ROMÂNIA
Premierul Bolojan, întâlnire cu emisarul lui Trump pentru parteneriate globale: România și SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic
Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire la Palatul Victoria cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, el afirmând că România şi SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic
”România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a scris Bolojan într-o postare pe platforma X, despre întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale.
PM @Bolojan : Romania and the U.S. @AMBZAMPOLLI are working closely to strengthen our Strategic Partnership 🇷🇴🇺🇸—turning shared opportunities into real benefits for our citizens.
— Guvernul României (@GuvernulRo) August 27, 2025
Discuțiile dintre cei doi s-au înscris în cadrul mai larg al Parteneriatului Strategic România – SUA, care vizează cooperarea în domenii-cheie precum securitatea, apărarea, energia, economia și mobilitatea cetățenilor.
Tema securității și cooperării militare rămâne centrală, având în vedere prezența extinsă a trupelor americane pe teritoriul României și rolul țării noastre în flancul estic al NATO, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.
De asemenea, România urmărește accelerarea procesului de includere în Programul Visa Waiver, un obiectiv susținut de Washington și esențial pentru consolidarea legăturilor directe dintre societățile română și americană.
Pe plan economic și energetic, parteneriatul include proiecte strategice precum cooperarea în domeniul energiei nucleare civile – prin reactoarele modulare mici (SMR) dezvoltate cu sprijin american la Doicești – și investiții în infrastructura energetică.
POLITICĂ
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că, în perioada următoare, social-democrații for prezenta propriul pachet de măsuri al coaliției pentru relansarea economică. Acesta a precizat că cel de-al doilea set de măsuri set de măsuri este aproape finalizat, fiind convenit în mare parte încă de acum două-trei săptămâni.
„Nu a existat de la început niciun fel de divergență pe lucrurile care conțin sau legile, partea din Pachetul 2, care se referă la eliminarea privilegiilor. A fost consens de la început. Toată lumea. Și aici mă refer la pensiile magistraților și la companiile de stat și restructurări. Unde nu s-a reușit, până în această săptămână, ca propunerile care au venit, în special la administrație, propuneri care au venit dinspre structurile asociative – că mă refer la primari sau la UNCJR – să fie preluate. Și aici nu e vorba de politic”, a declarat Grindeanu pentru Digi24.
În contextul discuțiilor privind pensiile speciale și măsurile de relansare economică, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a subliniat necesitatea unui „pachet PSD”, construit atât pe principii de echitate socială, cât și pe politici economice concrete: „Eu știu că va trebui să existe și un pachet pe care eu l-aș denumi pachet PSD. Dacă vreți, e un fel de condiționare pe care PSD a făcut-o, dar la modul constructiv. În momentul în care facem așezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistrați, urmează și alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, nu o mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun că, dacă lucrezi la înmatriculări auto, la Poliție, nu trebuie să ai pensie specială. A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că ești acolo, în zonele periculoase, da. Și acesta este un lucru valabil în toată lumea civilizată. Dar când ești la ghișeu, eu nu cred că e un lucru… Și lucrul acesta trebuie să fie clarificat. Și va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun așa. Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. (…) Și vă anunț că în mare propunerile noastre, și l-am anunțat și pe primul ministru, și a acceptat acest lucru și îi mulțumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi terminat. O să îl prezint. (…) Săptămâna viitoare”, a mai precizat Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.
FONDURI EUROPENE
Ministrul Alexandru Rogobete: 1,35 mld. lei prin PNRR pentru spitale în 64 de zile. Eficiența administrativă înseamnă vieți salvate
În primele cinci luni de la preluarea mandatului, ministrul sănătății, împreună cu echipa din Minister, a direcționat 1,35 miliarde de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență către spitalele și unitățile medicale din România.
„De la preluarea mandatului, am continuat proiectele începute împreună cu aceeași echipă și am accelerat ritmul plăților. Obiectivul a fost clar: să aducem rezultate rapide și vizibile pentru pacienți și pentru spitale cu fapte, nu cu discursuri. În primele 5 săptămâni am plătit peste 700 de milioane de lei. În luna august, am achitat alte 650 de milioane de lei. Total: 1,35 miliarde de lei direcționați prin PNRR către spitalele și unitățile medicale din România”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.
Ministrul Alexandru Rogobete informează că au fost accelerate plățile pentru a închide proiecte așteptate de ani de zile: „În sănătate, eficiența administrativă înseamnă vieți salvate și încredere recâștigată. Astăzi putem spune că în România sănătatea nu mai rămâne blocată în hârtii și promisiuni – sănătatea se transformă, iar acest proces continua într-un ritm accelerat.”
Potrivit înaltului oficial, aceste fonduri reprezintă „investiții care transformă concret sănătatea” prin: secții ATI modernizate, unde fiecare minut contează, aparatură de ultimă generație pentru investigații și tratamente, ambulatorii funcționale și accesibile, secții pentru nou-născuți dotate corespunzător, centre comunitare integrate, care aduc medicina mai aproape de oameni.
„Aceste rezultate sunt posibile datorită unei echipe care a ales să creadă în schimbare. Oameni care au lucrat peste program, care au stat nopți și weekenduri la minister, care nu au acceptat nu se poate. Profesioniști care au demonstrat că atunci când există viziune, continuitate și responsabilitate, sistemul medical se poate reforma”, a mai adăugat acesta.
ROMÂNIA
Bolojan: Cât timp am fost președinte, sprijinul pentru Ucraina a însemnat muniție de producție sovietică. Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiţii în securitatea României
Sprijinul pe care România l-a acordat Ucrainei cât timp eu am fost președinte a însemnat, în general, muniție de producție sovietică, a declarat miercuri seara premierul Ilie Bolojan.
El a fost întrebat, într-o emisiune la Antena 3 CNN, în ce au constat “pachetele” militare acordate de România Ucrainei în perioada cât a deținut funcția de președinte interimar al României și, ulterior, pe cea de premier.
“Cred că, de când sunt la guvern, am aprobat o singură hotărâre, săptămâna trecută, cred că a fost o hotărâre, au fost câteva zeci de mii de euro, deci o sumă nesemnificativă, iar sprijinul pe care România l-a acordat, cât timp eu am fost președinte, a însemnat, în general, muniție (…) de producție sovietică, pentru că aceasta era muniția pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România. De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, de exemplu, dacă bine rețin, au fost instruiți piloți ucraineni pe aerodromurile noastre. Deci nu a fost…, există o întreagă teorie legată de banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina”, a explicat Ilie Bolojan, citat de Agerpres.
Potrivit acestuia, sprijinul pe care l-a acordat România reprezintă investiții în securitatea țării noastre, în siguranța României.
“Există o întreagă teorie legat de banii pe care România i-a alocat. Şi trebuie să discutăm aici foarte deschis. Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiţii în securitatea României, în siguranţa României (…) Gândiți-vă că, dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă și s-ar prăbuși Ucraina, gândiți-vă ce vecinătăți am avea pe granița noastră de est. Gândiți-vă că, dacă Republica Moldova nu rămâne o țară stabilă și pro-europeană, am vrea să avem un proxy al Rusiei la granița de est al României? Trebuie să discutăm deschis aceste lucruri, care țin de istoria noastră, de siguranța noastră. Și atunci acest sprijin pe care l-a dat România și toate țările europene sunt o investiție în siguranța Europei”, a punctat Ilie Bolojan.
Precizările premierului au venit pe fondul faptului că ministrul ucrainean al apărării a anunțat că România va transfera Ucrainei în viitorul apropiat cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar.
„Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. Țara a furnizat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar soldații noștri vor primi al 23-lea în viitorul apropiat. România continuă să antreneze piloți ucraineni de F-16 și aduce alte contribuții semnificative la formarea scutului nostru de apărare aeriană. Am convenit să consolidăm coordonarea între forțele noastre de apărare aeriană”, a spus Denîs Șmîhal, după consultări la Kiev cu omologul său român Ionuț Moșteanu.
Ucraina apreciază sincer sprijinul României și livrările vitale de echipamente de apărare care contribuie la protejarea orașelor și comunităților noastre, a transmis duminică, pe X, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, răspunzând unei scrisori de felicitare din partea omologului său român, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei.
De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.
De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Liderii instituțiilor UE denunță atacurile Rusiei în Ucraina care au lovit sediul Delegației Uniunii Europene la Kiev și care “batjocoresc eforturile de pace”
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
Șeful diplomației britanice asigură că Londra va apăra Republica Moldova de “amenințarea interferenței” ruse
Ministrul Alexandru Rogobete: 1,35 mld. lei prin PNRR pentru spitale în 64 de zile. Eficiența administrativă înseamnă vieți salvate
Premierul Bolojan, întâlnire cu emisarul lui Trump pentru parteneriate globale: România și SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic
Bolojan: Cât timp am fost președinte, sprijinul pentru Ucraina a însemnat muniție de producție sovietică. Sprijinul pe care l-a dat România sunt investiţii în securitatea României
Într-un discurs în română la Chișinău, Tusk îi elogiază pe cetățeni că au “apărat prin vot calea europeană” și o descrie pe Maia Sandu “lidera europenilor liberi”
R. Moldova “aparține familiei europene”, îi asigură cancelarul Germaniei, la Chișinău, pe cetățenii moldoveni veniți să celebreze independența țării
Macron, discurs în română în Piața Marii Adunări Naționale, în ovațiile moldovenilor: Inima Europei bate mai puternic ca niciodată, la Chișinău
Ziua deciziilor majore pentru “Germania Apărării”: Merz înființează Consiliul Național de Securitate, Berlinul introduce serviciul militar voluntar și Rheinmetall inaugurează cea mai mare fabrică de armament din Europa
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO7 days ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- INTERNAȚIONAL7 days ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal