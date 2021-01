Premierul Bavariei și un aliat al Angelei Merkel critică strategia Comisiei Europene de achiziționare a vaccinului anti-COVID-19

Medicul român Radu Lupescu, anestezist şi preşedintele Asociaţiei medicilor din clinica Rhéna de la Strasbourg, a fost decorat de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cu Ordinul Naţional de Merit în grad de ofițer, informează Adevărul.ro.

Lupescu, specialist în anestezie şi terapie internsivă a fost decorat pe 31 decembrie alături de alţi membri ai personalului medical din Franţa pentru eforturile depuse în timpul pandemiei de coronavirus potrivit Decretului de decorare care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Franţei.

Propunerea a fost făcută de Ministerul Sănătății de la Paris.

Franța se numără printre cele mai afectate țări din lume de pandemia de coronavirus, cu peste 2,6 milioane de cazuri de infectare și 65.000 de decese.

Radu Lupescu a fost printre primii medici români care au avertizat încă de pe 12 martie, la debutul pandemiei, că unul dintre marile pericole este supra-aglomerarea spitalelor şi reducerea în acest fel a capacităţii medicilor şi asistentelor de a gestiona afluxul uriaş de bolnavi.

”România poate evita epidemia? Infecţia COVID-19. Cum epidemia progresează rapid, am decis să fac o precizare asupra acestei crize sanitare. În primul rând aţi văzut cu toţii situatia din Italia şi cea din Franţa. Numărul de cazuri este foarte mare, deci Italia e în faza 3 a epidemiei şi trecerea in aceasta fază nu mai poate fi evitată in Franta. Acum trebuie sa micşorăm impactul epidemiei, sa salvăm cât mai multe vieţi. În România numărul total de cazuri este încă mic, ceea ce înseamnă că măsuri drastice pot încă evita sau limita epidemia. Repet ceea ce am spus in postul precedent: virusul nu este foarte periculos la nivel individual, pentru persoanele tinere, sănătoase si fără comorbidităţi (adică alte afectiuni pulmonare, cardiovasculare, renale, probleme de imunitate). Virusul este insă periculos la nivelul unei populaţii întregi pentru că propagarea lui poate duce la saturarea sistemului de sănătate, cu o supramortalitate datorată necesităţii tratării unui număr mare de bolnavi într-un interval scurt”, scria atunci Radu Lupescu pe pagina sa de Facebook.