Premieră mondială anunțată de NASA: Prima ieşire în spaţiu exclusiv feminină va avea loc joi sau vineri

După ce a fost anulată în luna martie din cauza lipsei costumelor spaţiale de mărime corespunzătoare, prima ieşire în spaţiu a două femei astronaut va avea loc în sfârşit, joi sau vineri, a anunţat marţi NASA, citată de AFP, informează Agerpres.

Americancele Christina Koch şi Jessica Meir, aflate la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS), vor ieşi împreună în spaţiu pentru înlocuirea unui sistem de încărcare a bateriilor electrice.



Numeroase femei astronaut au participat la ieşiri în spaţiu de la bordul ISS, însă întotdeauna alături de un astronaut de sex masculin.

LIVE: Experts discuss the 1st all-female spacewalk scheduled to take place on either Thurs., Oct. 17 or Fri., Oct 18. @Astro_Christina and @Astro_Jessica will venture outside the @Space_Station for a ~6.5 hour spacewalk for station maintenance.

🔊 LISTEN: https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/FdmTRASmlm

— NASA (@NASA) October 15, 2019