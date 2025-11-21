Premierul Bolojan, către Comisia Europeană: România va susține, în negocierile privind viitorul buget 2028-2034, soluțiile care acoperă interesele directe ale regiunilor europene

Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întrevedere cu Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, aflat la București cu ocazia participării la „Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune”, context în care cei doi oficiali au discutat despre implementarea Planului Național de Redresare și Reforme, mecanism de finanțare europeană care susține investiții și reforme esențiale pentru România, despre flexibilizarea Politicii de Coeziune și a viitorului Cadru Financiar Multianual în sensul adaptării acestor instrumente europene la nevoile fiecărui stat membru.

”Pentru România este esențial să menținem stabilitatea politică, să reducem deficitul și să absorbim fondurile europene. Politica de coeziune a fost și rămâne un instrument important în sprijinul creșterii economice, al convergenței și dezvoltării regiunilor noastre. Susținem continuarea reformelor și investițiilor, însă acestea trebuie să fie adaptate realităților din fiecare stat membru. Salut inițiativele Comisiei Europene de a continua procesul de flexibilizare și simplificare legislativă și cred că este un lucru foarte bun ca instrumentele financiare europene să răspundă nevoilor regiunilor și noilor priorități strategice”, a afirmat, în cadrul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

De asemenea, șeful Executivului a mulțumit vicepreședintelui executiv, Raffaele Fitto, pentru cooperarea strânsă între Guvernului României și Comisia Europeană în implementarea programelor actuale de coeziune și dezvoltare regională, precum și a PNRR.

Prim-ministrul Bolojan a apreciat soluțiile identificate în urma acestui dialog pentru a răspunde provocărilor actuale ale țării noastre legate de constrângerile bugetare și reducerea deficitului.

Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme a subliniat că este important dialogul deschis pe care Comisia îl are cu Guvernul României pentru implementarea PNRR, a politicilor de coeziune și a priorităților strategice reflectate printr-o atenție sporită acordată Europei de Est în proiecțiile privind Cadrul Financiar Multianual. De asemenea, a subliniat că este important ca în viitoarea politică de coeziune să fie reflectate prioritățile privind consolidarea capacităților de apărare, a investițiilor în energie, transporturi, politici de locuire și gestionarea eficientă a resurselor de apă.

Totodată, a menționat că pentru statele membre din Europa de Est se dorește implementarea unei strategii dedicate relansării economice, întăririi capacității de apărare și combaterii dezinformării.

Prim-ministrul Bolojan a subliniat că echipa guvernamentală rămâne angajată în dialogul cu instituțiile europene, în contextul discuțiilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual, și deschisă să susțină acele soluții care acoperă interesele directe ale regiunilor europene, într-un mod adaptat specificului fiecărui stat.

”Deosebit de importante pentru România sunt relansarea economică și recâștigarea încrederii cetățenilor, fără de care va fi foarte greu să facem reforme”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: „Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare.

Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.