Premierul belgian afirmă că planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea pune în pericol șansele unui acord de pace

Premierul belgian Bart De Wever a declarat că planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să pună capăt celor aproape patru ani de război lansat de Moscova, a relatat joi Financial Times, informează Reuters, potrivit Agerpres.

„Avansarea în grabă a schemei de împrumuturi pentru reparaţii ar avea ca daună colaterală faptul că noi, Uniunea Europeană, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace”, a declarat De Wever într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

În cadrul ultimului summit, liderii UE au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.

Belgia, unde se află majoritatea activelor respective, și-a exprimat îngrijorare cu privire la intenția respectivă.

Oficialii UE avertizează că refuzul Belgiei de a sprijini un împrumutul pentru Ucraina ar putea determina Fondul Monetar Internațional să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev, ceea ce ar provoca o pierdere în lanț a încrederii în viabilitatea economică a țării afectate de război.

Comisia Europeană speră să răspundă îngrijorărilor exprimate de Belgia într-un proiect de propunere legislativă pe care îl va prezenta săptămâna aceasta privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini Kievul în 2026 şi 2027, au declarat oficiali UE.

Citiți și: Ursula von der Leyen propune statelor membre trei opțiuni de finanțare pentru Ucraina: „Variantele nu se exclud reciproc, ci pot fi combinate sau succesive”

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.

Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.