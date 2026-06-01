Premieră diplomatică: Consiliul de Securitate al ONU se reunește, la solicitarea României, după incidentul cu drona rusească. Oana Țoiu, întrevederi cu conducerea ONU și cu ambasadorul SUA

Autor: Robert Lupițu
Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, la solicitarea României, pentru a analiza incidentul dronei rusești care a lovit un bloc de locuințe din Galați, într-o premieră diplomatică pentru București. La sesiunea specială, care are loc la New York cu participarea ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, România va semnala riscurile grave de securitate generate de acțiunile Federației Ruse și va solicita o reacție fermă a comunității internaționale în fața încălcărilor repetate ale dreptului internațional și ale spațiului aerian al statelor aliate.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, solicitarea României a fost făcută că urmare a incidentului deosebit de grav care a implicat o încălcare a spațiului aerian național al României de către o dronă atribuită Federației Ruse, urmată de o explozie care a dus la rănirea unor persoane și la pagube materiale.

Acest incident reprezintă o încălcare periculoasă și fără precedent a dreptului internațional. El survine după o serie de încălcări iresponsabile ale spațiului aerian al României și al altor state UE și NATO din regiune. Totodată, în contextul războiului ilegal de agresiune pe care Federația Rusă îl poartă împotriva Ucrainei, acțiunile sale militare, îndreptate adesea împotriva unor ținte civile, reprezintă un risc inacceptabil pentru securitatea regională și securitatea UE și NATO în regiunile învecinate.

Este prima data când o reuniune a CS ONU are loc la cererea expresă a României, pe o temă care o implică în mod direct. Reuniunea are loc în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite.

Scopul convocării este utilizarea acestui for esențial pentru pacea și securitatea internațională pentru a semnala gravele riscuri de securitate aduse de acțiunile Federației Ruse, membru permanent al CSONU, și a genera o cât mai largă presiune diplomatică asupra sa, pentru oprirea încălcărilor sistematice ale dreptului internațional.

În același timp, alături de partenerii săi la nivel ONU, România continuă presiunile pentru o încetare imediată a focului și generarea unor condiții pentru o pace negociată justă și sustenabila.

Întoarcerea Federației Ruse la o conduită responsabilă, cu respectarea pe deplin a dreptului internațional, este o condiție a stabilității și securității regionale.

Reuniunea CS ONU vă avea loc la New York la ora locală 15:00 (22:00 ora României).

Agenda întâlnirilor ministrului de externe Oana Țoiu la New York include, totodată, întrevederi cu Secretarul General al ONU, António Guterres, cu președinta Adunării Generale ONU, Annalena Baerbock,  și cu Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz.

Adunarea Parlamentară a NATO „condamnă cu fermitate acțiunile iresponsabile ale Rusiei" care s-au soldat cu recente incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al României și al Lituaniei
Oana Țoiu, la New York: România, susținută de 56 de state în Consiliul de Securitate al ONU în cazul dronei rusești care a lovit un bloc din Galați, rănind doi cetățeni
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

