Premierii Olandei și Luxemburgului fac apel la reducerea tensiunilor între Serbia și Kosovo pentru a evita destabilizarea Balcanilor de Vest

Prim-miniștrii Olandei și Luxemburgului au lansat un apel la adresa Serbiei și Kosovo să reducă tensiunile recente pentru a evita destabilizarea Balcanilor, în contextul în care Europa trebuie să sprijine Ucraina pentru a se apăra de Rusia, anunță Deutsche Welle.

Premierul olandez Mark Rutte și premierul luxemburghez Xavier Bettel s-au întâlnit luni la Belgrad cu președintele sârb Aleksandar Vucic și se vor întâlni marți cu prim-ministrul kosovar Albin Kurti.

I am visiting Serbia and Kosovo with my counterpart from Luxembourg @Xavier_Bettel. We attach great value to cooperating and engaging with the countries of the Western Balkans.

Today we are in Belgrade, where we met with President @avucic and @SerbianPM Ana Brnabić. A key issue…

