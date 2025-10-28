Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică

Corespondență din Bruxelles

Fapte asemănătoare operațiunii de sabotaj dejucate de Serviciul Român de Informații vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă la finalul Consiliului European de la Bruxelles.

“Un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. Comunicarea s-a făcut în ziua în care s-a produs. Dacă acest lucru putea să fie făcut de o persoană mai expusă public e o întrebare”, a spus șeful statului, întrebat despre diferența de comunicare dintre România și alte state membre ale UE care au trecut prin experiențe similare.

El a amintit că va prezenta raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din România.

“Am promis că, la un moment dat, o să vorbim în ansamblu de influența rusă în România și de alegerile anulate din noiembrie (n.r. – 2024). Deci, în momentul în care o să venim cu raportul acela, acest fapt, ca și altele similare, vor fi parte din raport“, a arătat el.

Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că a dejucat, în cooperare cu partenerii naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României.

„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un anumit traseu pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat pentru presă Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia, potrivit Reuters.

„Unul dintre ei, un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost arestați de serviciile speciale române la București”, a adăugat el.

Într-un comunicat separat, Serviciul Român de Informații a transmis că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.