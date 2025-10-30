EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
PPE sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a UE”, anunță Dan Motreanu: Europa devine mai puternică dacă frontierele estice primesc atenția și resursele necesare
Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene”.
„Partidul Popular European susține finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene. Este o poziție care avantajează România și pe care o susțin în calitate de europarlamentar. Europa devine mai puternică dacă toate regiunile sunt dezvoltate, iar frontierele estice primesc atenția și resursele necesare”, a anunțat Motreanu.
Programul Interreg va beneficia de un buget de zece miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, conform propunerii Comisiei Europene pentru noul Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene.
Acest sprijin financiar este conceput pentru a investi în proiecte de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul UE, în domenii precum o societate independentă, prosperă, sigură și o economie dezvoltată.
România este unul dintre beneficiarii acestor fonduri, desfășurând programe Interreg împreună cu Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia și Ungaria și fiind implicată în programe Interreg care vizează Dunărea și Marea Neagră.
„Prin apartenența PNL la PPE, cel mai mare grup politic european, putem apăra eficient interesele României în Parlamentul European”, a conchis Dan Motreanu.
Bugetul UE 2028–2034/ Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, cere Comisiei să renunțe la planurile naționale pentru agricultură și coeziune: Majoritatea pro-europeană, unită în a apăra aceste priorități
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028 – 2034, a co-semnat astăzi o scrisoare adresată Comisiei Europene, prin care solicită modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul Buget multianual.
„Nu suntem de acord cu forma actuală a propunerii Comisiei Europene privind alocarea majorității fondurilor europene viitoare prin intermediul unor planuri naționale. În forma actuală, propunerea riscă să genereze o competiție între fermieri și regiuni pentru accesul la finanțare europeană, lucru cu care nu putem fi de acord. Atât agricultura, cât și politica de coeziune sunt la fel de importante. Nu doar în România, ci în toate statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, solicităm o finanțare dedicată pentru toată politica de coeziune (nu doar pentru regiunile cele mai defavorizate), o finanțare corectă și echitabilă pentru fermierii din toate țările membre și o bază legală separată pentru fondurile de coeziune și pentru politica agricolă comună”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan, după transmiterea scrisorii.
Scrisoarea a fost semnată de Siegfried Mureșan, ca negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, alături de Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe, Terry Reintke și Bas Eickhout, co-președinții Grupului Verzilor, precum și de Carla Tavárez, negociatoarea-șefă din partea Socialiștilor, și de ceilalți co-raportori alternativi ai Parlamentului European.
Cele patru grupuri politice pro-europene dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul European.
Dan Motreanu: Cetățenii și firmele din România au dreptul la energie la prețuri accesibile. Comisia Europeană va majora de cinci ori bugetul pentru interconectări
Cetățenii și companiile din România trebuie să beneficieze de energie la prețuri corecte, a transmis eurodeputatul PNL Dan Motreanu, care a anunțat că a adresat o întrebare Comisiei Europene privind cauzele prețurilor ridicate la energie în sud-estul Europei.
În răspunsul transmis, comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, a precizat că executivul european propune o majorare de cinci ori a bugetului pentru interconectarea sistemelor energetice ale statelor membre, în viitorului cadru financiar multianual.
„O mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și în România”, a subliniat Motreanu, citând răspunsul oficial al Comisiei.
Potrivit acestuia, Comisia Europeană va prezenta în perioada următoare un plan de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori, anunț făcut de comisarul Dan Jørgensen aflat în vizită la București.
Eurodeputatul liberal a arătat că prețurile ridicate la energie din sud-estul Europei sunt generate, în principal, de blocajele impuse de Austria asupra fluxurilor de electricitate prin rețeaua sa de interconectare, o problemă semnalată de mai multe state din regiune.
Comisia Europeană colaborează cu guvernele statelor membre pentru a atenua creșterile bruște ale prețurilor energiei și pentru a maximiza capacitatea comercială transfrontalieră, a spori flexibilitatea sistemelor energetice și a reduce vârfurile de cerere.
De asemenea, Grupul operativ pentru Uniunea Energetică a intensificat analiza asupra regiunii Europei de Sud-Est pentru a spori gradul de pregătire pentru perioada de vară, evaluând măsuri suplimentare de cooperare regională și investiții comune în infrastructura energetică.
Dan Motreanu cere ca Tik Tok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale
Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL/PPE) a cerut, luni, ca TikTok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), după ce instituția europeană a constatat, cu titlu preliminar, mai multe nereguli în activitatea acestor platforme.
„TikTok și Meta încalcă obligațiile de transparență care le revin în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, a constatat Comisia Europeană. Încă de acum câteva luni de zile, împreună cu mai mulți europarlamentari, am solicitat Comisiei Europene să estimeze când va lua o decizie cu privire la posibila încălcare a Legii Serviciilor Digitale de către Meta”, a scris Motreanu pe Facebook.
Potrivit eurodeputatului, Comisia Europeană a stabilit că TikTok și Meta nu au oferit cercetătorilor accesul adecvat la datele publice, încălcând astfel obligațiile de transparență impuse de legislația europeană.
De asemenea, Meta nu a pus la dispoziția utilizatorilor mecanisme clare de notificare a conținutului ilegal și nici posibilitatea de a contesta eficient deciziile de moderare a conținutului, atât pentru Instagram, cât și pentru Facebook.
„Companiile vizate pot examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și pot răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. De asemenea, pot lua măsuri pentru a remedia încălcările”, a precizat Motreanu.
Europarlamentarul a amintit că în cazul unei decizii de neconformitate, platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, conform DSA.
„Comisia continuă investigațiile cu privire la alte încălcări potențiale ale legislației europene de către marile companii digitale”, a adăugat Dan Motreanu.
