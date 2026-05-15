PPC salută prezentarea proiectului „Lift pentru Viață” la Bruxelles: Inițiativa ar putea fi finanțată din fonduri europene

Patronatul Proiectanților în Construcții salută prezentarea proiectului „Lift pentru Viață” la Bruxelles, de către senatorul Robert Cazanciuc, în cadrul evenimentului „Consolidarea cadrului financiar multianual în vederea adaptării la nevoile actuale și viitoare ale comunităților locale și a stimulării competitivității economice la nivel național și regional”.

În urma discuțiilor, audiența formată din directori din cadrul Comisiei Europene, antreprenori români, primari și președinți de consilii județene din Regiunea Sud-Muntenia a apreciat că proiectul poate fi realizat cu fonduri europene.

Totodată, Robert Cazanciuc s-a declarat încrezător că, până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, proiectul deja votat de Senat fără niciun vot împotrivă va fi adoptat și de Camera Deputaților.

PPC a susținut constant această inițiativă și a participat, încă din etapele inițiale, la dialogul privind dezvoltarea programului, alături de autorități, mediul academic și reprezentanți ai sectorului construcțiilor.

Posibilitatea finanțării prin fonduri europene și includerea proiectului în discuțiile privind viitorul exercițiu financiar european reprezintă un pas important pentru dezvoltarea unor politici publice orientate către incluziune socială și îmbunătățirea calității vieții.

Programul vizează realizarea de lifturi în blocurile de 3 și 4 etaje construite înainte de 1990 și urmărește îmbunătățirea accesului la locuință pentru aproximativ 3,8 milioane de români, în special vârstnici și persoane cu dizabilități, din aproape 90.000 de imobile la nivel național.

PPC consideră că implicarea specialiștilor în proiectare încă din fazele inițiale este esențială pentru dezvoltarea unor soluții tehnice sigure și adaptate realităților din teren.