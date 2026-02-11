PPC Renewables România extinde capacitățile parcului eolian Sălbatica 1 cu un sistem BESS de 60 MWh

PPC Renewables România, cel mai mare investitor privat în energie regenerabilă din România, va dezvolta în cadrul parcului eolian Sălbatica 1, un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 60,12 MWh. Proiectul are o valoare de 68,2 milioane de lei, din care o sumă de circa 9,87 milioane de lei va fi asigurată de finanțare europeană, prin Fondul de Modernizare, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Proiectul face parte din planul PPC Renewables România de a extinde portofoliul de energie regenerabilă cu proiecte care pot contribui la reducerea deficitului de capacități de producție din România și la stabilitatea sistemului, prin profilul de producție predictibil asigurat de stocarea energiei electrice în baterii.

Situate în Regiunea Sud-Est, UAT Valea Nucarilor, județul Tulcea, parcurile eoliene Sălbatica 1 și Sălbatica 2 însumează un total de 70 de turbine moderne a câte 2 MW, împărțite egal între cele două parcuri. În urma punerii în funcțiune, sistemul BESS va contribui la dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice în Sistemul Electroenergetic Național și creșterea flexibilității și eficienței energiei produse din surse regenerabile.

Pe lângă dezvoltarea sistemului de stocare, proiectul implică construirea elementelor de infrastructură necesare, amenajarea drumurilor de exploatare, acces și împrejmuire, implementarea sistemelor de iluminat de siguranță și monitorizare, precum și a zonei amenajate pentru operare, mentenanță și pază și organizare de șantier.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Modernizare – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) conectate la o instalație existentă de producere a energiei din surse regenerabile. Investiția se ridică la o valoare totală de 68.225.209,57 lei. Valoarea maximă asigurată din Fondul pentru Modernizare este de 28,24% din cheltuielile eligibile, respectiv 9.872.978,54 lei, iar valoarea asigurată de PPC Renewables România este de 58.352.231,03 lei.

Mai multe detalii despre proiect sunt disponibile pe pagina dedicată: https://www.ppcenergy.ro/ppc-renewables/ppc-renewables-romania/fondul-pentru-modernizare/salbatica1-tulcea/

Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de energie regenerabilă în Grecia, România, Italia și Bulgaria, cu capacități instalate în creștere de la 4,7 GW în prima jumătate a anului 2024 la 6,4 GW la sfârșitul lunii septembrie 2025. Obiectivul Grupului PPC este de a atinge o capacitate instalată din surse regenerabile de 12,7 GW până în 2028. În România, PPC Renewables, parte a Grupului PPC, este un lider în domeniul energiei regenerabile, cu o capacitate instalată în prezent de peste 1,5 GW și continuă într-un ritm alert dezvoltarea portofoliului prin proiecte de mari dimensiuni, fiind cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România.