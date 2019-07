Premierul Boris Johnson consideră că Brexit-ul reprezintă ”o oportunitate economică enormă”: Vom putea face lucrurile care nu ni s-au permis niciodată să le facem de zeci de ani

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a avut vineri o convorbire telefonică cu noul prim-ministru al Marii Britanii, în cadrul căreia aceasta l-a invitat să efectueze o vizită oficială la Brelin cât mai curând posibil, anunță Deutsche Welle, care citează declarațiile unei purtătoare de cuvânt a cancelarului.

Nu au fost încă stabilite detalii legate de această vizită, care ar putea include discuții dificile despre planul lui Johnson privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană.

Chancellor #Merkel spoke to the new UK Prime Minister Boris #Johnson on the telephone today; they discussed #Brexit as well as bilateral relations. The Chancellor invited the Prime Minister to come to Berlin for his first visit in the near future. @10DowningStreet pic.twitter.com/TdW1NUDKSb

— Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) July 26, 2019