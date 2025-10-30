PPE sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a UE”, anunță Dan Motreanu: Europa devine mai puternică dacă frontierele estice primesc atenția și resursele necesare

Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene”.

„Partidul Popular European susține finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene. Este o poziție care avantajează România și pe care o susțin în calitate de europarlamentar. Europa devine mai puternică dacă toate regiunile sunt dezvoltate, iar frontierele estice primesc atenția și resursele necesare”, a anunțat Motreanu.

Programul Interreg va beneficia de un buget de zece miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, conform propunerii Comisiei Europene pentru noul Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene.

Acest sprijin financiar este conceput pentru a investi în proiecte de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul UE, în domenii precum o societate independentă, prosperă, sigură și o economie dezvoltată.

România este unul dintre beneficiarii acestor fonduri, desfășurând programe Interreg împreună cu Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia și Ungaria și fiind implicată în programe Interreg care vizează Dunărea și Marea Neagră.

„Prin apartenența PNL la PPE, cel mai mare grup politic european, putem apăra eficient interesele României în Parlamentul European”, a conchis Dan Motreanu.