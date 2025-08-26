ENERGIE
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
Lucrările de construcție ale celui mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui, care aparține PPC Renewables România, au intrat într-o nouă etapă: au fost instalate primele 2 turbine dintre cele 23 de care va dispune parcul eolian.
Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, parcul eolian Deleni, situat în județul Vaslui, va deveni la punerea în funcțiune cea mai mare unitate de producție de energie regenerabilă situată în regiunea Moldova, cu o capacitate instalată de 140 MW.
Parcul este echipat cu turbine GE Vernova, fiecare având o capacitate de 6,1 MW. Puterea acestora este aproape de trei ori mai mare față de cea a turbinelor instalate în etapa anterioară de dezvoltare masivă a energiei eoliene în România, până în 2012.
Turbinele instalate au o înălțime de 121 metri, cu un diametru al rotorului de 158 metri, iar fiecare dintre pale are o lungime de 77,4 metri. Pentru fundația fiecăruia dintre turnuri, având diametrul de 20 metri, au fost turnați aproximativ 630 metri cubi de beton armat.
Pentru livrarea fiecăreia dintre elementele acestor turbine eoliene au fost organizate 12 transporturi agabaritice pe ruta Constanța – Brăila – Vaslui, cu o durată medie de câte 3 nopți.
Turbinele eoliene vor fi instalate pe terenuri aferente localităților Deleni, Costești și Bogdănești, iar stația electrică de interconexiune 400/220/110 kV se află pe raza localității Banca. Infrastructura din areal va permite accesul locuitorilor la drumurile de legătură care tranzitează parcul.
Acesta va dispune de trei stații de transformare, cea de la Banca urmând să fie stația de interconexiune cu Sistemul Energetic Național. Proiectul permite și adăugarea unor capacități de stocare a energiei, dacă va fi cazul.
„Odată cu instalarea primelor turbine eoliene trecem într-o nouă etapă în construirea parcului de la Deleni. Potențialul eolian al zonei este considerabil, iar extinderea noastră geografică în afara Dobrogei, tradițională pentru energia eoliană, contribuie atât la diversificarea mixului energetic al României, cât și la reducerea deficitului de capacități de producție din Nordul țării, dar și a comunității locale”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.
Parcul va genera anual aproximativ 370 GWh de energie electrică, evitând emisii de CO2 de circa 215.000 de tone anual și asigurând suficientă energie pentru a alimenta echivalentul a 100.000 de gospodării – un oraș de dimensiunea municipiului Vaslui, împreună cu localitățile componente.
La finalizarea proiectului, capacitatea totală instalată de surse regenerabile de energie a PPC Renewables România va ajunge la circa 1,5 GW.
Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescu-tă de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027.
În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.
BERD sprijină România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat joi că a sprijinit România în organizarea celei de-a doua licitații pentru energie regenerabilă, derulată în cadrul schemei Contracte pentru Diferență (CfD), finalizată în august 2025.
Potrivit comunicatului oficial, schema CfD, dezvoltată cu sprijinul BERD, stimulează investițiile în energie regenerabilă prin asigurarea unei stabilități a veniturilor pe termen lung pentru dezvoltatori și prin consolidarea integrării surselor regenerabile pe piață
În cadrul acestei licitații, au fost atribuite contracte cu o capacitate totală de 2.751 MW, ceea ce duce capacitatea totală combinată a celor două licitații CfD organizate de România la 4,2 GW, peste ținta națională de 3,5 GW, fixată în PNRR.
A doua rundă a atras oferte pentru peste 5.500 MW de proiecte solare și eoliene. Ofertele pentru energia solară fotovoltaică au fost remarcabil de competitive, cu prețuri de până la 35 €/MWh. Acest rezultat evidențiază competitivitatea tot mai mare a României în domeniul energiei regenerabile și angajamentul său constant de a extinde dezvoltarea energiei curate.
Finanțarea mecanismului CfD din România este asigurată prin fonduri din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene.
Sprijinirea tranziției verzi reprezintă o prioritate majoră pentru BERD în România. Banca a colaborat îndeaproape cu Ministerul Energiei pentru dezvoltarea schemei CfD și a cadrului de licitație, oferind asistență tehnică, expertiză în elaborarea politicilor și sprijin pentru implementare. Odată ce schema CfD s-a dovedit a fi un cadru fiabil, România are potențialul de a se poziționa ca lider regional în furnizarea de energie accesibilă, sigură și durabilă.
Anul trecut, pe lângă multiplele sale investiții în energie regenerabilă, Banca a sprijinit cu succes prima licitație CfD pentru 1,5 GW de capacitate solară și eoliană. Ulterior, a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Ministerul Energiei pentru a sprijini a doua licitație CfD din 2025, precum și reformele privind integrarea stocării în piețele de energie.
„Suntem mândri de parteneriatul solid pe care l-am dezvoltat în acest sector și îi felicităm pe colegii noștri români pentru succesul celei de-a doua licitații. Acest rezultat evidențiază angajamentul Ministerului Energiei pentru organizarea unor licitații competitive și a unor mecanisme de sprijin bine structurate și creează premisele pentru noi progrese, inclusiv pentru dezvoltarea schemelor de sprijin pentru stocare”, a declarat Victoria Zinchuk, directoarea BERD pentru România.
Mecanismul CfD aduce România mai aproape de obiectivele sale ambițioase de decarbonizare pe termen lung. Investițiile în energie regenerabilă sunt esențiale pentru atingerea angajamentelor climatice prevăzute în Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, care stabilește o țintă de 38,3% energie regenerabilă în consumul final brut de energie până în 2030. Strategia energetică a României vizează ca, până în 2035, 44% din consumul final brut de energie să provină din surse cu emisii reduse de carbon.
BERD, lider în finanțarea pentru climă, a sprijinit implementarea licitațiilor pentru energie regenerabilă în toate țările în care își desfășoară activitatea.
Schema CfD și designul licitațiilor au fost realizate în cadrul programului BERD Renewable Energy Market Accelerator (REMA). Acest program sprijină guvernele în crearea unor cadre de reglementare adecvate, care să permită atragerea de finanțare privată la scară largă pentru investiții în energie curată, precum regenerabilele și stocarea energiei.
Ambițiile tot mai mari ale României de a implementa programele verzi ale UE, precum Fit for 55 și REPowerEU — care prevăd ca 38% din consumul final de energie al țării să provină din surse regenerabile până în 2030 — au deblocat investiții suplimentare semnificative în 2024. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a jucat un rol esențial în sprijinirea României pentru atingerea acestui obiectiv.
BERD nu oferă doar finanțare pentru investiții verzi viabile, ci și sprijin esențial autorităților române în implementarea unor politici care stimulează o participare mai puternică a sectorului privat în investițiile în energie curată.
BERD a finanţat aproape 2 GW de capacitate din surse regenerabile în România din 2024. Aceste investiţii, în valoare de peste 350 de milioane de euro din fondurile proprii ale băncii, au mobilizat aproape 1,25 miliarde de euro din finanţare externă.
În total, BERD a investit până în prezent aproape 12 miliarde de euro în 569 de proiecte în România.
Eurostat: Ponderea energiilor regenerabile în mixul energetic al UE depășește media globală
Energia din surse regenerabile a reprezentat în 2022 aproximativ 18,9% din producția totală de energie a Uniunii Europene, peste media globală de 13,9% înregistrată în 2021, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.
Datele mai arată că dintre cele 14 țări non-UE care au fost responsabile pentru cel puțin 1% din producția mondială de energie, doar Brazilia (46,1%) este țara unde regenerabilele au o pondere mai mare de un sfert din producția totală de energie. La polul opus al clasamentului, regenerabile au fost responsabile pentru mai puțin de 0,1% din producția totală de energie a Arabiei Saudite.
În anul 2022, producția de energie primară a UE s-a situat la 24 miliarde Gigajoules (GJ), adică 3,8% din producția totală de energie primară a lumii, care a fost în acel an de 627 miliarde GJ. China a fost cel mai mare producător mondial de energie primară în 2022, cu o pondere de 20,4% din total. SUA au fost cealaltă țară care a fost responsabilă pentru mai mult de o zecime (15,5%) din producția mondială de energie primară. După SUA s-a situat Rusia, care a fost responsabilă pentru 9,7% din producția mondială de energie primară, scrie Agerpres.
Între 2000 și 2022, ponderea UE în producția mondială de energie primară a scăzut cu un punct procentual. În aceeași perioadă, ponderea SUA a scăzut cu 2,6 puncte în timp ce ponderile Mexicului, Rusiei, Arabiei Saudite și Norvegiei au înregistrat scăderi mai mari decât declinul înregistrat de blocul comunitar.
În contrast, ponderea Chinei în producția mondială de energie primară a crescut rapid, cu 12,5 puncte. Indonezia, India și Brazilia au înregistrat și ele creșteri de cel puțin un punct procentual.
În 2022, UE a importat energie echivalentă cu 54 miliarde GJ, în timp ce exporturile sale s-au situat la 18 miliarde GJ. Aceste valori reprezintă 22,9%, respectiv 7,5% din comerțul mondial cu energie.
În rândul statelor membre, Germania, Țările de Jos, Italia, Franța, Spania, Belgia și Polonia se numără printre țările din lume responsabile pentru cel puțin 1% din importurile globale de energie.
România „investește astăzi pentru energia curată de mâine”. Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel pentru mai multă energie verde
Ministerul Energiei prelungește cu 30 de zile, până la 21 septembrie, al doilea apel concurențial pentru „sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum” din Fondul pentru Modernizare.
„Mai multă energie verde pentru România! Am luat această decizie după ce am primit aproape 30 de solicitări de prelungire, datorate complexității documentației. Vrem mai multe proiecte, mai multe fonduri folosite și o concurență reală, în care cele mai bune proiecte câștigă. Încurajez operatorii economici din industria românească să aplice în număr cat mai mare pentru a crește competitivitatea”, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Fondurile puse la dispoziție se ridică la 1 miliard de lei, bani care vor finanța:
- noi capacități eoliene
- noi capacități solare (sub și peste 5 MW)
- noi capacități hidro
Cei care pot aplica sunt următorii: microîntreprinderi, IMM-uri și regiile autonome.
„România are un potențial uriaș în energie curată: în primul apel au fost depuse 329 de proiecte, însumând o capacitate instalată de 537,5 MW. Investim astăzi pentru energia curată de mâine”, a conchis Bogdan Ivan.
