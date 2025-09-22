U.E.
Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României
Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius.
Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.
„Discuție foarte bună astăzi la Bruxelles cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu. Am abordat viitorul buget al UE, inițiativa SAFE și oportunitățile României pe piața internă europeană, în competitivitate, educație și crearea de locuri de muncă”, a transmis prim-ministrul într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.
În cadrul vizitei, Ilie Bolojan a avut și o întrevedere cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu.
„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, despre inițiativa SAFE și modalitățile de aprofundare a cooperării cu țările de pe Flancul Estic. România și Marea Neagră au un rol esențial în consolidarea securității Europei”, a subliniat șeful Executivului.
Tot la Bruxelles, premierul a discutat și cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate.
„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situația macroeconomică și fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Vom continua dialogul strâns pe aceste teme importante”, a declarat Ilie Bolojan.
Vizita prim-ministrului la Bruxelles a avut ca obiectiv principal consolidarea dialogului României cu instituțiile europene pe teme economice, bugetare și de securitate, în contextul pregătirii viitorului cadru financiar multianual și al provocărilor actuale de pe flancul estic al UE și NATO.
România și alte șase țări din UE, plus Ucraina, vor discuta cu Executivul european propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”
Reprezentanți ai guvernelor din România, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Finlanda, Lituania și Polonia, se vor întâlni vineri, prin videoconferință, cu oficiali ai Comisiei Europene pentru a discuta despre propunerea de construire a unui „zid european al dronelor”, a anunțat luni purtătorul de cuvânt al CE, Thomas Regnier. La discuții va lua parte și Ucraina, potrivit BTA, preluat de Agerpres.
Reuniunea urmărește să ofere o continuare concretă vizitei efectuate la începutul lunii septembrie de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, în statele aflate la frontierele estice ale Uniunii Europene. Necesitatea unui sistem comun anti-drone a devenit mai urgentă după incidentele recente semnalate în Polonia și România.
„Statele membre vor continua să joace un rol principal. Vom examina ce le interesează, cum le putem ajuta, ce capacități au și care sunt nevoile lor. În urma acestei discuții, vom decide împreună cu statele membre și Ucraina cu privire la următorii pași potențiali”, a declarat Regnier.
Potrivit acestuia, reuniunea va avea un caracter politic, iar la discuții ar putea participa inclusiv miniștri. Comisia va asculta pozițiile țărilor implicate și va evalua modalitățile prin care ar putea sprijini inițiativa înainte de stabilirea etapelor următoare.
Comisarul european pentru extindere reafirmă sprijinul UE pentru procesul de normalizare și conectivitate regională în Azerbaidjan și Armenia
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și-a încheiat ieri vizita în Azerbaidjan și Armenia, reafirmând angajamentul UE față de pace, stabilitate și dezvoltare economică în Caucazul de Sud, informează Comisia Europeană. UE își propune să consolideze legăturile cu ambele țări prin integrarea reformelor cu măsuri de conectivitate ușoară și investiții specifice în infrastructură.
„UE sprijină cu tărie procesul de normalizare a relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan și este pregătită să investească în conectivitatea regională. Prin deschiderea rutelor comerciale, conectarea infrastructurii și apropierea oamenilor, putem transforma oportunitatea de astăzi într-o pace durabilă și prosperitate comună. Anunțurile făcute în timpul vizitei mele susțin concret această viziune, transformând progresele diplomatice recente în rezultate tangibile pentru întreaga regiune”, a declarat Marta Kos, comisarul pentru extindere.
În Azerbaidjan, comisarul Kos a convenit să înființeze un grup de lucru economic la nivel înalt pentru a consolida cooperarea economică dintre UE și Azerbaidjan și a stimula investițiile în cadrul Global Gateway. Ea a anunțat, de asemenea, intenția de a acorda sprijin suplimentar zonelor afectate de mine. Prin intermediul inițiativei Team Europe, UE și statele sale membre sunt principalii donatori pentru deminarea umanitară în Azerbaidjan, contribuind cu până la 23 milioane de euro.
În Armenia, a fost anunțată adoptarea celei de-a doua tranșe din Planul de reziliență și creștere economică al UE, în valoare de 270 de milioane EUR, însumând 202,5 milioane EUR. Această finanțare va consolida reformele și reziliența socioeconomică.
În timpul vizitei sale, comisarul Kos a lansat, de asemenea, un dialog politic la nivel înalt pentru a monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește reformele privind prioritățile strategice din agenda bilaterală. UE va sprijini, de asemenea, reziliența democratică a Armeniei și integritatea alegerilor înaintea alegerilor parlamentare din 2026.
Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a pledat pentru lansarea imediată a demersurilor menite să ducă la o soluție cu două state în Orientul Mijlociu și a criticat ofensiva israeliană asupra orașului Gaza, pe care a calificat-o drept „complet greșită”, relatează DW.
„Pentru Germania, recunoașterea unui stat palestinian este mai probabil să aibă loc la finalul procesului. Dar acest proces trebuie să înceapă acum”, a declarat Wadephul înainte de plecarea la Adunarea Generală a ONU de la New York.
Luni după-amiază, în ajunul reuniunii ONU, șeful diplomației germane urmează să participe la o conferință organizată de Franța și Arabia Saudită, menită să mobilizeze sprijin internațional pentru soluția celor două state – care ar presupune coexistența pașnică a Israelului și a unui stat palestinian independent și democratic.
Guvernul german susține de multă vreme această opțiune, respinsă, însă, atât de premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și de organizația militantă Hamas.
„Ceea ce are nevoie regiunea acum este o încetare imediată a focului, semnificativ mai mult ajutor umanitar pentru populația din Gaza și eliberarea imediată, necondiționată a ostaticilor”, a subliniat Wadephul.
Acesta a adăugat că ofensiva Israelului în orașul Gaza este „complet greșită”. „Orice pași către anexarea teritoriilor ocupate, cu încălcarea dreptului internațional, subminează, de asemenea, șansele unei soluționări durabile a conflictului”, a avertizat ministrul „Oricât de îndepărtată ar părea în acest moment, o soluție negociată în formula celor două state este calea prin care israelienii și palestinienii pot trăi în pace, securitate și demnitate”, a continuat Wadephul.
Mai multe state intenționează să recunoască oficial Palestina în cadrul conferinței de luni, de la New York. Pe lângă Franța, Belgia și Noua Zeelandă au anunțat sau sugerat că vor face acest pas, în pofida opoziției ferme a Israelului.
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut deja duminică statul palestinian, devenind primele mari economii occidentale care adoptă o astfel de decizie.
