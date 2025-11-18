ENERGIE
PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project of 130MW at the region of Călugăreni
Committed to the vision to further enhance its leading role in the energy transition taking place in Southeast Europe, the PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project at the region of Călugăreni, 40 km south of Bucharest, which was recently connected to the grid.
For the construction of the new photovoltaic plant, 227,240 bifacial photovoltaic panels were used. The estimated annual energy generation of the project is expected to exceed 193 GWh, sufficient to meet the energy needs of more than 48,500 households. The operation of the project is expected to prevent the emission of around 116,000 tonnes of CO2 per year, according to a press release.
„We remain committed to the Group’s strategy of becoming a major energy player in the wider Southeast European region. The new photovoltaic park in Romania confirms our dominant position in the Romanian renewable energy market. We continue to steadily develop our green portfolio, with geographical and technological diversification, in order to maximise the benefits of the green transition and the interconnected energy market”, stated the Deputy Chief Executive Officer of RES PPC Group, Konstantinos Mavros.
The new photovoltaic park is part of an agreement between the PPC Group and Metlen Energy & Metals for renewable energy projects. A total of 460 MW of photovoltaic parks, part of an agreement with Metlen Energy & Metals, are to be completed by the end of the year.
PPC Group expands its presence in Southeast Europe
The PPC Group continues to evolve dynamically by expanding its renewable energy portfolio, as new wind and photovoltaic projects are constantly added to those already in place. With the inauguration of the new photovoltaic park in Călugăreni, installed capacity will exceed 6.5 GW, of which 1.5 GW in Romania.
According to the three-year strategic plan, by 2027, the PPC Group will develop additional renewable energy projects in Greece and throughout the Southeast Europe region, with the goal of increasing installed capacity from renewable sources to 11.8 GW by 2027. Currently, over 60% of the renewable energy projects to be added are already under construction or ready for construction.
MSCI Inc. has upgraded PPC Group’s ESG rating to “A”, recognizing the Group’s strengthened performance across key sustainability areas.
The assessment highlights improved results in environmental management, renewable energy portfolio development, and corporate governance, reflecting PPC Group’s steady progress in managing sustainability-related risks and opportunities.
This upgrade confirms the alignment of our strategy with international ESG standards and reinforces our commitment to transparency, responsible business practices, and the creation of long-term value for all stakeholders.
ENERGIE
PPC a inaugurat un parc fotovoltaic în Călugăreni care va acoperi nevoile a 48.500 de gospodării și va preveni 116.000 tone de emisii de dioxid de carbon
Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București, noul parc urmând să producă anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării și contribuind la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
“Ghidat de viziunea de a-și intensifica rolul de lider în tranziția energetică din Europa de Sud-Est, Grupul PPC își consolidează portofoliul verde în România cu un nou proiect fotovoltaic în regiunea Călugăreni, la 40 km sud de București, care a fost recent conectat la rețea”, arată sursa citată.
Pentru construcția noului parc fotovoltaic au fost utilizate 227.240 de panouri bifaciale. Se preconizează că producția anuală estimată de energie a proiectului va depăși 193 GWh, suficientă pentru a satisface nevoile energetice a peste 48.500 de gospodării. Odată operațional, se estimează că parcul fotovoltaic de la Călugăreni va împiedica eliberarea în atmosferă a circa 116.000 de tone de CO₂ anual.
„Ne menținem angajamentul față de strategia Grupului de a deveni un pilon energetic principal în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est. Noul parc fotovoltaic din România confirmă poziția noastră dominantă pe piața românească de energie regenerabilă. Continuăm să dezvoltăm în mod constant portofoliul verde, cu diversificare geografică și tehnologică, pentru a valorifica la maximum avantajele tranziției verzi și ale pieței energetice interconectate”, a declarat directorul executiv adjunct al RES PPC Group, Konstantinos Mavros.
Noul parc fotovoltaic face parte dintr-un acord între Grupul PPC și Metlen Energy & Metals pentru proiecte de energie regenerabilă. Un total de 460 MW de parcuri fotovoltaice, parte a unui acord cu Metlen Energy & Metals, urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.
Grupul PPC își extinde prezența în Europa de Sud-Est
Grupul PPC continuă să evolueze într-un mod dinamic, prin extinderea portofoliului de energie regenerabilă, pe măsură ce noi proiecte eoliene și fotovoltaice se alătură constant celor deja existente. Odată cu inaugurarea noului parc fotovoltaic de la Călugăreni, capacitatea instalată va depăși 6,5 GW, din care 1,5 GW provin din România.
Potrivit planului strategic pe trei ani, până în 2027, Grupul PPC va dezvolta proiecte suplimentare de energie regenerabilă în Grecia și în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, având ca obiectiv creșterea capacității instalate din surse regenerabile la 11,8 GW până în 2027. În prezent, peste 60% din proiectele de energie regenerabilă care urmează să fie adăugate sunt deja în construcție sau pregătite de construcție.
Rating-ul ESG al PPC îmbunătățit la “A”
De asemenea, MSCI Inc. a îmbunătățit ratingul ESG al Grupului PPC la „A”, recunoscând performanța consolidată a Grupului în domenii cheie ale sustenabilității.
Evaluarea evidențiază rezultatele îmbunătățite în gestionarea mediului, dezvoltarea portofoliului de energie regenerabilă și guvernanța corporativă, reflectând progresul constant al Grupului PPC în gestionarea riscurilor și oportunităților legate de sustenabilitate.
Această îmbunătățire confirmă alinierea strategiei PPC la standardele internaționale ESG și consolidează angajamentul nostru față de transparență, practici comerciale responsabile și crearea de valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate.
ENERGIE
Ministrul Energiei, discuții la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington despre dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă în România
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit sâmbătă, la Washington, cu Doug Burgum, secretarul de interne al Statelor Unite, și cu Jarrod Agen, șeful Energy Dominance Council de la Casa Albă. Discuțiile s-au concentrat pe dezvoltarea capacităților de energie nucleară civilă, hidroenergie, gaze naturale și tehnologii energetice în România.
„În continuarea a două discuții aplicate cu omologul meu american, Chris Wright, Ministrul Energiei din SUA, astăzi am discutat aplicat si direct la cel mai înalt nivel al administrației de la Washington, despre proiectele de dezvoltare a capacităților de energie civilă nucleară, hidroenergie, gaze naturale și tehnologie în România”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Citiți și Bogdan Ivan a discutat cu omologul din SUA despre consolidarea rolului României ca lider energetic regional: Aprecierea partenerilor americani confirmă direcția strategică a Bucureștiului
Potrivit ministrului, finanțarea proiectelor nucleare civile de la Cernavodă, SMR, exploatarea de gaze naturale în Marea Neagră și construcția coridorului de LNG care să alimenteze țările din Europa Centrală și de Sud-Est cu gaze naturale la un preț bun, s-au aflat printre principalele teme de discuție.
„Suntem deja la nivel de proiecte concrete și am câștigat încrederea partenerilor americani pentru că am prezentat proiecte solide și cifre clare. Iar așa cum am spus ieri în congresul PSD, scopul meu e să lucrez aplicat cu partenerii americani pentru a aduce investiții clare și tehnologie de vârf în România. Și știu să fac asta, aplicat și concret. La cel mai înalt nivel. Direct și pragmatic”, a subliniat Bogdan Ivan.
ENERGIE
Ministrul Alexandru Nazare: România și SUA, parteneri strategici în dezvoltarea Coridorului Vertical pentru securitatea energetică a Europei
Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, prezent la P-TEC – Partnership for Transatlantic Economic Cooperation (P-TEC), a avut o întrevedere cu Secretarul pentru Energie al Statelor Unite, Chris Wright, axată pe inițiativa Coridorului Vertical de Energie – un proiect strategic pe care România îl susține încă din 2016.
„Am subliniat că România susține Coridorul Vertical drept pilon durabil al securității energetice europene. Prioritatea noastră imediată este consolidarea Route 1 (traseul principal de transport al gazelor naturale din Grecia spre România, prin Bulgaria – componenta de bază a Coridorului Vertical), care a demonstrat fezabilitate tehnică și competitivitate comercială, inclusiv prin reducerea tarifelor la punctele de interconectare cu Republica Moldova”, a transmis ministrul finanțelor.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre extinderea rutelor 2 și 3 (rute complementare care vizează diversificarea fluxurilor de energie – Ruta 2 legând România de infrastructura energetică a Ucrainei și Republicii Moldova, iar Ruta 3 vizând extinderea conexiunilor energetice către Marea Neagră și regiunea caspică), într-un cadru bine calibrat, bazat pe granturi europene și instrumente financiare transatlantice, care să combine eficiența cu responsabilitatea fiscală.
„În acest context, am lansat ideea organizării unui eveniment de anvergură similară la București, în care să dezvoltăm temele dialogului de astăzi. Din perspectiva Ministerului Finanțelor, România rămâne angajată într-o abordare echilibrată – angajament strategic ancorat în responsabilitate fiscală, cu accent pe utilizarea eficientă a fondurilor europene și cooperarea cu instituțiile financiare americane”, a mai subliniat Alexandru Nazare.
Tot în cadrul evenimentului organizat la Atena, ministrul Alexandru Nazare a avut o nouă întâlnire cu Jarrod Agen, directorul executiv al Consiliului American pentru Dominanțǎ Energeticǎ: „ (…) am continuat discuțiile demarate la Washington luna trecută, despre parteneriatul româno-american în domeniul energiei.”
„Cooperarea transatlantică rămâne un pilon esențial pentru stabilitate, inovație și prosperitate”, a conchis ministrul finanțelor.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
AHK România sprijină cooperarea Germania-România-R. Moldova prin organizarea unei conferințe economice trilaterale. Industria și inovația, energia, apărarea și nearshoring-ul, temele strategice ale evenimentului
Paschal Donohoe demisionează din funcția de ministru de Finanțe al Irlandei și președinte al Eurogrupului pentru o poziție de conducere la Banca Mondială
PPC Group strengthens its green portfolio in Romania with a new photovoltaic project of 130MW at the region of Călugăreni
Nicușor Dan îl omagiază pe fostul deținut politic Ilie Ilașcu, decedat luni: Un patriot și “un simbol al rezistenței românești” în regiunea separatistă transnistreană
Shein refuză audierea în Parlamentul francez, în timp ce Legislativul European pregătește o rezoluție privind protecția consumatorilor și vânzarea ilegală de produse online
Comisiile pentru politică externă din Senatul României și Parlamentul R. Moldova se reunesc la București pentru a discuta despre avansarea procesului de integrare europeană
Zelenski merge în Turcia pentru a încerca revitalizarea negocierilor de pace și schimbul de prizonieri de război cu Rusia
Siegfried Mureșan: Parlamentul European continuă parteneriatul cu Guvernul R. Moldova în procesul de aderare la UE și atragerea fondurilor europene
Victorie diplomatică pentru administrația Trump: Consiliul de Securitate al ONU aprobă rezoluția SUA pentru o forță internațională în Gaza
Vicecancelarul german cere Chinei să se implice mai mult pentru a pune capăt războiului rus din Ucraina: Beijingul poate juca un rol decisiv
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Trending
- ROMÂNIA5 days ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMUNICATE DE PRESĂ1 week ago
Fundația Progress invită părinții și copiii pasionați de știință și robotică în 15 noiembrie la Târgul Național de Știință CODE Kids 2025 organizat la Politehnica București
- COMISIA EUROPEANA2 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- PARLAMENTUL EUROPEAN4 days ago
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul de Screening pentru depistarea timpurie a cancerului a fot inaugurat astăzi la Institutul Oncologic București, anunță ministrul Sănătății