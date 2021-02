Premieră: Președintele SUA se va adresa pentru prima oară Conferinţei de Securitate de la München, unde Joe Biden va susține primul discurs către europeni după instalarea la Casa Albă

Preşedintele american, Joe Biden, va participa pe 19 februarie de la distanţă la Conferinţa de Securitate de la München, marcând o premieră: prezența pentru prima dată în istorie a unui lider de la Casa Albă la prestigiosul forum de securitate internațională și consacrat relațiilor transatlantice. Tema ediției speciale online din acest an este “Beyond Westlessness: Renewing Transatlantic Cooperation, Meeting Global Challenges”, având în vedere alegerea lui Joe Biden la Casa Albă și făgăduința revigorării relației transatlantice și reprezentând o continuare pozitivă a ediției de anul trecut care clama, în premieră, “Westlessness-ul” – dezoccidentalizare a ordinii internaționale. De asemenea, organizatorii Conferinței au anunțat că lui Joe Biden i se va alătura și cancelarul german Angela Merkel, creând oportunitatea unică a revitalizării relațiilor transatlantice.

“Suntem încântaţi şi onoraţi să anunţăm că Joe Biden va reveni virtual pe scena Conferinţei la 19 februarie”, au anunțat Conferinţa de Securitate de la München, într-o postare pe Twitter.

We are pleased and honored to announce that @POTUS Joe #Biden will return virtually to the @MunSecConf stage on February 19. More information on our #MSC2021 Special Edition soon. pic.twitter.com/pWZUtRPYSk — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 11, 2021

Biden a mai participat în 2009 şi 2013 la acest forum în perioada în care era vicepreşedintele lui Barack Obama. De asemenea, el a fost prezent la München și înainte de 2009 în calitate de președinte al Comisiei pentru relații externe din Senatul SUA, cât și după încheierea mandatelor administrației Obama, fiind unul dintre “prietenii” acestui forum, așa cum l-a descris Wolfgang Ischinger, președintele Conferinței.

Joe Biden, pentru care va fi primul discurs adresat direct unui auditoriu european de la instalarea sa la Casa Albă în ianuarie, va interveni prin videoconferinţă pe 19 februarie.

În ultimele șase decenii, Conferința de Securitate de la München, aflată la cea de-a 57-a ediție în 2020, a devenit o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. De la înființarea sa în 1963 ca “Internationale Wehrkunde Begegnung” (n.r – reuniune internațională de apărare), MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.

Din cauza pandemiei de coronavirus, Conferința se desfăşoară în format virtual, însă este de așteptat ca o reuniune în format fizic să aibă loc mai târziu în acest an.

În afară de Joe Biden, printre cei care vor mai lua cuvântul se află cancelarul german Angela Merkel, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi emisarul american pentru schimbările climatice, John Kerry.

It’s official: Along with @POTUS Joe #Biden, German Chancellor Angela #Merkel will join the #MSC2021 Special Edition on February 19. We are delighted to provide a unique opportunity to reinvigorate transatlantic relations at this critical time. pic.twitter.com/pQmE6ch8Cg — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 12, 2021

