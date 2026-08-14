PPC Renewables România lansează un concurs de burse pentru studenții Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

PPC Renewables România lansează un concurs de burse, în parteneriat cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE), adresat studenților din anul terminal interesați să își dezvolte lucrarea de licență pe o temă din domeniul energiei. Inițiativa continuă seria de parteneriate ale companiei cu mediul universitar, prin care PPC Renewables România, parte a grupului de companii PPC în România, susține formarea tinerilor specialiști de care sectorul energetic are nevoie.

Candidații din an terminal din cadrul CSIE se pot înscrie la concursul pentru burse până la 25 septembrie, apoi cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor fi invitați la un interviu, în fața unei comisii formate din experți PPC și membri ai corpului academic ai acestei facultăți.

La finalul acestui proces de selecție, PPC Renewables România va oferi patru burse în valoare de câte 1.000 de lei pe lună, pe o perioadă de nouă luni, în intervalul noiembrie 2026 – iulie 2027.

Candidații vor putea alege una dintre următoarele patru teme, pe care o vor dezvolta pe tot parcursul anului și pe care o pot susține în fața comisiei de licență: Prognoza consumului de energie, Prognoza producției de energie, GreenGrid Insights – de la date brute la indicatori de performanță în energia verde – și PowerTrade Analytics – platformă de analiză și simulare pentru trading în piața de energie. Mai multe detalii despre concursul de burse sunt disponibile pe website-ul CSIE, aici.

„Avem nevoie de parteneriate solide cu mediul universitar pentru dezvoltarea sectorului energetic românesc și al tinerilor specialiști. Facem parte din Grupul PPC, care urmărește să devină un lider regional de tip PowerTech, adică mai mult decât o companie modernă de utilități, o organizație care folosește extensiv tehnologia în beneficiul clienților și al tuturor părților implicate. Avem nevoie de tineri capabili să lucreze cu date reale, care să propună soluții aplicate pentru provocările din piața de energie. Prin acest concurs de burse, oferim studenților Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică ocazia de a-și testa ideile pe teme concrete din domeniul energiei regenerabile”, a declarat Adrian Dugulan, Director General al PPC Renewables România.

Concursul de burse pentru studenții CSIE este al doilea proiect educațional derulat în acest an de PPC Renewables România, după parteneriatul cu Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Politehnica din București, ca parte a căruia compania a modernizat integral un laborator dedicat aplicațiilor IoT și Industrial IoT și acordă opt burse anuale studenților din anul terminal.

Grupul PPC își dezvoltă rapid portofoliul de energie regenerabilă în Grecia, România, Italia și Bulgaria, cu obiectivul de a crește capacitatea totală instalată din surse regenerabile de la 7,2 GW la sfârșitul anului 2025, la 18,8 GW până în 2030. PPC Renewables România, parte a Grupului PPC, este cel mai mare producător privat de energie regenerabilă din România cu o capacitate instalată în prezent de 1,6 GW și continuă într-un ritm alert dezvoltarea portofoliului prin proiecte de mari dimensiuni, cu scopul de a atinge ținta de 3,6 GW până la finalul anului 2028 și triplarea capacității instalate la 4,7 GW până în 2030.

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE), înființată în 1967, face parte din Academia de Studii Economice din București și are o tradiție recunoscută la nivel național și internațional în promovarea celor mai moderne metode de analiză economico-matematică și statistică, precum și a tehnicilor de prelucrare și comunicare a datelor din domeniul economic. Prin programele de licență Cibernetică Economică, Informatică Economică (inclusiv cu predare în limba engleză), Inteligență Artificială Aplicată în Economie și Afaceri și Statistică Economica și Data Science, precum și prin programele de master și doctorat, facultatea pregătește specialiști capabili să aplice modelarea matematică, analiza statistică și soluțiile informatice în studiul fenomenelor economice.

Activitatea didactică și de cercetare se desfășoară în cadrul a trei departamente academice – Informatică și Cibernetică Economică, Statistică și Econometrie și Matematici Aplicate – într-un mediu orientat spre rigoare științifică și aplicabilitate practică, pregătind absolvenți cu competențe solide în analiza datelor, optimizare și inteligență economică.