Premierul britanic Boris Johnson i-a solicitat reginei Elisabeta a II-a suspendarea Parlamentului, în încercarea de a împiedica o deturnare a planurilor sale pentru Brexit

Prim-ministrul Boris Johnson i-a solicitat reginei Elisabeta a II-a suspendarea Parlamentului la 10 septembrie, la scurt timp de la revenirea aleşilor din vacanţă şi cu câteva săptămâni de data stabilită pentru oficializarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, potrivit The Guardian.

”În această dimineaţă am vorbit cu Majestatea Sa Regina pentru a-i cere să suspende sesiunea parlamentară actuală din cea de-a doua săptămână a lunii septembrie, înaintea începerii celei de-a doua sesiuni parlamentare, la 14 octombrie”, le-a transmis Boris Johnson parlamentarilor britanici prin intermediul unei scrisori.

Astfel, Boris Johnson propune data de 14 octombrie pentru susţinerea Discursului Reginei, care marchează oficial deschiderea noii sesiuni parlamentare, prilej cu care suverana dă citire priorităţilor stabilite de guvern pentru viitorul an.

”Avem nevoie să continuăm cu agenda noastră internă şi de aceea anunţăm un Discurs al Reginei pe 14 octombrie”, a declarat Johnson într-un interviu televizat, conform Reuters, citat de Agerpres.

Măsura va limita intervalul de timp pe care l-ar avea la dispoziţie parlamentarii care vor să împiedice ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord.

Parlamentul urmează să revină din vacanţă pe 3 septembrie şi să lucreze timp de două săptămâni înainte de a lua o nouă pauză pentru a permite fiecărui partid să-şi desfăşoare conferinţa anuală. În mod obişnuit, activitatea parlamentului se reia ulterior în luna octombrie, informează BBC, preluat de Reuters, informează Agerpres.

Amânarea reluării lucrărilor legislativului implică faptul că membrii săi au la dispoziție doar puţin peste două săptămâni până la data prevăzută pentru Brexit, 31 octombrie.

Membri ai partidelor din opoziție din Marea Britanie s-au întâlnit marți seara la Church House Westminster, unde parlamentarii britanici obișnuiau să se reunească în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și au convenit să formeze în Parlament alternativ în cazul în care prim-ministrul britanic decide să suspende Camera Comunelor, conform The Guardian.

Mai bine de 160 de parlamentari au semnat astfel o declarație în care se stipulează că suspendarea Parlamentului este o sfidare nedemocratică ”într-un moment crucial pentru țara noastră” care se confruntă cu o ”criză constituțională istorică”.

Over 160 MPs from across the parties and across Britain have signed the #ChurchHouseDeclaration against the gagging of the #PeoplesParliament in just 12 hours making clear they will oppose this undemocratic PM in his attempts to shut down Parliament. Please RT if you agree. pic.twitter.com/md8tvVdbJQ

— Stephen Doughty MP / AS (@SDoughtyMP) August 27, 2019