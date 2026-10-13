Premierii României și Bulgariei au discutat măsuri pentru întărirea securității maritime în Marea Neagră, după atacurile asupra navelor comerciale

ROMÂNIASECURITATE
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Premierul Ilie Bolojan și omologul său bulgar, Rumen Radev, au discutat marți, într-o convorbire telefonică, despre deteriorarea situației de securitate din Marea Neagră și atacurile asupra navelor comerciale, cei doi oficiali subliniind necesitatea consolidării cooperării regionale, inclusiv în format trilateral cu Turcia, pentru asigurarea securității și a navigației în condiții de siguranță.

Potrivit unui comunicat al Guvernului României, Ilie Bolojan a condamnat ferm atacurile asupra navelor comerciale din zona economică exclusivă a Bulgariei, afirmând că acțiunile împotriva navigației civile sunt inacceptabile și reprezintă încălcări grave ale dreptului maritim și ale dreptului internațional.

Premierul român a subliniat că aceste atacuri sunt consecințe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

La rândul său, premierul bulgar Rumen Radev a evidențiat necesitatea unei cooperări și mai strânse între Bulgaria, România și Turcia, în interesul securității regionale și al navigației în condiții de siguranță, arată guvernul de la Sofia într-un comunicat.

Premierul bulgar a menționat, de asemenea, sprijinul exprimat de Uniunea Europeană și NATO în discuțiile purtate marți cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Potrivit acestuia, sprijinul vizează clarificarea circumstanțelor atacurilor din Marea Neagră și consolidarea capacităților de supraveghere și control al spațiului aerian și maritim.

Atacurile recente au vizat două nave comerciale în largul coastelor Bulgariei. Una dintre ele s-a scufundat, iar în cazul celeilalte, toți cei 15 membri ai echipajului au fost salvați. Autoritățile bulgare au solicitat sprijin internațional pentru investigarea incidentelor și întărirea supravegherii maritime și aeriene.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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