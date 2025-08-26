PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui

Lucrările de construcție ale celui mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui, care aparține PPC Renewables România, au intrat într-o nouă etapă: au fost instalate primele 2 turbine dintre cele 23 de care va dispune parcul eolian.

Potrivit unui comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, parcul eolian Deleni, situat în județul Vaslui, va deveni la punerea în funcțiune cea mai mare unitate de producție de energie regenerabilă situată în regiunea Moldova, cu o capacitate instalată de 140 MW.

Parcul este echipat cu turbine GE Vernova, fiecare având o capacitate de 6,1 MW. Puterea acestora este aproape de trei ori mai mare față de cea a turbinelor instalate în etapa anterioară de dezvoltare masivă a energiei eoliene în România, până în 2012.

Turbinele instalate au o înălțime de 121 metri, cu un diametru al rotorului de 158 metri, iar fiecare dintre pale are o lungime de 77,4 metri. Pentru fundația fiecăruia dintre turnuri, având diametrul de 20 metri, au fost turnați aproximativ 630 metri cubi de beton armat.

Pentru livrarea fiecăreia dintre elementele acestor turbine eoliene au fost organizate 12 transporturi agabaritice pe ruta Constanța – Brăila – Vaslui, cu o durată medie de câte 3 nopți.

Turbinele eoliene vor fi instalate pe terenuri aferente localităților Deleni, Costești și Bogdănești, iar stația electrică de interconexiune 400/220/110 kV se află pe raza localității Banca. Infrastructura din areal va permite accesul locuitorilor la drumurile de legătură care tranzitează parcul.

Acesta va dispune de trei stații de transformare, cea de la Banca urmând să fie stația de interconexiune cu Sistemul Energetic Național. Proiectul permite și adăugarea unor capacități de stocare a energiei, dacă va fi cazul.

„Odată cu instalarea primelor turbine eoliene trecem într-o nouă etapă în construirea parcului de la Deleni. Potențialul eolian al zonei este considerabil, iar extinderea noastră geografică în afara Dobrogei, tradițională pentru energia eoliană, contribuie atât la diversificarea mixului energetic al României, cât și la reducerea deficitului de capacități de producție din Nordul țării, dar și a comunității locale”, a declarat Adrian Dugulan, director general al PPC Renewables România.

Parcul va genera anual aproximativ 370 GWh de energie electrică, evitând emisii de CO2 de circa 215.000 de tone anual și asigurând suficientă energie pentru a alimenta echivalentul a 100.000 de gospodării – un oraș de dimensiunea municipiului Vaslui, împreună cu localitățile componente.

La finalizarea proiectului, capacitatea totală instalată de surse regenerabile de energie a PPC Renewables România va ajunge la circa 1,5 GW.

Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de surse regenerabile în Grecia, România, Italia și Bulgaria, având o capacitate instalată crescu-tă de la 4,7 GW, în prima jumătate a anului 2024, la 6,3 GW la sfârșitul lunii iunie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a ajunge la o capacitate instalată din surse regenerabile de 11,8 GW până în 2027.

În prezent, noi proiecte de 3,7 GW se află în stadiul de construcție sau pregătite pentru construire. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este lider în energia regenerabilă, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,3 GW și continuă într-un ritm alert să își întărească portofoliul prin proiecte de mare anvergură, fiind cel mare producător privat de energie regenerabilă din România.