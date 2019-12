Premierul britanic Boris Johnson nu va participa la Forumul Economic Mondial de la Davos, care reunește cele mai importante figuri din sfera economică și politică la nivel mondial, și le-a interzis și miniștrilor să o facă

Parlamentul European ar putea bloca Acord de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană ca urmare a nerespectării drepturilor cetățenilor europeni de către Guvernul de la Londra, a precizat Guy Verhoftadt, negociatorul Legisativului european pentru Brexit, potrivit Digi24. Obligația de a respecta drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit este o prevedere a Acordului de retragere a țării din UE.

Guy Verhofstadt a solicitat ca ”problemele rămase” privind drepturile cetățenilor să fie soluționate înainte ca Parlamentul să își dea consimțământul asupra acordului de retragere.

”Toată lumea presupune că Parlamentul European îşi va da automat consimţământul pentru Acordul Brexit. Dar acest lucru nu se va întâmpla dacă nu vor fi soluţionate mai întâi problemele referitoare la drepturile cetăţenilor. Cetăţenii nu trebuie să devină victime ale Brexit”, a declarat Guy Verhofstadt, citat de cotidianul The Independent.

Everyone presumes the @Europarl_EN will give automatically its consent to the Withdrawal Agreement. But we first need to solve the outstanding problems with the citizens’ rights. Citizens can never become the victims of #Brexit . pic.twitter.com/OopinKoY9q



”Am primit sute de scrisori de la cetățeni panicați din cauza situației privind statutul de rezindent permanent lor (n.r. în Regatul Unit). Vreau să lansez un apel către premierul Johnson: fii generos în victoria ta. Acordă tuturor cetățenilor UE drepturile depline așa cum le au astăzi. Automat. Pentru toți. Fără <<dacă sau dar>>”, a scris Verhofstadt într-un mesaj pe Twitter.

I have received hundreds of letters of citizens panicking about their status. I want to make an appeal to PM Johnson: be generous in your victory. Grant to all EU citizens the full rights as they have today. Automatically. To all of them. No ‘ifs and buts’.

