldură, în parteneriat cu băncile locale. Un nou pachet de investiții și consultanță în domeniul egalității de gen în contextul climei va extinde furnizarea de soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de adaptare la schimbările climatice pentru femei, fete și diverse grupuri de populație din întreaga lume.

Dublarea finanțării pentru adaptare la 30 miliarde EUR

Investițiile în adaptare sunt atât esențiale, cât și raționale din punct de vedere economic: fenomenele meteorologice extreme din Europa, numai în această vară, au cauzat pierderi economice pe termen scurt de cel puțin 43 miliarde EUR, în timp ce se estimează că fiecare euro cheltuit pentru prevenire și adaptare va economisi între cinci și șapte euro din daune și cheltuieli viitoare de reconstrucție.

Grupul BEI își va dubla finanțarea pentru adaptarea la schimbările climatice la 30 miliarde EUR pentru perioada 2026–2030, în comparație cu cei cinci ani precedenți. Acest sprijin sporit se va concentra pe agricultură, gestionarea ciclului apei, companii, orașe, regiuni și comunități vulnerabile, în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și partenerii naționali, regionali și din sectorul privat. Pentru a ajuta clienții să demareze proiectele, Grupul BEI va spori semnificativ asistența tehnică, inclusiv pentru cele mai vulnerabile populații ale lumii, cum ar fi statele insulare mici în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate, comunitățile cu venituri mici, popoarele indigene, femeile, migranții, tinerii și persoanele în vârstă.

Simplificări radicale

Grupul BEI își simplifică procesele pentru a accelera accesul la finanțare verde și a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri. Prin valorificarea standardelor de raportare ale UE, cum ar fi Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD), și prin extinderea utilizării instrumentelor digitale cum ar fi Green Checker, Grupul BEI accelerează și simplifică accesul la finanțare și reduce birocrația pentru clienții săi.

Această abordare consolidează sprijinul Grupului BEI pentru inițiativele UE, cum ar fi Busola pentru competitivitate și pachetul omnibus de simplificare. În cadrul celei de-a doua faze a foii de parcurs, Grupul BEI își simplifică cerințele pentru companii, în special pentru cele care accesează produsele sale prin intermediul băncilor partenere, și aliniază cerințele de raportare cu standardele de durabilitate ale UE, cum ar fi CSRD, pentru a reduce și mai mult obligațiile de raportare ale clienților.