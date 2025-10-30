Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

PPE sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a UE”, anunță Dan Motreanu: Europa devine mai puternică dacă frontierele estice primesc atenția și resursele necesare

Published

7 seconds ago

on

© European Union 2024 - Source : EP

Eurodeputatul Dan Motreanu sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene”.

„Partidul Popular European susține finanțarea comunităților de la frontiera estică a Uniunii Europene. Este o poziție care avantajează România și pe care o susțin în calitate de europarlamentar. Europa devine mai puternică dacă toate regiunile sunt dezvoltate, iar frontierele estice primesc atenția și resursele necesare”, a anunțat Motreanu.

Programul Interreg va beneficia de un buget de zece miliarde de euro pentru perioada 2028-2034, conform propunerii Comisiei Europene pentru noul Cadrul Financiar Multianual (CFM) al Uniunii Europene.

Acest sprijin financiar este conceput pentru a investi în proiecte de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională în cadrul UE, în domenii precum o societate independentă, prosperă, sigură și o economie dezvoltată.

România este unul dintre beneficiarii acestor fonduri,  desfășurând programe Interreg împreună cu Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia și Ungaria și fiind implicată în programe Interreg care vizează Dunărea și Marea Neagră.

„Prin apartenența PNL la PPE, cel mai mare grup politic european, putem apăra eficient interesele României în Parlamentul European”, a  conchis Dan Motreanu.

Related Topics:

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Bugetul UE 2028–2034/ Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, cere Comisiei să renunțe la planurile naționale pentru agricultură și coeziune: Majoritatea pro-europeană, unită în a apăra aceste priorități

Published

2 hours ago

on

October 30, 2025

By

© European Union 2025 - Source : EP

Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028 – 2034, a co-semnat astăzi o scrisoare adresată Comisiei Europene, prin care solicită modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul Buget multianual.

„Nu suntem de acord cu forma actuală a propunerii Comisiei Europene privind alocarea majorității fondurilor europene viitoare prin intermediul unor planuri naționale. În forma actuală, propunerea riscă să genereze o competiție între fermieri și regiuni pentru accesul la finanțare europeană, lucru cu care nu putem fi de acord. Atât agricultura, cât și politica de coeziune sunt la fel de importante. Nu doar în România, ci în toate statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, solicităm o finanțare dedicată pentru toată politica de coeziune (nu doar pentru regiunile cele mai defavorizate), o finanțare corectă și echitabilă pentru fermierii din toate țările membre și o bază legală separată pentru fondurile de coeziune și pentru politica agricolă comună”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan, după transmiterea scrisorii.

Citiți și 

Parlamentul European amenință Comisia cu respingerea bugetului UE pentru 2028–2034. Centriștii cer modificări majore în planul Ursulei von der Leyen

Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri

„Considerăm, de asemenea, că regiunile trebuie să aibă un rol central în implementarea fondurilor din planurile naționale. De aceea, solicităm ca negocierile dintre Comisia Europeană și autoritățile locale și regionale să fie obligatorii din punct de vedere legal, fiindcă primarii și aleșii locali știu cel mai bine care sunt nevoile în comunitățile pe care le conduc și unde ar trebui să fie folosite fondurile europene. Noi, majoritatea pro-europeană din Parlamentul European, suntem uniți în a apăra aceste priorități în viitorul Buget multianual al Uniunii Europene”, a mai spus eurodeputatul.

Scrisoarea a fost semnată de Siegfried Mureșan, ca negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, alături de Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe, Terry Reintke și Bas Eickhout, co-președinții Grupului Verzilor, precum și de Carla Tavárez, negociatoarea-șefă din partea Socialiștilor, și de ceilalți co-raportori alternativi ai Parlamentului European.

Cele patru grupuri politice pro-europene dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul European.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Dan Motreanu: Cetățenii și firmele din România au dreptul la energie la prețuri accesibile. Comisia Europeană va majora de cinci ori bugetul pentru interconectări

Published

2 days ago

on

October 28, 2025

By

© Dan Motreanu - Facebook

Cetățenii și companiile din România trebuie să beneficieze de energie la prețuri corecte, a transmis eurodeputatul PNL Dan Motreanu, care a anunțat că a adresat o întrebare Comisiei Europene privind cauzele prețurilor ridicate la energie în sud-estul Europei.

În răspunsul transmis, comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, a precizat că executivul european propune o majorare de cinci ori a bugetului pentru interconectarea sistemelor energetice ale statelor membre, în viitorului cadru financiar multianual.

„O mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și în România”, a subliniat Motreanu, citând răspunsul oficial al Comisiei.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană va prezenta în perioada următoare un plan de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori, anunț făcut de comisarul Dan Jørgensen aflat în vizită la București.

Citiți și

Comisarul european pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor până la finele anului

România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie

Eurodeputatul liberal a arătat că prețurile ridicate la energie din sud-estul Europei sunt generate, în principal, de blocajele impuse de Austria asupra fluxurilor de electricitate prin rețeaua sa de interconectare, o problemă semnalată de mai multe state din regiune.

Comisia Europeană colaborează cu guvernele statelor membre pentru a atenua creșterile bruște ale prețurilor energiei și pentru a maximiza capacitatea comercială transfrontalieră, a spori flexibilitatea sistemelor energetice și a reduce vârfurile de cerere.

De asemenea, Grupul operativ pentru Uniunea Energetică a intensificat analiza asupra regiunii Europei de Sud-Est pentru a spori gradul de pregătire pentru perioada de vară, evaluând măsuri suplimentare de cooperare regională și investiții comune în infrastructura energetică.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Dan Motreanu cere ca Tik Tok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale

Published

3 days ago

on

October 27, 2025

By

© European Union 2024 - Source : EP

Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL/PPE) a cerut, luni, ca TikTok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), după ce instituția europeană a constatat, cu titlu preliminar, mai multe nereguli în activitatea acestor platforme.

„TikTok și Meta încalcă obligațiile de transparență care le revin în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, a constatat Comisia Europeană. Încă de acum câteva luni de zile, împreună cu mai mulți europarlamentari, am solicitat Comisiei Europene să estimeze când va lua o decizie cu privire la posibila încălcare a Legii Serviciilor Digitale de către Meta”, a scris Motreanu pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului, Comisia Europeană a stabilit că TikTok și Meta nu au oferit cercetătorilor accesul adecvat la datele publice, încălcând astfel obligațiile de transparență impuse de legislația europeană.

De asemenea, Meta nu a pus la dispoziția utilizatorilor mecanisme clare de notificare a conținutului ilegal și nici posibilitatea de a contesta eficient deciziile de moderare a conținutului, atât pentru Instagram, cât și pentru Facebook.

„Companiile vizate pot examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și pot răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. De asemenea, pot lua măsuri pentru a remedia încălcările”, a precizat Motreanu.

Europarlamentarul a amintit că în cazul unei decizii de neconformitate, platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, conform DSA.

„Comisia continuă investigațiile cu privire la alte încălcări potențiale ale legislației europene de către marile companii digitale”, a adăugat Dan Motreanu.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI7 seconds ago

PPE sprijină „finanțarea comunităților de la frontiera estică a UE”, anunță Dan Motreanu: Europa devine mai puternică dacă frontierele estice primesc atenția și resursele necesare
INTERNAȚIONAL11 minutes ago

Polonia amână redeschiderea frontierei cu Belarus, cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie, în semn de solidaritate cu Lituania
U.E.14 minutes ago

Ministrul german al Dezvoltării, în vizită la Kiev pentru a încuraja investițiile private în Ucraina și cooperarea bilaterală pentru dezvoltare
ROMÂNIA1 hour ago

Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
CHINA2 hours ago

China va începe procesul de achiziționare de „energie americană”, anunță Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping
CHINA2 hours ago

China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, afirmă Donald Trump
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 hours ago

Bugetul UE 2028–2034/ Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, cere Comisiei să renunțe la planurile naționale pentru agricultură și coeziune: Majoritatea pro-europeană, unită în a apăra aceste priorități
CHINA2 hours ago

Trump a ordonat Armatei SUA reluarea testelor nucleare după o pauză de 33 ani. Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea cu Xi Jinping și a provocat prudență la Kremlin
CHINA3 hours ago

Xi Jinping își arată deschiderea de a colabora cu Donald Trump pentru a construi o bază solidă pentru relațiile bilaterale: „China și SUA ar trebui să fie parteneri și prieteni”
ROMÂNIA3 hours ago

România va găzdui, în martie 2026, Conferința europeană la nivel înalt dedicată sistemului de garanție-returnare, anunță vicepremierul Tánczos Barna

ROMÂNIA1 hour ago

Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ROMÂNIA21 hours ago

ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
ROMÂNIA2 days ago

România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
COMISIA EUROPEANA2 days ago

Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
COMISIA EUROPEANA3 days ago

Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
ROMÂNIA3 days ago

România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
ROMÂNIA1 week ago

Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
U.E.2 weeks ago

Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
U.E.3 weeks ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!

Trending