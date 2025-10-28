POLITICĂ
Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria, cu ministrul efacerilor externe al Statului Israel, Gideon Sa’ar, aflat în vizită oficială la București.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi oficiali au discutat despre stadiul excelent al relațiilor bilaterale și modalitățile concrete de consolidare a cooperării dintre România și Israel, în special în domeniile infrastructurii, transporturilor, industriei de apărare, agriculturii, securității cibernetice și tehnologiei informației.
Prim-ministrul s-a referit la schimburile comerciale dintre cele două state, menționând intenția României de a extinde colaborarea economică și industrială.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre rolul semnificativ al comunității evreiești din România și al celei românești din Israel în consolidarea relațiilor dintre cele două state.
Ilie Bolojan a reiterat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, intoleranța și discursul instigator la ură, amintind măsurile adoptate în acest sens la nivel național.
Conform sursei citate, situația de securitate din regiune a reprezentat, de asemenea, un punct important pe agenda întrevederii. Prim-ministrul a salutat concluziile Summit-ului de la Sharm El-Sheikh, care a urmat acordului de încetare a focului și eliberării ostaticilor.
POLITICĂ
Nicușor Dan, despre actele de sabotaj orchestrate de Rusia și dejucate de SRI: Fapte similare vor fi parte din raportul privind influența rusă și anularea alegerilor
Corespondență din Bruxelles
Fapte asemănătoare operațiunii de sabotaj dejucate de Serviciul Român de Informații vor fi prezentate în raportul privind anularea alegerilor, a afirmat, vineri, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă la finalul Consiliului European de la Bruxelles.
“Un act de sabotaj a fost dejucat de serviciile române, acesta este lucrul cel mai important. Comunicarea s-a făcut în ziua în care s-a produs. Dacă acest lucru putea să fie făcut de o persoană mai expusă public e o întrebare”, a spus șeful statului, întrebat despre diferența de comunicare dintre România și alte state membre ale UE care au trecut prin experiențe similare.
El a amintit că va prezenta raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din România.
“Am promis că, la un moment dat, o să vorbim în ansamblu de influența rusă în România și de alegerile anulate din noiembrie (n.r. – 2024). Deci, în momentul în care o să venim cu raportul acela, acest fapt, ca și altele similare, vor fi parte din raport“, a arătat el.
Polonia și România au reținut opt persoane suspectate că planificau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, precizând că trei dintre arestări au legătură cu un nou plan presupus de trimitere de colete explozive, de această dată către Ucraina, în timp ce Serviciul Român de Informații a precizat că a dejucat, în cooperare cu partenerii naționali și internaționali, o nouă operațiune de sabotaj instrumentată de Federația Rusă pe teritoriul României.
„Informațiile preliminare indică faptul că au creat un anumit traseu pentru a trimite explozibili prin Polonia și România către Ucraina”, a declarat pentru presă Jacek Dobrzynski, purtătorul de cuvânt al Coordonatorului Serviciilor Speciale din Polonia, potrivit Reuters.
„Unul dintre ei, un cetățean ucrainean în vârstă de 21 de ani, a fost reținut aici, în Polonia, lângă Varșovia. Colegii săi, care se deplasau spre România, au fost arestați de serviciile speciale române la București”, a adăugat el.
Într-un comunicat separat, Serviciul Român de Informații a transmis că în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum și cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operațiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea a doi cetățeni ucraineni, aflați sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul București.
POLITICĂ
Explozie în București. Nicușor Dan: Cei care au știut și nu au acționat trebuie să răspundă. Verificarea instalațiilor este o obligație legală care face diferența între viață și moarte
Președintele Nicușor Dan a cerut, vineri seara, asumarea responsabilității de către toți cei implicați după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din București.
”Explozia produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei din București este o tragedie cutremurătoare care nu trebuia să se întâmple. Gândurile mele se îndreaptă către cei răniți, către familiile îndoliate și către toți cei care trec acum prin clipe teribile. Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranța cetățenilor să fie pusă în pericol din cauza neglijenței sau a unor decizii iresponsabile”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.
El a cerut ”asumarea responsabilității de către toți cei implicați, indiferent că vorbim despre instituții publice sau firme private”.
”Cei care au știut și nu au acționat, cei care au permis, prin inacțiune sau neglijență, ca acest lanț de greșeli să culmineze cu moarte și distrugere, trebuie să răspundă. Am solicitat instituțiilor responsabile să comunice toate datele relevante pe măsură ce le obțin. Nu putem aștepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare. Cetățenii României așteaptă adevărul și acțiuni concrete”, a punctat președintele.
Potrivit acestuia, ”datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită”.
”Tocmai de aceea, nu mai e loc pentru explicații sterile sau pasarea responsabilității. Verificarea instalațiilor de gaze, a centralelor și a echipamentelor nu este un act birocratic. Este o obligație legală și face diferența dintre viață și moarte”, a mai scris președintele pe pagina sa de socializare.
POLITICĂ
Victor Negrescu va candida la una dintre funcțiile de prim-vicepreședinte al PSD: Congresul PSD, dedicat reunificării, reconstrucției și identității, conturează un proiect social-democrat pentru România
România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism, dar și de disponibilitate pentru un dialog real cu cetățenii, a transmis marți eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. El și-a anunțat totodată candidatura pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat.
Victor Negrescu a subliniat că nu mai există lideri providențiali și nici monopolul adevărului, ci contează echipele puternice și arta de a asculta nevoile societății pentru a rămâne unită și puternică. „Doar împreună putem construi viitorul”, a scris acesta, pe Facebook.
„După o reflecție amplă și multe discuții cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în față și să îmi asum și mai multe responsabilități, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Ne cunoaștem de multă vreme și apreciez atât rezultatele sale la transporturi cât și faptul că acceptă opinii diferite. Amândoi nu am ezitat de-a lungul timpului să tragem semnale de alarmă și să ne asumăm când au fost luate decizii greșite. Experiența sa ajuta partidul în aceste momente”, a precizat Negrescu.
Victor Negrescu a explicat că acest Congres al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 7 noiembrie, nu este despre persoane, ci despre o viziune comună și un proiect social-democrat pentru România, pe care îl conturează în trei direcții principale:
- „un Congres al reunificării, în care îi aducem pe toți colegii într-o echipă unită, echipa PSD. Atunci când am fost uniți, am avut un impact mai mare și am reușit să rezistăm atacurilor destinate să divizeze acest partid. Adversarii noștri politici sunt în afara partidului;
- un Congres al reconstrucției, prin care pornim un mare șantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate iar partidul trebuie să producă soluții și politici publice noi;
- un Congres al identității, în care afirmăm cu tărie cine suntem și pentru ce luptăm. Membrii și simpatizanții noștri trebuie să aibă încredere că luptăm împreună pentru același crez”, a detaliat Victor Negrescu.
De asemenea, eurodeputatul a subliniat că, între extremism și austeritatea dreptei, locul PSD este clar: „un partid de centru-stânga modern, pro-occidental, dar profund atașat valorilor naționale. Un partid care gândește european, dar simte românește, promotor al echității sociale, al solidarității și al valorilor democratice.”
El a mai spus că implicarea lui Claudiu Manda în funcția de secretar general îi oferă încrederea că partidul se va organiza mai bine într-un nou context politic plin de provocări.
„Totodată, mă bucur să văd și alți colegi cu experiență sau din generația mea, mulți cu personalități puternice, care își vor asuma mai multe responsabilități. Nu gândim toți la fel, dar dezbaterile interne pot ajuta partidul. Rămân consecvent ideilor și valorilor mele social-democrate”, a adăugat Negrescu.
Acesta a punctat faptul că, în ciuda tuturor dificultăților și a unei coaliții cu trei partide de dreapta, PSD a demonstrat că poate aduce „un plus de echilibru în actul de guvernare”.
„Da, sunt costuri politice. Dar imaginați-vă ce ar fi fost dacă PSD era în opoziție. Nu exista nicio frână la politicile austerității. Astăzi, reușim, prin argumente, să întoarcem volanul acestei guvernări în direcția corectă. Provocările vor continua. Dar dacă rămânem uniți, profesioniști și ancorați în valorile noastre, vom câștiga nu doar în alegeri ci încrederea oamenilor. Congresul nu e un scop în sine. Este un nou capitol pentru echipa PSD. Pentru o Românie echilibrată, puternică și solidară”, a concluzionat Victor Negrescu.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Bolojan. Grindeanu cere retragerea acestei propuneri pe motiv că este o “voce anti-americană și critică la adresa administrației Trump”
Nicușor Dan, asigurat de comisarul european Dombrovskis că “România se află pe drumul corect și își va reduce deficitul dacă duce la bun sfârșit reformele”
România rămâne ferm angajată pentru o pace justă și durabilă în baza soluției celor de stat, Israel și Palestina, îi transmite Oana Țoiu omologului israelian
Premierul Bolojan și șeful diplomației israeliene au discutat despre extinderea cooperării România-Israel în infrastructură, transport, industria apărării și securitate cibernetică
Viktor Orban „pare fascinat de Moscova în ultima vreme”, îl critică Donald Tusk pe premierul ungar: „Crede că este mai bine să construiască un model oarecum autoritar, inspirat din Rusia”
Guvernul consolidează rolul Băncii de Investiții și Dezvoltare în susținerea investițiilor verzi și implementarea Fondului pentru Modernizare
BEHEALTH 2025. ICI București a subliniat rolul său în transformarea digitală a sănătății prin sprijinirea dezvoltării de soluții pentru un viitor mai sănătos
Comisia Europeană colaborează cu investitori privați pentru a înființa fondul Scale-up Europe, un fond de miliarde de euro destinat investițiilor în tehnologie avansată
Președintele lituanian lansează un avertisment către Belarus: „Orice acțiune îndreptată împotriva Lituaniei va avea consecințe”
UE pregătește semnarea până la Crăciun a acordului comercial cu Mercosur, care va crea o zonă de liber schimb de 800 milioane de persoane
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Trending
- U.E.1 week ago
UE intenționează să-și consolideze competențele pentru a inspecta navele din „flota fantomă” a Rusiei, inclusiv prin acorduri bilaterale cu statele de pavilion
- FONDURI EUROPENE6 days ago
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
- SCHENGEN1 week ago
Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
- ROMÂNIA6 days ago
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
- EUROPARLAMENTARI ROMÂNI6 days ago
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar