Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit luni, la sediul Guvernului, vizita președintelui Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, discuțiile concentrându-se pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale României.

Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în consolidarea proiectului european și în sprijinirea intereselor naționale în dialogul cu instituțiile Uniunii Europene.

„Pe componenta de politică europeană sunt două direcții pe care vom reacționa convergent: o Europă puternică și o Europă sigură pe flancul de est. În plan intern, discuțiile s-au axat pe susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar și pe implementarea proiectelor din PNRR, în special în domenii esențiale precum spitale și autostrăzi”, a declarat Ilie Bolojan, conform unui comunicat al Guvernului.

La rândul său, președintele PPE, Manfred Weber, a evidențiat importanța unității europene în fața provocărilor actuale, accentuând dimensiunea securității comune.

„Un prim element este stabilitatea, apoi vine creșterea economică, iar al treilea punct este securitatea. Este urgent nevoie de construirea unui pilon european de apărare, iar Scutul de Est al Europei nu este doar responsabilitatea României sau a statelor baltice, ci o responsabilitate comună a tuturor țărilor membre. Numai împreună putem garanta o Uniune Europeană puternică și sigură”, a spus el.

Discuțiile au subliniat importanța continuării acestui parteneriat, cu accent pe investiții, competitivitate și securitate, ca bază pentru o dezvoltare stabilă și sustenabilă pe termen lung.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Bolojan și Weber au participat anterior la sediul Partidului Național Liberal la o ședință a Biroului Politic Național al PNL. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în aceeași zi în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea în Parlament, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate care fac parte din pachetul al doilea de reformă cu scopul reducerii deficitului bugetar. Primul pachet de reformă, care a cuprins măsuri fiscale, a fost adoptat tot prin angajarea răspunderii în legislativ și a cuprins creșterea mai multor taxe, inclusiv a TVA-ului, de la 19 la 21%.

România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.