Premieră: Banca Mondială anunță că România a depășit Ungaria la PIB pe cap de locuitor, iar în maxim doi ani va depăși și Polonia dacă menține ritmul

MAE a salutat vineri, 29 octombrie, adoptarea de către Adunarea Generală a ONU a rezoluției „Agenda 2030 a spațiului – spațiul ca vector al dezvoltării durabile”, inițiată de România, în calitate de președinte al Comitetului ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului extra-atmosferic (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space – COPUOS).

Documentul inițiat de România a rezultat în urma a peste trei ani de negocieri organizate la Viena, potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Promovarea acestei rezoluții, care abordează un domeniu de vârf din punct de vedere al tehnologiilor implicate și al caracterului inovator, se înscrie în orientarea de principiu a României de susținător al multilateralismului bazat pe reguli, ce contribuie la soluționarea unor probleme de interes pentru toate statele membre ONU. În același timp, adoptarea rezoluției confirmă că strânsa colaborare între instituțiile române de profil și diplomația română conduce la rezultate pozitive în cadrul multilateral sectorial.

Potrivit MAE, Rezoluția Adunării Generale a ONU evidențiază modul în care știința și tehnologiile spațiale pot contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, precum și la activitățile legate de combaterea schimbărilor climatice sau reducerea riscurilor de dezastre.

Agenda 2030 a spațiului are obiective majore în patru domenii mari de acțiune: economia spațiului, societatea spațiului, accesul la tehnologiile spațiului și diplomația spațiului. Scopul principal al diplomației spațiului este realizarea de parteneriate și întărirea cooperării internaționale, astfel încât spațiul să fie folosit în mod pașnic și activitățile din spațiu să fie realizate prin colaborare la nivel global.

Rezoluția a fost co-autorată de 61 de state din toate grupurile geografice și a fost adoptată prin consens.

După adoptarea, în anul 2015, de către Summit-ul ONU, a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, în agențiile specializate ale sistemului ONU a început un proces de reflecție asupra modului în care fiecare agenție poate contribui, prin mijloacele specifice domeniului de activitate, la realizarea obiectivelor dezvoltării durabile.

În acest context, Comitetul pentru utilizarea pașnică a spațiului extra-atmosferic – COPUOS – a inițiat în anul 2018 un proces complex de identificare a modalităților prin care tehnologiile și mijloacele tehnice spațiale pot aduce contribuția lor specifică la dezvoltarea globală durabilă.

Negocierile desfășurate în acest cadru pe parcursul a peste trei ani s-au finalizat prin adoptarea de către COPUOS a Agendei 2030 a spațiului, în luna septembrie 2021. Prin participarea conducerii și a experților Agenției Spațiale Române, țara noastră a avut un rol activ atât în procesul de negociere, cât și în finalizarea și adoptarea documentului, în calitate de președinte al COPUOS în anii 2020-2021.

În conformitate cu procedurile de lucru ale ONU, documentul a fost supus adoptării și de către Adunarea Generală, la sesiunea în curs, la data de 25 octombrie 2021.