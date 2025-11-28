Premierul Bolojan asigură IMM-urile că decizia privind impozitul minim pe cifra de afaceri va fi luată în sprijinul companiilor

Președintele Nicușor Dan i-a primi în această săptămână, la Palatul Cotroceni, pentru prezentarea scrisorilor de acreditare, pe ambasadorul agreat al Muntenegrului – Danilo Brajovic, ambasadorul agreat al Republicii Arabe Egipt – Mohamed Moustafa Kamal Orfy, ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze – Chen Feng, ambasadorul agreat al Republicii Italiene – Laura Aghilarre, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Pakistan – Ilyas Mehmood Nizami, ambasadorul agreat al Republicii Cuba – Alexander Valentin Rodriguez Salazar și pe ambasadorul agreat al Republicii Libaneze, Ali El Saleh.

În cadrul discuțiilor cu ambasadorul Muntenegrului, Danilo Brajovic, șeful statului a salutat dialogul politic intens, cu beneficii asupra agendei bilaterale, inclusiv în sectorul economic, precum și asupra obiectivelor Muntenegrului în relația cu Uniunea Europeană, a transmis Administrația Prezidențială.

El a reconfirmat, de asemenea, sprijinul pentru parcursul european al Muntenegrului și a transmis disponibilitatea țării noastre de a oferi expertiza acumulată pe parcursul propriului proces de aderare.

La rândul său, ambasadorul a mulțumit pentru sprijinul acordat țării sale în parcursul european și a exprimat apreciere pentru dialogul politic foarte bun, evidențiind dorința dezvoltării cooperării în domeniul economic, cultural, educație.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Arabe Egipt, Mohamed Moustafa Kamal Orfy, Nicușor Dan a transmis aprecieri pentru rolul Egiptului de mediator în contextul conflictului din Fâșia Gaza și a mulțumit pentru sprijinul acordat în evacuarea cetățenilor români din zonele de conflict.

De asemenea, el a reafirmat sprijinul ferm al țării noastre pentru realizarea unei păci durabile și cuprinzătoare în Orientul Mijlociu, precum și pentru implementarea soluției celor două state.

Cei doi interlocutori au evidențiat cooperarea solidă dintre România și Egipt și și-au exprimat angajamentul de a intensifica dialogul politico-diplomatic și sectorial în domenii precum: energie, agricultură, medicină, turism, cultură. Egiptul rămâne unul dintre principalii parteneri comerciali ai României în Orientul Mijlociu, fiind un pilon important al relațiilor economice regionale.

În cursul discuțiilor cu ambasadorul Chen Feng, președintele României a transmis că Republica Populară Chineză este un partener important pentru România și că țara noastră dorește să dezvolte în continuare o relație bazată pe cooperare pragmatică, interese comune și respect reciproc, valorificând, astfel, cei peste 75 de ani de relații diplomatice.

El a subliniat interesul țării noastre pentru consolidarea unei agende bilaterale constructive și a evidențiat faptul că, pentru România, este importantă înregistrarea de progrese în proiectele de cooperare economică, în special reducerea deficitului comercial în creștere.

Întrevederea cu ambasadorul Republicii Italiene, Laura Aghilarre, s-a axat pe dezvoltarea cooperării româno-italiene la toate nivelurile. Relațiile bilaterale excelente cu Italia se bazează pe o prietenie istorică, pe un Parteneriat Strategic consolidat, precum și pe legăturile interumane intense, generate de numeroasa comunitate românească din Italia și de cea italiană din România, care oferă un impuls pozitiv dezvoltării schimburilor dintre cele două țări.

Nicușor Dan a subliniat importanța dezvoltării Parteneriatului Strategic Consolidat cu Italia, precum și a colaborării la nivel european și Aliat, pentru asigurarea unității, bunăstării și securității Europei. A fost abordată și cooperarea economică, cu accent pe creșterea investițiilor directe între cele două economii și a colaborării în industria militară.

În cadrul discuției a fost reliefată și semnificația legăturilor culturale româno-italiene în contextul în care la 1 decembrie va debuta, sub patronajul președinților celor două țări, Anul Cultural România-Italia, printr-un concert de gală al orchestrei Operei Naționale din București la Opera din Roma.

Discuțiile președintelui Nicușor Dan cu ambasadorul Republicii Islamice Pakistan, Ilyas Mehmood Nizami, au avut în centru dinamica foarte bună a dialogului bilateral din ultimii ani.

Șeful statului a subliniat că Republica Islamică Pakistan este un partener important al țării noastre în regiunea Asiei de Sud și a exprimat dorința de aprofundare și diversificare a cooperării sectoriale, orientată spre rezultate, în mod special în domeniul economic și comercial. De asemenea, Nicușor Dan a încurajat contactele interumane facilitate de schimburile între universități, instituții culturale și mass-media.

La rândul său, ambasadorul Republicii Islamice Pakistan a exprimat apreciere pentru relațiile bilaterale foarte bune, dezvoltate de-a lungul a peste 60 de ani, și a transmis interesul țării sale pentru aprofundarea dialogului politico-diplomatic și a cooperării sectoriale în domenii precum economie și comerț, educație, cultură.

În cursul întrevederii cu ambasadorul Republicii Cuba, Alexander Valentin Rodriguez Salazar, președintele României a salutat împlinirea a 65 de ani de relații diplomatice româno-cubaneze, aniversare care reprezintă un prilej important pentru continuarea dialogului bilateral și pentru identificarea unor noi domenii de cooperare de interes comun.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Republicii Libaneze, Ali El Saleh, Nicușor Dan a afirmat importanța consolidării dialogului bilateral, apreciind stadiul foarte bun al relației dintre România și Liban, fundamentată pe tradiția unei prietenii solide și a unei cooperări constante atât la nivel bilateral, cât și multilateral.

Președintele României a subliniat că țara noastră va continua să ofere sprijin ferm Libanului în eforturile de consolidare a unor instituții puternice și reziliente, precum și în procesul de aprofundare a parteneriatului UE-Liban.

Ambasadorul Ali El Saleh a exprimat dorința părții libaneze de intensificare a relațiilor bilaterale, reiterând angajamentul personal de a contribui la dezvoltarea și avansarea cooperării dintre cele două state.