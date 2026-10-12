PPE, S&D, Renew Europe și Verzii resping propunerea Președinției irlandeze pentru viitorul buget al UE: „Nu poate constitui baza pentru obținerea acordului Parlamentului European”

Cele patru grupuri proeuropene din Parlamentul European – PPE, S&D, Renew Europe și Verzii –, care formează împreună majoritatea legislativului european, resping propunerea pentru viitorul buget al Uniunii Europene înaintată de Președinția irlandeză a Consiliului UE, a anunțat luni Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul multianual al UE pentru perioada 2027-2034.

„Această propunere nu poate constitui baza pentru obținerea acordului Parlamentului European privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Proiectul de buget prezentat de Comisia Europeană era pe jumătate plin, pe jumătate gol. Propunerea Președinției irlandeze este complet goală”, a scris Mureșan, pe Facebook.

Siegfried Mureșan a afirmat că, deși Comisia Europeană a identificat în mod corect securitatea, apărarea și competitivitatea drept noi priorități ale Uniunii, propunerea de buget nu asigură o finanțare suficientă pentru prioritățile tradiționale, precum agricultura și politica de coeziune.

„Propunerea Președinției irlandeze reduce fondurile pentru noile priorități, lăsând Uniunea Europeană nepregătită să răspundă noilor provocări, și taie din investițiile atât de necesare pentru creșterea competitivității. În același timp, lasă fermierii și regiunile subfinanțate. Poziția oficială a Parlamentului European, care susține un buget în conformitate cu angajamentele politice asumate de Consiliu, Comisie și Parlament, este ignorată complet”, a adăugat acesta.

De asemenea, Siegfried Mureșan a avertizat că pachetul de negociere al Președinției irlandeze nu permite Uniunii Europene să reacționeze în cazul unor evoluții neprevăzute și reduce și mai mult flexibilitatea propusă de Comisia Europeană în proiectul de buget și susținută de Parlamentul European.

„În ceea ce privește finanțarea Uniunii, Președinția irlandeză se bazează exclusiv pe resursele proprii propuse de Comisie, care, în mod evident, nu au obținut susținerea unanimă a statelor membre. Ca atare, pune în pericol finanțarea Uniunii prin ignorarea resurselor proprii propuse de Parlament”, a conchis Mureșan.

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Sâmbătă, 10 octombrie 2026, Președinția irlandeză a Consiliului UE a transmis documentul său revizuit de negociere (Negotiating Box) pentru următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2028–2034. Propunerea președinției este: un buget ambițios de 1.620 de miliarde de euro, în creștere cu 30% față de actualul Cadru Financiar Multianual, dar cu 8% mai mic decât propunerea inițială a Comisiei Europene de 141 de miliarde de euro.

Propunerea revizuită a Președinției irlandeze păstrează structura în patru mari capitole bugetare prezentată de Comisia Europeană în iulie 2025, dar introduce ajustări ale alocărilor financiare, în încercarea de a apropia pozițiile statelor membre asupra viitorului buget al UE: