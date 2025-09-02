COMUNICATE DE PRESĂ
PPC lansează Power Box, prima stație de încărcare rapidă, alimentată 100% din energie solară, disponibilă gratuit pentru utilizatorii de vehicule electrice
Grupul de companii PPC în România anunță lansarea primei soluții de încărcare din rețeaua PPC blue care funcționează 100% cu energie regenerabilă direct dintr-un parc fotovoltaic și este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii de vehicule electrice, informează un comunicat oficial al PPC România, remis CaleaEuropeana.ro.
Aceasta marchează un pas important în angajamentul companiei față de mobilitatea sustenabilă și inovația tehnologică în domeniul energiei verzi. PPC blue Power Box este o soluție de încărcare inovativă, cu sistem de stocare a energiei încorporat, iar energia verde provine de la parcul fotovoltaic de la Călugăreni al PPC Renewables România.
Noua stație de încărcare rapidă, echipată cu un sistem de stocare integrat, are o putere de încărcare de 150 kW și este capabilă să deservească simultan două vehicule electrice. Clienții pot găsi Power BOX-ul în județul Giurgiu, pe DN5 / E70, în proximitatea localității Uzunu, pe sensul de mers către Giurgiu, coordonatele exacte fiind disponibile aici.
Energia utilizată provine exclusiv din surse regenerabile, fiind furnizată de parcul fotovoltaic PPC Renewables România. Sistemul de stocare are o capacitate de 250 kWh. Astfel, infrastructura oferă nu doar o soluție ecologică, ci și una eficientă, gata să răspundă nevoilor de mobilitate ale utilizatorilor 24/7.
„Acest proiect reprezintă un exemplu al modului în care tehnologia, sustenabilitatea și accesibilitatea pot fi îmbinate într-un mod inovator, cu beneficii directe pentru utilizatori. Mobilitatea electrică reprezintă legătura dintre producție, stocare și consumator. Ne bucurăm ca suntem împreună cu colegii de la PPC Renewables în acest proiect și că astfel putem oferi o soluție verde, eficientă și gratuită, într-un moment în care tranziția către mobilitatea electrică are nevoie de inițiative curajoase. Explorăm deja extinderea acestui model în alte zone din România, ca parte a viziunii noastre de a construi o rețea de încărcare în armonie cu mediul și care răspunde nevoilor viitorului”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director al PPC Blue România.
„Ca producător de energie electrică din surse regenerabile, misiunea noastră este să asigurăm clienților energie curată și sustenabilă. Power Box este un mod inovator de a integra tot lanțul, de la producția de energie fotovoltaică până la folosirea acesteia de către utilizatorii de mașini electrice. Avansul tehnologic aduce aceste beneficii pe care ne bucurăm să le putem pune, împreună cu colegii de la PPC blue, la dispoziție celor care au ales mobilitatea electrică”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Power BOX-ul este integrat în aplicația PPC blue, unde utilizatorii pot vizualiza localizarea acestuia. Clienții PPC blue își pot încărca autovehiculul gratuit cu energie verde în sistem Plug&Charge, conectezi cablul și încărcarea pornește automat.
Acest proiect pilot reprezintă doar începutul unei noi direcții strategice pentru PPC blue, care continuă să investească în infrastructură modernă și sustenabilă pentru a sprijini dezvoltarea mobilității electrice în România.
Soluția aleasă de PPC Blue Romania este furnizată de Allspark Energy și conține un sistem de stocare cu baterii de 250kWh și o stație ultrarapidă de 150 kW.
Aplicația PPC blue poate fi descărcată din AppStore sau Google Play. Aceasta permite vizualizarea stațiilor de încărcare disponibile și alegerea serviciilor de încărcare potrivite nevoilor utilizatorilor (abonamentele sau Charge & Pay). Prin intermediul aplicației utilizatorii își pot organiza călătoriile și utiliza atât stațiile de încărcare PPC blue din România, cât și din Grecia. De altfel, compania PPC Blue România este prima din țară care oferă clienților abonamente pentru încărcare cu unități incluse (1 unitate = 1 kWh), oferind și serviciu de tractare gratuit. În funcție de nivelul de consum, există trei opțiuni: PPC blueLite (60 de unități de încărcare incluse), PPC bluePlus (120 de unități de încărcare incluse) și PPC blueMax (200 de unități de încărcare incluse). Clienții pot încărca folosind aplicația mobilă sau un card RFID asociat profilului activ.
În România, PPC blue operează peste 750 de puncte de încărcare în toate județele țării, cu o putere totală instalată de peste 21 MW, și oferă soluții integrate de mobilitate electrică clienților rezidențiali, companiilor și instituțiilor publice din întreaga țară.
În 2024, șoferii care și-au încărcat mașinile electrice la stațiile PPC blue au parcurs în total 10.500.000 de km, echivalentul a 262 de ture în jurul Pământului, înregistrând o medie 0,20 kWh per km. În urma sesiunilor de încărcare, aceștia au contribuit la reducerea cu peste 1.700 tone/an a emisiilor de dioxid de carbon.
Șoferii beneficiază de un serviciu de asistență tehnică cu suport oferit de o echipă dedicată, disponibil 24/7, la numărul 0800 801 158.
PPC blue instalează în România infrastructură de încărcare în centre comerciale, supermarketuri, restaurante și hoteluri care doresc să atragă utilizatorii de mașini electrice, precum și în spațiile publice puse la dispoziție de municipalități interesate de îmbunătățirea calității aerului prin încurajarea mobilității electrice.
PPC Blue România este parte a Grupului PPC, cu o tradiție de peste 70 de ani în Grecia, lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, care și-a făcut un angajament din dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin promovarea surselor de energie curată. Mobilitatea electrică joacă un rol central în această viziune pentru viitor. DEI Blue, compania dedicată mobilității electrice lansată de PPC în 2021 în Grecia, și-a făcut deja un nume prin serviciile de e-mobilitate furnizate persoanelor fizice, companiilor și administrației publice din întreaga Grecie. Obiectivul de a deveni cel mai important jucător pe noua piață a mobilității electrice din regiune, prin realizarea unor investiții semnificative pentru dezvoltarea, gestionarea și operarea celei mai extinse rețele de încărcare a mașinilor electrice și prin furnizarea de servicii inovatoare, descrie planul ambițios al PPC.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescută de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027. În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers”
Aviația pășește în era digitală prin suveniruri unice, certificate pe blockchain Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România și unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluționar în lumea aviației, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), prin lansarea colecției sale oficiale de NFT-uri „Cloud Chasers”, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Această colecție digitală unică oferă fanilor, pasionaților și colecționarilor oportunitatea de a deține o parte din istoria spectacolelor aeriene, securizată și autentică prin tehnologia blockchain.
NFT-urile (Non-Fungible Tokens) sunt certificate digitale unice, stocate pe blockchain, care dovedesc proprietatea și autenticitatea unui obiect digital. Spre deosebire de alte tipuri de fișiere digitale, NFT-urile nu pot fi copiate sau înlocuite, fiecare fiind unică în felul său. Colecția „Cloud Chasers” surprinde cele mai spectaculoase momente din istoria BIAS, cu imagini exclusive din edițiile anterioare, transformate în opere digitale care aduc la viață fiecare zbor și acrobație aeriană.
Colecția este limitată la 50 de NFT-uri. 15 ediții speciale „Stratosphere VIP” oferă acces exclusiv la experiențe reale în lumea aviației, precum întâlniri cu piloții, acces rapid la sesiunile de autografe și intrare în zona VIP a show-ului. Celelalte 35 de NFT-uri „Sky Legends” reconstituie în mod artistic momente-cheie din spectacolele BIAS, oferind o experiență digitală unică.
Toate NFT-urile „Cloud Chasers” sunt disponibile pe platforma oficială ICI D|SERVICES: http://nft.ici.ro/cloud-chasers, dezvoltată de ICI București. Utilizatorii pot achiziționa NFTurile folosind portofele digitale compatibile cu tehnologia blockchain MultiversX (EGLD). Astfel, colecționarii din întreaga lume pot păstra un fragment autentic din atmosfera spectacolelor BIAS, într-un format modern și sigur.
„Un NFT este, pe scurt, un certificat digital unic, stocat pe blockchain, care garantează autenticitatea și unicitatea unui obiect digital – fie că vorbim despre o fotografie, un videoclip sau o ilustrație. Prin această colecție dedicată Bucharest International Air Show, am transformat momente spectaculoase din aviație în obiecte digitale de colecție, pe care pasionații le pot deține în mod autentic. Este o modalitate prin care tehnologia și pasiunea se întâlnesc pentru a crea experiențe noi și memorabile.” – Adrian Victor Vevera, Director General ICI București.
„Zborul acrobatic este despre adrenalină pură, libertate și spectacol. Prin colecția de NFT a Bucharest International Air Show, imortalizăm aceste momente intense și le oferim fanilor șansa de a le păstra pentru totdeauna, într-o formă digitală unică. Este felul nostru de a duce emoția și frumusețea zborului dincolo de cer, direct în colecțiile pasionaților.” – George Rotaru, coordonatorul demonstrațiilor aeriene BIAS și directorul Aeroclubului României.
ICI București aniversează 55 de ani de excelență în cercetare și inovație digitală
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București marchează astăzi un moment de referință: 55 de ani dedicată cercetării, inovației și transformării digitale în România. Fondat în anul 1970, institutul a devenit un reped în domeniul tehnologiei înformației și comunicațiilor, contribuind decisiv la digitalizarea administrației publice și la susținerea mediului privat.
Pe parcursul celor cinci decenii și jumătate, ICI București a funcționat ca un „pilon esențial al cercetării aplicative și al transferului tehnologic”, adaptându-se constant la noile cerința tehnologice și la transformările societății. De asemenea, Institutul a jucat un rol cheie în dezvoltarea unor proiecte de avengură națională și internațională, menite să consolideze poziția României în ecosistemul global de cercetare și inovare.
„Mulțumesc tuturor celor care au fost și sunt parte din povestea ICI București – colegilor, colaboratorilor, partenerilor naționali și internaționali. Viitorul ne rezervă provocări, dar suntem pregătiți să le întâmpinăm, continuând să inovăm, să cercetăm și să creăm valoare pentru societate”, a transmis conducerea Institutului într-un mesaj oficial.
PPC România aduce energie, tehnologie și creativitate pe Calea Victoriei, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”
PPC România îi invită pe bucureșteni la un weekend plin de energie și experiențe interactive pe Calea Victoriei, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, unde vizitatorii vor putea descoperi instalația „Big Energy for Big Gadgets”, creată special de PPC România pentru acest eveniment și vor putea vizita magazinul mobil PPC, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În zilele de 21 și 22 iunie, între orele 16:00 și 20:00, cei care se vor afla în fața Cercului Militar pot alege să trăiască o experiență interactivă. „Big Energy for Big Gadgets” va oferi posibilitatea de a interacționa cu un ștecher uriaș, un adaptor tip puzzle și un telefon LED supradimensionat. Provocarea: conectarea corectă a componentelor pentru a genera #EnergiePentruOrice la foto corner-ul amenajat la fața locului. Vizitatorii sunt invitați să conecteze corect elementele unei instalații de mari dimensiuni şi să genereze #EnergiePentruOrice în zona foto amenajată de PPC. Instalația include un ștecher uriaș, un adaptor ca un puzzle și un telefon LED supradimensionat.
În aceeași zonă poate fi vizitat și magazinul mobil PPC, sub forma unui vehicul modular, primul de acest fel din România care aparține unui furnizor de energie. Magazinul mobil PPC este dotat cu toate facilitățile unui magazin obișnuit, cu o zonă de interacțiune cu clienții, oferindu-le aceeași experiență pe care o pot avea și în restul spațiilor comerciale PPC Energie din țară.
„Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” promovează mobilitatea pietonală și transformă orașul într-o platformă de explorare culturală prin artă, dialog și comunitate. PPC România sprijină activ acest demers, care se aliniază cu strategia companiei de a fi o prezență activă și relevantă în comunitățile din toată țara.
Proiectul este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.
PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.
