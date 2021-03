Premierul Albaniei, primit la Bruxelles de președintele Parlamentului European: Susținem începerea la timp a primei conferințe interguvernamentale

Președintele Parlamentului European, David Sassoli, l-a primit la Bruxelles pe premierul Albaniei, Edi Rama, iar cu această ocazie cei doi oficiali au discutat despre stadiul negocierilor de aderare la UE.

„O întâlnire excelentă cu premierul Albaniei Edi Rama. Albania face reforme-cheia pentru parcursul său de aderare la Uniunea Europeană. Prin urmare, am exprimat sprijinul Parlamentului European pentru începerea la timp a primei conferințe interguvernamentale”, a scris David Sassoli pe Twitter.

Excellent meeting with 🇦🇱 PM @ediramaal.

Albania is delivering key reforms on the way to EU accession. I therefore expressed @Europarl_EN‘s support for the timely start of the first inter-governmental conference.

The EU also stands ready to help in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/2MlBEpI5GL

— David Sassoli (@EP_President) March 1, 2021