PPE își exprimă solidaritatea cu România după incidentul de la Galați: Europa trebuie să continue să își consolideze apărarea

Alexandra Loy
Partidul Popular European (PPE) a condamnat incidentul de la Galați, unde o dronă rusească implicată în atacurile împotriva Ucrainei a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea a doi civili.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, PPE și-a exprimat solidaritatea cu România și a transmis urări de însănătoșire grabnică persoanelor rănite.

„Condamnăm incursiunea dronei rusești care a lovit un bloc de apartamente și a rănit civili în Galați, România. Le dorim însănătoșire grabnică celor care au fost răniți și suntem alături de România și de cetățenii săi”, a transmis formațiunea politică europeană.

PPE a apreciat, de asemenea, că incidentul evidențiază necesitatea consolidării capacităților de apărare ale Europei.

„Europa trebuie să rămână unită și să continue să își consolideze apărarea”, a mai transmis Partidul Popular European.

Reacția vine după ce o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, implicată într-un atac asupra infrastructurii civile din Ucraina, s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați. Impactul a provocat un incendiu, iar două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept „o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse” și a anunțat că România va adopta măsurile diplomatice necesare ca răspuns la această încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian.

Totodată, autoritățile române au informat aliații și pe secretarul general al NATO cu privire la circumstanțele incidentului și au solicitat accelerarea transferului de capabilități anti-dronă către România.

Eugen Tomac condamnă incidentul de la Galați: „România este țară membră a UE și NATO și nu vom tolera niciodată acest tip de provocare. Rusia trebuie sancționată"
Nicușor Dan anunță expulzarea consulului Rusiei de la Constanța și închiderea consulatului după incidentul cu dronă de la Galați: Întreaga responsabilitate revine Rusiei
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

