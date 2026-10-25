Premierul britanic, deschis la ideea restabilirii liberei circulații între Regatul Unit și UE: „Trebuie să avem o discuție sinceră”

Premierul britanic Andy Burnham și-a exprimat deschiderea față de reluarea liberei circulații între Regatul Unit și Uniunea Europeană, în contextul în care cele două părți se pregătesc pentru summitul liderilor de luna viitoare, relatează Politico Europe.

El a sugerat că revenirea la libera circulație nu ar constitui o linie roșie în cadrul negocierilor, având în vedere că tendințele în materie de imigrație s-au schimbat de când Regatul Unit a votat în favoarea ieșirii din UE în 2016. Cu toate acestea, Burnham a afirmat că nu va „adopta încă o poziție fermă” cu privire la această chestiune.

„Libera circulație a fost asociată cu provocări foarte importante, despre care am vorbit în perioada precedentă în care am fost membru al Parlamentului”, a declarat Burnham pentru publicația The Sunday Times.

„În același timp, era un tip de imigrație care poate nu era la fel de dificil de gestionat ca în prezent. Migrația de tip ușă rotativă, în care oamenii veneau și apoi se întorceau în țările lor, este diferită. Balanța migrației s-a schimbat de atunci, nu-i așa? Cred că trebuie pur și simplu să avem o discuție sinceră despre aceste aspecte”, a declarat Burnham.

Citiți și UE va găzdui la Bruxelles al doilea summit post-Brexit cu Regatul Unit. Anunțul, la o zi după ce Burnham a confirmat interferența Rusiei la Brexit

În cadrul conferinței Partidului Laburist din septembrie, Burnham a afirmat că analizează mai multe opțiuni pentru relansarea relațiilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană.

În discursul susținut la conferință, el nu a detaliat opțiunile pe care le-ar propune. Cu toate acestea, mai multe voci din cadrul Partidului Laburist au susținut aderarea Regatului Unit la piața unică a UE, revenirea în uniunea vamală sau chiar readerarea la blocul comunitar. Revenirea la piața unică ar presupune acceptarea normelor UE privind libera circulație a persoanelor.

Poziția sa privind libera circulație marchează o schimbare semnificativă față de manifestul electoral al Partidului Laburist din 2024, care excludea revenirea Regatului Unit la piața unică, la uniunea vamală sau la libera circulație a persoanelor. Declarațiile vin cu o lună înaintea summitului programat pentru 20 noiembrie, în cadrul căruia UE și Regatul Unit speră să ajungă la un acord asupra unui set de înțelegeri care vizează domenii precum comerțul și reglementările climatice.

În interviul acordat publicației The Sunday Times, Burnham și-a precizat și propriile limite în negocieri, afirmând că „nu își imaginează că ar putea recomanda vreodată ceva care ar presupune aderarea la zona euro sau la spațiul Schengen”.