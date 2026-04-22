PPC susține un proiect video educativ dedicat copiilor, lansat de Ziua Pământului, la Cazinoul Constanța

Grupul de companii PPC din România susține producția unui film de animație imersiv pentru copii despre circuitul energiei – de la producție până la consum – și beneficiile acesteia pentru viața de zi cu zi. Filmul educativ a fost lansat cu ocazia Zilei Pământului și își propune să îi ajute pe cei mici să înțeleagă importanța unui viitor sustenabil.

Videoclipul va fi disponibil pentru cei care vizitează Cazinoul Constanța până la finalul anului 2026, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Proiectul, dezvoltat de Les Ateliers Nomad, rulează în spațiul dedicat expoziţiilor imersive de la demisolul Cazinoului Constanța. Spațiul a fost creat în special pentru publicul tânăr şi copii, dar şi adulţii se pot bucura de producții realizate cu ajutorul tehnicilor de realitate augmentată.

Filmul de animație, cu o durată de 10 minute, spune povestea lui Max, un cățeluș-robot curios care pornește într-o aventură neașteptată atunci când orașul în care locuiește rămâne brusc fără curent. Lipsa energiei devine pretextul perfect pentru o călătorie vizuală imersivă prin întregul circuit al energiei electrice: de la producție, distribuție și consum. Pe parcurs, Max descoperă cum soarele și vântul sunt surse de energie verde care pot alimenta orașe întregi, cum energia circulă prin intermediul rețelelor electrice și cum ajunge până la priza de acasă.

„Ne bucurăm să susținem un proiect care vorbește pe limba generației care va modela viitorul energetic. Prin animații captivante și o poveste accesibilă, materialul își propune să trezească în copii curiozitatea față de rolul energiei în viața de zi cu zi, să explice, pe înțelesul celor mici, traseul complet al energiei electrice. Dacă reușim să le arătăm copiilor că energia nu apare pur și simplu la priză, ci parcurge un drum lung și fascinant, am făcut un prim pas important. La PPC credem că educația de azi construiește obiceiurile sustenabile de mâine,” a declarat Oana Gherasim – Director de Comunicare PPC România.

“Cazinoul din Constanța are ambiția de a deveni un spațiu deschis educației și descoperirii, în special pentru cei mai tineri vizitatori. Susținem cu bucurie proiectele care îmbină creativitatea cu învățarea și contribuie la formarea unei generații mai conștiente și responsabile față de mediul înconjurător”, a declarat Anamaria Mișa – Director General al Cazinoului din Constanta.

PPC susține Cazinoul din Constanța și proiectele culturale derulate în acest spațiu, dar și alte inițiative și instituții culturale relevante pentru comunitatea locală, precum Teatrul de Stat Constanța și Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din 2024, inclusiv festivalul SEAS – Stagiunea estivală a artelor spectacolului.

În zona Dobrogea, PPC este prezent prin operatorul de distribuție Rețele Electrice România, prin parcuri de energie regenerabilă de mari dimensiuni ale PPC Renewables România, prin peste 120 de puncte de încărcare electrică ale PPC Blue România în județele Constanța și Tulcea și prin magazine moderne și servicii de asistență clienți ale PPC Energie.

PPC este una dintre principalele companii integrate din sectorul energetic din România, parte a PPC Group, lider în energie și tehnologie în Europa de Sud-Est. În România, activitățile PPC acoperă producția de energie regenerabilă, distribuția și furnizarea de energie electrică, precum și soluții de mobilitate electrică. PPC Renewables România este cel mai mare producător privat de energie verde, cu o capacitate instalată de peste 1,5 GW. Rețele Electrice România operează aproximativ 136.000 km de rețele în Muntenia, Banat și Dobrogea, modernizând și digitalizând constant infrastructura pentru creșterea rezilienței și flexibilității acesteia. Cu aproximativ 80 de magazine moderne și o gamă largă de servicii digitale, PPC Energie este un furnizor integrat care oferă „Energie Pentru Orice” celor aproximativ 3 milioane de clienți din întreaga țară. PPC Blue România operează una dintre cele mai mari rețele de încărcare pentru vehicule electrice din țară, cu peste 1.100 de puncte rapide și ultrarapide.