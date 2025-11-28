U.E.
Premierul belgian afirmă că planul UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea pune în pericol șansele unui acord de pace
Premierul belgian Bart De Wever a declarat că planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să pună capăt celor aproape patru ani de război lansat de Moscova, a relatat joi Financial Times, informează Reuters, potrivit Agerpres.
„Avansarea în grabă a schemei de împrumuturi pentru reparaţii ar avea ca daună colaterală faptul că noi, Uniunea Europeană, împiedicăm efectiv ajungerea la un eventual acord de pace”, a declarat De Wever într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
În cadrul ultimului summit, liderii UE au amânat luarea unei decizii privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea apărării Ucrainei, în pofida apelului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a acționa rapid pentru ca Moscova să plătească pentru războiul său, cu Belgia blocând propunerea de a utiliza miliardele aflate în Bruxelles pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat efortului de război al Ucrainei.
Belgia, unde se află majoritatea activelor respective, și-a exprimat îngrijorare cu privire la intenția respectivă.
Oficialii UE avertizează că refuzul Belgiei de a sprijini un împrumutul pentru Ucraina ar putea determina Fondul Monetar Internațional să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev, ceea ce ar provoca o pierdere în lanț a încrederii în viabilitatea economică a țării afectate de război.
Comisia Europeană speră să răspundă îngrijorărilor exprimate de Belgia într-un proiect de propunere legislativă pe care îl va prezenta săptămâna aceasta privind utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a sprijini Kievul în 2026 şi 2027, au declarat oficiali UE.
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, care urmează să se întâlnească luna aceasta la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a încheia un acord în acest sens.
Statele Unite au formulat săptămâna trecută un plan de pace perceput drept controversat. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevedea concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joia trecută președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural
Într-o perioadă marcată de o incertitudine geopolitică crescândă, cultura și patrimoniul cultural sunt esențiale pentru protejarea democrației și apărarea valorilor europene, au transmis miniștrii culturii din UE în concluziile aprobate vineri la Bruxelles.
Potrivit comunicatului oficial, miniștrii subliniază necesitatea de a proteja și promova cultura în toate formele sale și patrimoniul cultural al Europei ca factori cruciali în construirea și menținerea rezilienței democratice.
Cultura, patrimoniul cultural și operele audiovizuale au un rol esențial – deși adesea subestimat – în susținerea societăților democratice. Prin deschiderea unor spații accesibile tuturor, ele stimulează implicarea civică și cultivă un sentiment de comunitate, apartenență, istorie și valori comune, se arată în comunicatul citat.
Consiliul solicită statelor membre ale UE să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural, inclusiv prin protejarea libertății artistice și facilitarea accesului la activități culturale și la patrimoniu, în special la conținut multilingv.
De asemenea, acesta subliniază importanța integrării instituțiilor culturale, precum bibliotecile, muzeele și arhivele, în planificarea pregătirii pentru situații de criză.
În plus, miniștrii recunosc importanța partenerilor internaționali, precum Consiliul Europei și UNESCO, și încurajează Comisia Europeană și statele membre să își continue eforturile de protejare și promovare a drepturilor culturale și a diversității, în cooperare cu acești parteneri.
În final, Consiliul invită Comisia să ia în considerare creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul culturii, al diversității culturale și lingvistice și al patrimoniului cultural în susținerea valorilor comune și a rezilienței democratice, de exemplu prin implementarea inițiativei recent lansate „Culture Compass”.
Agenda Strategică a Consiliului European pentru perioada 2024–2029 a stabilit ca prioritate promovarea diversității culturale și a patrimoniului cultural, ca modalitate de susținere a valorilor europene într-o Europă liberă și democratică.
Protejarea democrației europene prin reziliență culturală a reprezentat o prioritate pentru președinția daneză a Consiliului. La 4 noiembrie 2025, miniștri din 26 de state membre ale UE, precum și din Regatul Unit, Ucraina, Islanda, Norvegia și Elveția au semnat o declarație pregătită de președinție privind necesitatea culturii și a mass-media ca elemente de protecție pentru democrațiile europene.
UE și Republica Coreea consolidează cooperarea în domeniul tehnologiei și al digitalizării în cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital
Uniunea Europeană și Republica Coreea au reafirmat rolul central al parteneriatului lor în promovarea cooperării privind tehnologiile digitale emergente pentru a debloca beneficii reciproce pentru economiile lor, se arată într-un comunicat de presă.
În cadrul celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital, care a avut loc la Seul, UE și-a subliniat, de asemenea, angajamentul de a consolida cooperarea cu partenerii digitali din întreaga lume pentru a stimula competitivitatea, inovarea și reziliența.
Prin intermediul parteneriatului digital, UE și Republica Coreea vor continua lucrările comune privind cercetarea și inovarea în domeniul tehnologiilor emergente, cum ar fi semiconductorii, tehnologia 6G, inteligența artificială (IA) și tehnologiile cuantice. Această cooperare este concepută pentru a stimula competitivitatea viitoare și poziția de lider tehnologic, consolidând în același timp securitatea economică printr-o mai mare reziliență a tehnologiilor critice, inclusiv a securității cibernetice.
Reuniunea a fost coprezidată de Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și de Bae Kyung-hoon, viceprim-ministru și ministru al științei și TIC al Republicii Coreea.
„Reuniunea de astăzi a reafirmat angajamentul UE și al Republicii Coreea de a continua să colaboreze pentru a stimula inovarea și competitivitatea noastră, pentru a ne asigura securitatea economică și pentru a construi un mediu digital care să reflecte valorile noastre comune. Aștept cu nerăbdare să continuăm parteneriatul nostru digital”, a declarat Henna Virkkunen.
Angajamentele celui de al treilea Consiliu de parteneriat digital
UE și Coreea de Sud și-au consolidat cooperarea în mai multe domenii. Aceștia vor continua să lucreze la proiecte de cercetare în colaborare legate de semiconductori, contribuind la cipuri mai eficiente și mai versatile pentru IA și aplicațiile de conducere automatizată. Eforturile privind tehnologia 6G vor progresa, deschizând calea pentru o conectivitate neîntreruptă. Atât UE, cât și Coreea au salutat recenta cerere de proiecte de cercetare în colaborare privind tehnologiile cuantice în cadrul programului Orizont Europa, concentrându-se pe promovarea acestor tehnologii prin dezvoltare comună, schimb de expertiză și o colaborare mai strânsă pe termen lung.
Partenerii vor menține o cooperare strânsă în materie de reglementare în domeniul IA. Acestea se angajează să exploreze recunoașterea reciprocă a rezultatelor evaluării conformității în conformitate cu Regulamentul privind IA. În plus, acestea vor coopera în ceea ce privește standardizarea, se vor implica în activități comune de cercetare și inovare și se vor concentra pe evaluarea siguranței și a fiabilității IA.
Schimbul de informații privind spațiile de date va fi consolidat prin explorarea inițiativelor comune de cercetare și prin discutarea standardelor. Partenerii au în vedere, de asemenea, instituirea unui grup de lucru comun pentru a sprijini interoperabilitatea spațiilor de date.
UE și Republica Coreea vor consolida o serie de domenii în cadrul dialogului lor bilateral în domeniul cibernetic, inclusiv schimbul de informații privind amenințările cibernetice, cooperarea privind securitatea lanțului de aprovizionare cu software și certificările de securitate a produselor aferente internetului obiectelor. Acestea se vor axa, de asemenea, pe competențele în materie de securitate cibernetică și pe explorarea potențialelor activități comune de cercetare.
În plus, cooperarea în materie de standardizare va fi consolidată în cadrul forumurilor internaționale de standardizare, cum ar fi Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.
Următorul Consiliu de parteneriat digital va avea loc la Bruxelles în 2026.
De la lansarea parteneriatului digital în 2022, UE și Coreea de Sud și-au avansat colaborarea în multe domenii digitale și tehnologice. Aceasta include cercetarea colaborativă, dialogul în materie de reglementare și promovarea pozițiilor comune în cadrul forurilor internaționale. Acest parteneriat se aliniază la Strategia UE pentru cooperare în regiunea indo-pacifică, consolidând legăturile cu țările din regiune și promovând Strategia digitală internațională.
China, ținută la distanță: Țările UE înăspresc regulile privind licitațiile pentru porturi și căi ferate, pe fondul temerilor că infrastructura cheie ar putea fi controlată de entități externe
Țările UE analizează mai atent cine construiește, deține și lucrează la infrastructuri cheie precum porturi, IT și căi ferate — iar această preocupare se traduce acum într-o serie de legi care vizează țări precum China.
Suedia este cel mai recent stat care a luat măsuri în acest sens, propunând săptămâna aceasta să acorde autorităților locale noi competențe pentru a împiedica „statele ostile” să participe la licitații pentru infrastructuri, în cazul în care implicarea acestora ar putea amenința securitatea națională.
„Este o chestiune de apărare”, a declarat un oficial suedez pentru Politico, descriind îngrijorarea crescândă cu privire la accesul țărilor precum China la infrastructura publică.
„Acționăm foarte rapid în această privință, deoarece vedem riscul ca statele ostile să încerce să se infiltreze în infrastructura precum porturile, dar și în soluțiile IT și infrastructura energetică”, a continuat oficialul suedez.
Este o preocupare și în Polonia, Austria și în cadrul instituțiilor UE — toate acestea grăbindu-se să pună în aplicare măsuri de protecție pentru a bloca sau, cel puțin, a monitoriza investițiile țărilor terțe în infrastructura cheie din domeniul tehnologiei și transporturilor.
Ceea ce a accelerat decizia Suediei a fost o recentă hotărâre a Curții de Justiție a UE privind participarea unor companii turcești și chineze la licitația pentru două proiecte feroviare.
Judecătorii au concluzionat că furnizorii din țări care nu au un acord de liber schimb cu UE nu se bucură de aceleași drepturi ca firmele din UE — o interpretare pe care Stockholm a considerat-o atât un semnal verde, cât și un semnal de avertizare.
Noile reguli ale Suediei vor intra în vigoare în 2027. Nu au fost citate cazuri specifice, dar ancheta a indicat în repetate rânduri China, care se află și în centrul unor preocupări foarte similare în Polonia.
Varșovia este de mult timp îngrijorată de amploarea implicării Chinei în porturile sale. Un nou proiect de lege prezentat de președintele țării ar „adapta reglementările existente privind funcționarea porturilor și, în special, proprietatea asupra bunurilor imobiliare situate în perimetrul porturilor”.
Președintele a susținut că modelul actual – autoritățile portuare deținute de stat care dețin terenuri și infrastructură și le închiriază pe termen lung operatorilor de terminale – trebuie înăsprit dacă țara dorește să mențină controlul asupra activelor „de importanță fundamentală pentru economia națională”.
Și UE ia măsuri.
Ana Miguel Pedro, membră portugheză a Parlamentului European din partea Partidului Popular European, a declarat pentru Politico în primăvară că prezența tot mai mare a companiilor de stat chineze în terminalele portuare europene „nu este doar o preocupare economică, ci și o vulnerabilitate strategică”.
Aceste preocupări apar în noul pachet de mobilitate militară prezentat recent de Comisia Europeană, care solicită țărilor membre să pună în aplicare „reguli mai stricte privind proprietatea și controlul infrastructurii strategice cu dublă utilizare”.
„Furnizorii din țări terțe fără acord nu ar trebui să beneficieze de o poziție mai avantajoasă decât cea pe care o au în prezent și decât cea a altor furnizori”, a declarat reporterilor Anneli Berglund Creutz, care a condus revizuirea achizițiilor publice din Suedia.
Autoritățile contractante, a adăugat ea, ar trebui să aibă capacitatea „de a lua în considerare naționalitatea furnizorilor și de a separa furnizorii din state ostile” — eventual excluzându-i „atunci când acest lucru protejează securitatea națională”.
Asociația Europeană a Industriei Feroviare a susținut că regulile de achiziții publice ale blocului sunt relicve ale unei epoci trecute și a solicitat Comisiei să le actualizeze, astfel încât companiile din țările care exclud ofertanții din UE să nu poată concura liber pentru contractele europene.
Anchetatorii suedezi au identificat aceleași riscuri.
Austria a fost, de asemenea, atrasă în dezbatere după ce trenurile pentru distanțe lungi construite de producătorul chinez de stat CRRC au fost introduse pentru prima dată pe linia Viena-Salzburg, provocând o reacție politică negativă.
Ministrul mobilității din această țară, Peter Hanke, a declarat că UE trebuie să înăsprească normele privind achizițiile publice și securitatea digitală pentru achizițiile feroviare susținute de stat, iar Viena intenționează să propună o nouă legislație înainte de sfârșitul anului.
Comisarul pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a semnalat, de asemenea, prezența chineză în porturi și a declarat că aceasta va fi inclusă în viitoarea strategie a Comisiei Europene privind porturile, prevăzută pentru 2026.
