Premieră pentru Uniunea Europeană: Prima școală europeană din afara teritoriului UE va fi deschisă în Georgia în anul 2023

Comisarul european pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a lansat luni, la Tbilisi, alături de prim-ministrul Giorgi Gakharia, Școala Europeană din Georgia, prima școală europeană din afara teritoriului Uniunii Europene.

”Dragi elevi, ambiția voastră și curajul vostru îmi dau speranță pentru viitorul Europei, a scris Hahn, pe Twitter, referitor la discursul său cu prilejul inaugurării acestei școli.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, inițiativa comună UE-Georgia va conduce la înființarea unei școli destinate studenților georgieni, precum și studenților din întreaga regiune, pentru a urma un model de educație bazat pe valorile europene și internaționale ale multiculturalismului, păcii și toleranței.

Școala va fi construită lângă Lacul Lisi din Tbilisi și este așteptat ca aceasta să își deschidă porțile pentru primul colectiv de elevi în anul 2023. Elevii din Georgia, precum și din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Republica Moldova și Ucraina vor putea urma un curriculum unic, care să răspundă exigențelor ridicate ale sistemelor de învățământ georgiene, europene și internaționale.

