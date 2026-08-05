Premierul Bolojan și Concordia au convenit asupra nevoii de consolidare fiscală și investiții în energie. Patronatele cer un plan de țară pe energie și o agendă pro-competitivitate

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Confederației Patronale Concordia pentru a discuta măsurile necesare consolidării competitivității economiei românești, provocările din sectorul energetic, digitalizarea administrației și prioritățile de reformă fiscal-bugetară. În timp ce șeful Executivului a subliniat că dezvoltarea economică depinde de consolidarea finanțelor publice și de accelerarea investițiilor, reprezentanții mediului de afaceri au cerut un plan de țară pentru energie și o agendă pro-competitivitate, avertizând asupra efectelor lipsei de predictibilitate și ale instabilității politice.

Potrivit Guvernului, premierul Ilie Bolojan a arătat că dezvoltarea economiei și creșterea competitivității sunt condiționate de consolidarea finanțelor publice, reducerea deficitului bugetar, gestionarea responsabilă a resurselor publice, accelerarea absorbției fondurilor europene și întărirea încrederii investitorilor în economia românească.

În cadrul întâlnirii, Confederația Patronală Concordia a prezentat principalele dificultăți cu care se confruntă companiile, de la presiunile asupra unor sectoare industriale și costurile ridicate ale energiei până la nevoia de digitalizare a administrației și de creștere a competitivității economiei. Reprezentanții patronatului au atras atenția că prelungirea incertitudinii legislative și a blocajelor politice riscă să afecteze accesul la finanțare și să majoreze costurile de finanțare atât pentru stat, cât și pentru companii.

Sectorul energetic a ocupat un loc central în discuții. Premierul a susținut că actualele provocări pot fi depășite printr-o abordare integrată, bazată pe investiții în noi capacități de producție și stocare, modernizarea rețelelor și implementarea unor soluții inteligente de gestionare a consumului, obiectivul fiind creșterea eficienței și competitivității sistemului energetic și, pe termen mediu și lung, reducerea prețurilor la energie.

La rândul său, Concordia a solicitat elaborarea unui plan național pentru energie pe termen mediu și lung, construit împreună cu sectoarele relevante ale economiei, astfel încât episoadele de secetă sau volatilitatea piețelor să nu mai găsească România nepregătită.

„În actualul context energetic, marcat de volatilitatea piețelor și de provocările hidrologice, este esențial ca deciziile de politică publică să fie fundamentate pe criterii economice și pe interesul strategic pe termen lung. Stabilitatea și competitivitatea sistemului energetic nu pot fi obținute prin schimbări de direcție dictate de conjunctură, ci prin continuarea coerentă a investițiilor care modernizează infrastructura și valorifică progresul tehnologic”, au transmis reprezentanții Concordia.

Patronatul a solicitat ca investițiile în rețele, capacitățile de stocare și soluțiile inteligente de management al sistemului energetic să devină priorități, avertizând că măsurile adoptate sub presiunea momentului pot întârzia modernizarea sistemului și pot genera costuri suplimentare pe termen lung.

Discuțiile au vizat și consolidarea fiscală. Concordia a reiterat necesitatea menținerii disciplinei bugetare și a transmiterii unor semnale clare către piețele financiare și agențiile de rating, apreciind că aceasta este o condiție esențială pentru menținerea României în categoria statelor cu calificativ investițional.

În același timp, organizația patronală a propus elaborarea, împreună cu Guvernul și Parlamentul, a unei agende pro-competitivitate până la sfârșitul anului, construită în jurul a trei direcții considerate esențiale pentru mediul de afaceri: corelarea evoluției salariilor cu productivitatea muncii, reducerea costurilor energiei și facilitarea accesului companiilor la finanțare și capital.

Totodată, premierul și reprezentanții mediului de afaceri au discutat despre accelerarea digitalizării administrației, inclusiv dezvoltarea unor soluții digitale pentru reducerea evaziunii fiscale, simplificarea relației dintre stat și companii și creșterea eficienței serviciilor publice.

La finalul întâlnirii, premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța unui dialog constant între Guvern și mediul de afaceri pentru identificarea unor soluții care să răspundă provocărilor economice și să ofere un cadru predictibil pentru investiții, iar reprezentanții Concordia și-au exprimat disponibilitatea de a contribui, în a doua parte a anului, la elaborarea unei agende comune dedicate creșterii competitivității economiei românești.