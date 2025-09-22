Premierul Bolojan a discutat la Bruxelles cu comisarii Mînzatu, Dombrovskis și Kubilius despre viitorul buget UE, programul SAFE și stabilitatea macroeconomică a României

Premierul Ilie Bolojan s-a aflat luni la Bruxelles, unde a avut o serie de întrevederi cu înalți oficiali europeni, inclusiv cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu, comisarul pentru economie și productivitate Valdis Dombrovskis și comisarul pentru apărare și spațiu Andrius Kubilius.

Discuțiile au vizat atât temele legate de viitorul buget al Uniunii Europene, cât și inițiativa europeană SAFE, cooperarea în domeniul apărării și situația macroeconomică a României.

„Discuție foarte bună astăzi la Bruxelles cu vicepreședinta Comisiei Europene Roxana Mînzatu. Am abordat viitorul buget al UE, inițiativa SAFE și oportunitățile României pe piața internă europeană, în competitivitate, educație și crearea de locuri de muncă”, a transmis prim-ministrul într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.

În cadrul vizitei, Ilie Bolojan a avut și o întrevedere cu Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu.

„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, despre inițiativa SAFE și modalitățile de aprofundare a cooperării cu țările de pe Flancul Estic. România și Marea Neagră au un rol esențial în consolidarea securității Europei”, a subliniat șeful Executivului.

Tot la Bruxelles, premierul a discutat și cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate.

„Discuție foarte bună astăzi cu comisarul european Valdis Dombrovskis despre situația macroeconomică și fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru a consolida stabilitatea și a asigura sustenabilitatea finanțelor publice. Vom continua dialogul strâns pe aceste teme importante”, a declarat Ilie Bolojan.

Vizita prim-ministrului la Bruxelles a avut ca obiectiv principal consolidarea dialogului României cu instituțiile europene pe teme economice, bugetare și de securitate, în contextul pregătirii viitorului cadru financiar multianual și al provocărilor actuale de pe flancul estic al UE și NATO.