Premierul Belgiei cere Chinei să nu se amestece în politica europeană. Aflat în vizită la Beijing, acesta a avut un dialog ”respectuos și constructiv” cu Xi Jinping

Premierul belgian Alexander De Croo, a cărui țară a preluat la 1 ianuarie președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, i-a cerut vineri omologului chinez Li Qiang ca Beijingul să respecte sistemul ”nostru politic”, informează Politico Europe.

Într-o declarație de presă înainte de întâlnirea sa cu secundul președintelui Xi Jinping, De Croo a spus Beijingului să nu se amestece în politica europeană, în comentarii care par a fi o aluzie la un scandal de spionaj că Beijingul a recrutat un membru al partidului belgian de extremă dreapta Vlaams Belang ca agent de informaţii, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

”Sper că vom avea ocazia să discutăm o serie de subiecte, despre pozițiile noastre legate de drepturile omului… poziția noastră legată de respectarea, și respectul sută la sută, a sistemelor politice ale fiecăruia dintre noi – și să respectăm acest lucru fără interferențe”, a declarat De Croo, vorbind în limba engleză.

De altfel, cei doi premieri au abordat aceste teme, precum și războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucraina și cosecințele sale la nivel global, înainte ca Alexander De Croo să fie primit de președintele Xi Jinping.

Warmly welcomed by Prime Minister Li Qiang in Beijing to discuss our common challenges, like climate change, defending a rules-based international order or preventing future pandemics.

We also addressed Russia’s war against Ukraine and its global consequences. pic.twitter.com/DBkDyChecJ

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) January 12, 2024