PPE își exprimă solidaritatea cu România după incidentul de la Galați: Europa trebuie să continue să își consolideze apărarea

Partidul Popular European (PPE) a condamnat incidentul de la Galați, unde o dronă rusească implicată în atacurile împotriva Ucrainei a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea a doi civili.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, PPE și-a exprimat solidaritatea cu România și a transmis urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

We condemn the Russian drone incursion that struck an apartment building, wounding civilians in Galați, Romania.



We wish a speedy recovery to those who were injured and stand with Romania and its people.



Europe must remain united and continue to strengthen its defence. — EPP (@EPP) May 29, 2026

„Condamnăm incursiunea dronei rusești care a lovit un bloc de apartamente și a rănit civili în Galați, România. Le dorim însănătoșire grabnică celor care au fost răniți și suntem alături de România și de cetățenii săi”, a transmis formațiunea politică europeană.

PPE a apreciat, de asemenea, că incidentul evidențiază necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Europei.

„Europa trebuie să rămână unită și să continue să își consolideze apărarea”, a mai transmis Partidul Popular European.

Reacția vine după ce o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, implicată într-un atac asupra infrastructurii civile din Ucraina, s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Impactul a provocat un incendiu, iar două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse” și a anunțat că România va adopta măsurile diplomatice necesare ca răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian.

Totodată, autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului și au solicitat accelerarea transferului de capabilități anti-dronă către România.