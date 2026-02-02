U.E.
PPE va analiza modul de aplicare a clauzei de apărare reciprocă din Tratatul UE, în contextul tensiunilor transatlantice actuale
Liderii celei mai mari familii politice din Europa doresc să valorifice mai eficient clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de angajamentul lui Donald Trump față de NATO, relatează Politico Europe.
Inițiativa a fost lansată în cadrul unei cine organizate în weekend, cu ocazia unei reuniuni a liderilor Partidul Popular European (PPE), desfășurată la Zagreb, în Croația, la care au participat, printre alții, cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
PPE va desemna doi șefi de stat sau de guvern – care nu au fost încă nominalizați – pentru a analiza modalitățile de aplicare a articolului 42.7 din Tratatul UE, care obligă statele membre să ofere „ajutor și asistență prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor” în cazul în care o țară din Uniune este atacată.
Conducerea PPE nu a precizat până când liderii vor trebui să prezinte acest plan sau ce anume va aborda acesta. Cu toate acestea, un document de politică publicat duminică de PPE a indicat nouă domenii în care UE trebuie să-și dezvolte capacitatea militară dacă dorește să devină independentă de SUA, printre care se numără dronele, spațiul și apărarea antirachetă. Documentul PPE menționează în continuare NATO ca piatră de temelie a apărării europene.
Demersul de a utiliza clauza de apărare reciprocă a UE are loc în contextul celei mai grave crize transatlantice din ultimele decenii, după ce afirmațiile lui Donald Trump privind Groenlanda au zdruncinat încrederea în angajamentul Statelor Unite față de NATO.
În cadrul unei conferințe de presă susținute la Zagreb, președintele PPE, Manfred Weber, l-a lăudat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru oferta de a extinde „umbrela nucleară” a Franței și către alte state membre ale UE
„Având în vedere noile evoluții din Statele Unite, sunt total de acord ca liderii să analizeze modul în care această opțiune a unei arme nucleare franceze poate fi utilizată pentru securitatea Europei”, a declarat Weber.
COMISIA EUROPEANA
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
Uniunea Europeană a semnalat disponibilitatea de a discuta cu Regatul Unit despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”.
„Piața noastră unică este într-adevăr una dintre comorile UE sau, dacă ar fi să o pun în context britanic, este într-adevăr bijuteria coroanei, nu-i așa? Apreciem foarte mult faptul că aceste avantaje ale pieței unice sunt recunoscute de prim-ministrul Starmer. În curând vom avea un summit cu Regatul Unit. Înțeleg că nu s-a stabilit încă o dată definitivă, dar acesta va fi momentul potrivit pentru a discuta cu Regatul Unit ce anume are în vedere și cum intenționează să procedeze. Deocamdată, asta este tot ce putem spune”, a menționat purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, potrivit The Guardian.
Keir Starmer a declarat că legăturile mai strânse cu piața unică a UE sunt preferabile unei uniuni vamale, dând astfel cel mai clar semnal de până acum că guvernul dorește să aprofundeze legăturile cu Bruxelles.
Prim-ministrul a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare „o aliniere și mai strânsă” la piața unică. „Dacă este în interesul nostru național… atunci ar trebui să luăm în considerare acest lucru, ar trebui să mergem până acolo”, a declarat el pentru Laura Kuenssberg, la BBC, informează The Guardian.
Ca răspuns la unii colegi din cabinet care au sugerat că Marea Britanie ar trebui să încerce să formeze o uniune vamală cu UE, Starmer a spus că nu crede că aceasta este soluția. „Este mai bine să ne orientăm către piața unică decât către uniunea vamală pentru o aliniere mai strânsă”, a spus el.
Comentariile lui Starmer, care sugerează că Marea Britanie ar putea explora și alte sectoare pentru o aliniere dinamică, dincolo de acordul privind alimentele și băuturile convenit în luna mai, au stârnit reacții furioase din partea Partidului Reformist Britanic și a conservatorilor.
Prim-ministrul a afirmat că multe lucruri s-au schimbat în ultimii ani, inclusiv semnarea de noi acorduri comerciale sub guvernarea Partidului Laburist. „Am susținut timp de mulți ani o uniune vamală cu UE, dar multe lucruri s-au schimbat de atunci”, a declarat el.
Guvernul a înregistrat progrese lente în ceea ce privește acordul anunțat recent cu Bruxelles și s-a retras din planurile de aderare la un fond de apărare al UE în valoare de miliarde de euro. Negocierile privind noul acord privind produsele alimentare și băuturile (SPS) anunțat în mai, precum și un program de mobilitate pentru tineri, continuă, dar există mai multe puncte importante de dispută.
Citiți și: Marea Britanie trebuie să „facă mai mult” împreună cu UE în materie de apărare, afirmă Keir Starmer: Trebuie să examinăm instrumente precum SAFE
Orice aliniere suplimentară cu UE va fi probabil însoțită de o nouă cerere din partea Bruxelles-ului de relaxare a restricțiilor în materie de migrație. Starmer a declarat că nu vor fi restabilite drepturile de liberă circulație în cadrul viitoarelor negocieri, dar a apărat acordul privind un program de mobilitate pentru tineri.
U.E.
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, a avertizat luni fostul președinte al Banca Centrală Europeană și fost prim-ministru al Italiei, Mario Draghi, în contextul schimbării rapide a ordinii economice globale. El a susținut un discurs la KU Leuven, în Belgia, în care a vorbit despre poziția actuală a Europei pe scena internațională și a formulat o serie de observații relevante, informează The Guardian.
Draghi a fost de acord cu cei care avertizează că actuala ordine economică mondială se prăbușește – declarând-o deschis „defunctă” și „moartă” – însă a atras atenția că „prăbușirea acestei ordini nu reprezintă, în sine, principala amenințare: (…) adevărata amenințare este ceea ce ar putea să o înlocuiască”.
În special, el a afirmat că UE se confruntă cu SUA care „pune accentul pe costurile pe care le-a suportat, ignorând beneficiile pe care le-a obținut” de-a lungul deceniilor, și cu China care „controlează noduri critice în lanțurile de aprovizionare globale și este dispusă să exploateze această pârghie, inundând piețele, blocând livrări esențiale și forțând pe alții să suporte costul propriilor sale dezechilibre”.
Draghi a subliniat că UE ar trebui să își diversifice urgent politica comercială și să își consolideze poziția în lanțurile de aprovizionare critice, pe măsură ce rivalitățile globale se intensifică.
El a avertizat că această schimbare a echilibrelor de putere „impune Europei să treacă de la o confederație la o federație”
„În domeniile în care Europa s-a federat, cum ar fi comerțul, concurența, piața unică și politica monetară, suntem respectați ca putere și negociem ca o singură entitate. În domeniile în care nu ne-am federat, cum ar fi apărarea, politica industrială și afacerile externe, suntem tratați ca o adunare vagă de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință. Iar acolo unde comerțul și securitatea se intersectează, punctele noastre forte nu ne pot proteja punctele slabe”, a subliniat Mario Draghi.
Draghi a adăugat tranșant că „o Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în materie de apărare, va ajunge să își vadă puterea comercială folosită împotriva propriei dependențe de securitate, așa cum se întâmplă deja în prezent”.
Fostul premier italian a afirmat că luarea în considerare de către Uniunea Europeană a amenințărilor formulate de Statele Unite privind Groenlanda „a impus claritate cu privire la capacitatea de acțiune”, iar un răspuns ferm în fața unei amenințări directe „a avut un ecou în rândul publicului pe care niciun comunicat al summitului nu l-ar fi putut avea”.
De asemenea, Draghi a îndemnat luni Europa să depășească „vechile diviziuni” pentru a deveni o „adevărată putere”.
„Printre toți cei prinși în prezent în focul încrucișat dintre Statele Unite și China, doar europenii au posibilitatea de a deveni ei înșiși o adevărată putere. Prin urmare, trebuie să decidem: vrem să rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora? Sau vrem să facem pașii necesari pentru a deveni o putere?”, a apreciat Mario Draghi, potrivit Agerpres.
El a insistat că, individual, „majoritatea statelor europene nici măcar nu sunt puteri de mijloc”. „În materie de apărare, politică industrială sau afaceri externe, suntem tratați ca o colecție disparată de state de dimensiuni medii, care pot fi divizate și tratate în consecință”, a deplâns italianul.
În acest context al transformărilor economice și geopolitice accelerate, liderii europeni caută să își consolideze răspunsul politic.
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
U.E.
Premieră europeană: Acordul comercial digital UE–Singapore intră în vigoare și promite beneficii tangibile și de durată pentru companii și consumatori
Acordul UE–Singapore privind comerțul digital (Digital Trade Agreement – DTA) a intrat în vigoare duminică, 1 februarie, marcând o premieră în politica comercială a Uniunii Europene, în condițiile în care este primul acord bilateral de comerț digital de sine stătător semnat și pus în aplicare de UE.
Acordul reprezintă un pas important în extinderea rețelei europene de acorduri comerciale digitale și de capitole dedicate comerțului digital incluse în acordurile de liber schimb ale UE. Prin stabilirea unor reguli transparente, DTA facilitează tranzacțiile digitale transfrontaliere și le face mai previzibile și mai sigure pentru companii și consumatori.
„Comerțul digital nu mai este o nișă; el se află în centrul comerțului global și reprezintă un motor puternic al creșterii economice. UE este un lider global în acest domeniu, iar Acordul UE–Singapore privind comerțul digital – primul de acest tip pentru Uniunea Europeană și aflat acum în vigoare – aliniază parteneriatul nostru la realitățile comerțului modern. Prin facilitarea unui comerț digital fluent, sigur și eficient, DTA oferă beneficii tangibile și de durată atât pentru întreprinderi, cât și pentru consumatori”, a declarat Maroš Šefčovič, comisar european pentru comerț și securitate economică.
Potrivit Comisiei Europene, acordul creează un mediu online sigur pentru consumatori, prin angajamente de nivel înalt privind protecția consumatorilor în mediul digital, protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, precum și protecția împotriva mesajelor comerciale nesolicitate. Totodată, acesta oferă o mai mare certitudine juridică pentru mediul de afaceri, promovând comerțul fără documente pe hârtie, recunoașterea semnăturilor electronice, a contractelor și a facturilor electronice și interzicerea taxelor vamale pentru transmisiile electronice.
Acordul promovează, de asemenea, un comerț digital echitabil, prin interzicerea cerințelor nejustificate de localizare a datelor și a transferurilor forțate de cod-sursă, protejând companiile împotriva practicilor protecționiste. În același timp, DTA consolidează rolul UE și al Singapore drept lideri globali în elaborarea politicilor digitale și sprijină dezvoltarea unor economii digitale deschise și echitabile.
Negocierile pentru acest acord au fost lansate la 20 iulie 2023, iar DTA se bazează pe fundamentul solid al Acordului de Liber Schimb UE–Singapore din 2019, care continuă să genereze beneficii economice semnificative. În 2024, comerțul total dintre UE și Singapore a atins 131 miliarde de euro, din care 83 miliarde de euro în servicii și 48 miliarde de euro în bunuri, cea mai mare parte a comerțului cu servicii fiind realizată în format digital.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE semnalează disponibilitatea de a discuta cu Marea Britanie despre o integrare economică mai profundă în cadrul unui summit ce va avea loc „în curând”: Piața unică este una dintre comorile noastre
„Punctele forte ale Europei nu pot compensa vulnerabilitățile”, avertizează Mario Draghi: O Europă unită în domeniul comerțului, dar fragmentată în apărare, riscă să-și vadă puterea folosită împotriva sa
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace pentru apărarea democrației în fața Rusiei
Premieră europeană: Acordul comercial digital UE–Singapore intră în vigoare și promite beneficii tangibile și de durată pentru companii și consumatori
AHK România: Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în abordarea politicilor economice europene
Gheorghe Falcă pledează pentru combaterea extremismului prin cunoașterea și conservarea lecțiilor istoriei: Memoria este un mecanism de apărare, un sistem imunitar al democrației
România, alături de SUA, G7 și UE, la discuții strategice la Washington privind o alianță pe minerale critice. Oana Țoiu participă la reuniunea găzduită de Rubio
Kaja Kallas neagă o distanțare între UE și NATO: „Ceea ce încercăm să facem este să convingem statele membre să investească mai mult în apărare”
Premierul Norvegiei sprijină o dezbatere referitoare la descurajarea nucleară europeană: Aceasta ar trebui să fie ancorată în NATO
PPE va analiza modul de aplicare a clauzei de apărare reciprocă din Tratatul UE, în contextul tensiunilor transatlantice actuale
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Europol a destructurat o rețea de trafic de droguri sintetice care opera în UE. Rețeaua se angaja în activități de spălare de bani pentru a-și continua operațiunile ilicite
Ministerul Muncii și Banca Mondială facilitează dialogul regional privind reformele în serviciile sociale. Florin Manole: Dacă vrem servicii sociale care să conteze, trebuie să ieșim din zona de confort
Giorgia Meloni a discutat telefonic cu Donald Trump, căruia i-a transmis că amenințarea cu tarife vamale în chestiunea Groenlandei este „o eroare”
Președinții Braziliei și Comisiei Europene au sărbătorit acordul comercial UE-Mercosur. Ursula von der Leyen: Bine ați venit în cea mai mare zonă de liber schimb de pe planetă
Oana Țoiu: România și R. Moldova au cel mai puternic parteneriat diplomatic. Interesele țărilor noastre nu sunt doar aliniate, ci îndeplinite cu succes atâta timp cât le urmărim împreună
Rubio: SUA nu încearcă să impună un acord de pace între Ucraina și Rusia, ci să înțeleagă ce este dispusă fiecare parte să accepte și să ofere pentru a ajunge la o soluție negociată
Comisia Europeană prezintă două soluții pentru a sprijini nevoile de finanțare ale Ucrainei în perioada 2026-2027: împrumuturi UE și utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut pentru reparații
Industria de apărare din România face apel la un cadru legislativ modern, predictibil și capabil să susțină producția locală, lanțurile de furnizori și transferul de tehnologie
Șeful Biroului Grupului BEI în România prezintă instrumentele de finanțare ale Băncii Europene de Investiții pentru sectorul securității și apărării: Ambițiile noastre în acest domeniu s-au mărit considerabil
MAI câștigă o poziție de top în cadrul Frontex. Cătălin Predoiu: Este un succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene
Trending
-
ROMÂNIA3 days ago
INCAS a obținut certificarea de Organizație de Proiectare din partea Ministerului Apărării Naționale
-
REPUBLICA MOLDOVA6 days ago
Unirea R. Moldova cu România, în plenul Consiliului Europei. Cum a răspuns Maia Sandu unui parlamentar francez: “Nu vrem să cădem din nou sub ocupația Rusiei”
-
ROMÂNIA2 days ago
Schimbare în CSAT: Generalul Mihai Șomordolea, trecut în rezervă de Nicușor Dan. Generalul Sorin Cîrstea, numit consilier de stat și secretar al Consiliului
-
NATO1 week ago
România găzduiește cel mai mare exercițiu interoperabil al artileriei Forțelor Terestre SUA în Europa, exersând “Linia de descurajare a Flancului Estic” și planurile de apărare NATO
-
ROMÂNIA2 days ago
Raed Arafat, apel către Parlament să limiteze accesul tinerilor sub 16 ani la rețelele sociale: Este momentul. România trebuie să trateze o problemă de sănătate și de protecție, nu o dezbatere ideologică