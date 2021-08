Premieră: Consilierii pentru securitate națională ai președinților Poloniei, României și Turciei s-au întâlnit la Istanbul pentru a întări “cooperarea triunghiulară” între cei trei aliați NATO

Consilierii pentru securitate națională ai președinților Poloniei, României și Turciei au avut joi, la Istanbul, prima întrevedere trilaterală în acest format ca parte a eforturilor de consolidare a trilateralei de securitate dintre cele trei țări, organizată până în prezent doar la nivelul miniștrilor de externe.

Un anunț în acest sens a fost făcut de ambasadorul României în Turcia, Ștefan Tinca, pe contul său de Twitter.

“Onorat să mă alătur generalului Ion Oprișor la prima reuniune a consilierilor pe probleme de securitate națională ai României, Turciei și Poloniei care a avut loc astăzi la Istanbul. O cooperare triunghiulară care este acum bine înrădăcinată și cu mai mult potențial pentru viitor“, a scris Tinca pe rețeaua de socializare.

Honoured to join gen. Ion Oprisor for the 1st ever meeting of national security advisors of 🇷🇴🇹🇷&🇵🇱 which took place today in Istanbul. A triangular cooperation that is now well rooted and with more potential for the future. pic.twitter.com/BzFJVxTBYy

— Stefan Tinca (@TincaStefan) August 18, 2021