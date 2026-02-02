PPE va analiza modul de aplicare a clauzei de apărare reciprocă din Tratatul UE, în contextul tensiunilor transatlantice actuale

Liderii celei mai mari familii politice din Europa doresc să valorifice mai eficient clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de angajamentul lui Donald Trump față de NATO, relatează Politico Europe.

Inițiativa a fost lansată în cadrul unei cine organizate în weekend, cu ocazia unei reuniuni a liderilor Partidul Popular European (PPE), desfășurată la Zagreb, în Croația, la care au participat, printre alții, cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

PPE va desemna doi șefi de stat sau de guvern – care nu au fost încă nominalizați – pentru a analiza modalitățile de aplicare a articolului 42.7 din Tratatul UE, care obligă statele membre să ofere „ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor” în cazul în care o țară din Uniune este atacată.

Conducerea PPE nu a precizat până când liderii vor trebui să prezinte acest plan sau ce anume va aborda acesta. Cu toate acestea, un document de politică publicat duminică de PPE a indicat nouă domenii în care UE trebuie să-și dezvolte capacitatea militară dacă dorește să devină independentă de SUA, printre care se numără dronele, spațiul și apărarea antirachetă. Documentul PPE menționează în continuare NATO ca piatră de temelie a apărării europene.

Demersul de a utiliza clauza de apărare reciprocă a UE are loc în contextul celei mai grave crize transatlantice din ultimele decenii, după ce afirmațiile lui Donald Trump privind Groenlanda au zdruncinat încrederea în angajamentul Statelor Unite față de NATO.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Zagreb, președintele PPE, Manfred Weber, l-a lăudat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru oferta de a extinde „umbrela nucleară” a Franței și către alte state membre ale UE

„Având în vedere noile evoluții din Statele Unite, sunt total de acord ca liderii să analizeze modul în care această opțiune a unei arme nucleare franceze poate fi utilizată pentru securitatea Europei”, a declarat Weber.