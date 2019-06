Premieră în România: Un autobuz alimentat cu hidrogen va fi prezent pe străzile Bucureștiului săptămâna viitoare, cu ocazia conferinței la nivel înalt SET Plan 2019

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și doctorand în domeniul reasigurării strategice a NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community în cadrul World Economic Forum și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute.

Deoarece celula de combustibil generează numai apă ca emisie, acestea sunt autobuze cu emisii zero. Astfel de autobuze rulează deja în câteva orașe mari din Europa precum Londra, Amsterdam, Hamburg, Koln, Frankfurt, Rotterdam, Milano.

Continue Reading

Advertisement