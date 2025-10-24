INTERNAȚIONAL
Premierul britanic este pregătit să le ceară aliaților Ucrainei să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune”
Premierul britanic Keir Starmer intenționează să facă apel vineri la țările membre ale Coaliției de Voință care susține Ucraina să „crească donațiile de arme cu rază lungă de acțiune” către Kiev, în cursul unei reuniuni găzduite de Londra în prezența președintelui Volodimir Zelenski, notează AFP, potrivit Agerpres.
Această reuniune este programată pentru vineri după-amiază, în urma unui summit european de la Bruxelles la care a participat și președintele ucrainean.
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, omologul său olandez Dick Schoof și secretarul general al NATO Mark Rutte sunt, de asemenea, așteptați în capitala britanică, potrivit unui comunicat al Downing Street.
Alți douăzeci de lideri – inclusiv președintele francez Emmanuel Macron – sunt așteptați să participe la discuții prin videoconferință, a adăugat Downing Street.
Această Coaliție de Voință reunește 26 de țări, în principal europene, și este condusă de Starmer și Macron.
„Prim-ministrul ar urma să facă apel la lideri să pună Ucraina în cea mai puternică poziție posibilă pe măsură ce se apropie iarna”, a explicat biroul său într-un comunicat.
Pe lângă înăsprirea sancțiunilor asupra petrolului rusesc, Starmer le va cere partenerilor să „finalizeze lucrările vizând utilizarea activelor rusești pentru a debloca miliarde de lire sterline pentru finanțarea apărării ucrainene și pentru a crește donațiile de sisteme cu rază lungă de acțiune” către Ucraina, potrivit Downing Street.
Europenii furnizează deja ucrainenilor rachete cu rază lungă de acțiune, în special rachetele franceze Scalp și rachetele britanice Storm Shadow, dar în cantități mici.
Ucraina, care produce unele rachete de acest tip (Flamingo, Neptune), a solicitat însă fără succes rachete germane Taurus. Iar americanii au refuzat până acum să livreze rachetele Tomahawk la care spera Zelenski.
De asemenea, Starmer ar urma să anunțe o accelerare a unui program britanic de fabricare a rachetelor defensive destinate să furnizeze Ucrainei peste 5.000 de astfel de rachete. Aproximativ 140 dintre aceste „rachete ușoare multirol” ar urma să fie livrate în această iarnă, conform comunicatului.
În concluziile convenite de liderii europeni se arată că Uniunea Europeană va continua să ofere Ucrainei sprijin financiar regulat și previzibil pe termen lung, împreună cu partenerii și aliații care împărtășesc aceleași valori. În 2025, Uniunea Europeană a acordat 20,5 miliarde de euro la bugetul Ucrainei, dintre care 6,5 miliarde de euro au fost plătite prin Mecanismul pentru Ucraina, iar 14 miliarde de euro prin inițiativa G7 ERA, care este rambursată din profiturile excepționale generate de activele rusești imobilizate.
ONU
ONU – 80 de ani de existență. MAE: România rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru
Ministerul Afacerilor Externe salută bilanțul celor 80 de ani de existență ai ONU, a cărei activitate privește trei domenii principale de acțiune: pacea și securitatea internațională, dezvoltarea și drepturile omului.
Organizația Națiunilor Unite – ONU – împlinește, pe 24 octombrie 2025, 80 de ani de existență. Ziua ONU, sărbătorită anual, aniversează intrarea în vigoare a Cartei ONU, la 24 octombrie 1945, prin ratificarea acestui document de către cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate și majoritatea celor 51 de state semnatare ale documentului (membrii fondatori ai organizației).
„Mă alătur celebrării Zilei Națiunilor Unite, care marchează 80 de ani de la intrarea în vigoare a Cartei ONU. De aproape 70 de ani, România face parte din această familie globală și reafirm cu mândrie angajamentul nostru față de pace, drepturile omului și dezvoltarea durabilă – valorile care ne unesc pe toți”, a transmis ministrul de externe, Oana Țoiu, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
I join in celebrating United Nations Day — marking 80 years since the UN Charter came into force. For nearly 70 years, Romania has been part of this global family and I proudly reaffirm our commitment to peace, human rights, and sustainable development — the values that unite us… pic.twitter.com/sZOmroKcsZ
— Toiu Oana (@oana_toiu) October 24, 2025
Într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro, MAE amintește că sistemul ONU este alcătuit din șase organe principale, cu propriile structuri subsidiare, precum și dintr-o serie de fonduri, programe, agenții specializate și organizații conexe. În cei 80 de ani de existență, ONU a înregistrat multiple realizări majore, rezultat al acțiunii și cooperării statelor membre, al căror număr a sporit în permanență, ajungând în prezent la 193.
Printre aceste realizări se numără adoptarea a peste 560 de tratate multilaterale din toate domeniile de activitate, cum ar fi drepturile omului, acțiunea umanitară, dezarmarea și protecția mediului.
„Documente precum Declarația Universală a Drepturilor Omului, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă sau Acordul de la Paris privind schimbările climatice sunt, de asemenea, expresia și rezultatul multilateralismului eficient și al vocației universale a ONU. Națiunile Unite au constituit, printre altele, și scena dobândirii de către numeroase țări a independenței naționale, în cadrul procesului de decolonizare, a dezvoltării arhitecturii globale a operațiunilor de pace, sau a coagulării răspunsului comunității internaționale la crizele de mediu. Totodată, organizației globale îi revine în continuare rolul de autoritate normativă în numeroase domenii de activitate”, subliniază MAE în comunicat.
Ministerul evidențiază și contextul internațional actual, despre care spune că reprezintă „o provocare majoră și pentru Organizația Națiunilor Unite”.
„Multilateralismul și ordinea internațională bazată pe norme se află în fața unei crize de încredere, ale cărei cauze sunt exacerbate de factori de diverse naturi, precum amploarea și suprapunerea crizelor globale (îndeosebi de securitate, umanitare și de mediu), unele acțiuni și decizii ale statelor membre care contravin Cartei ONU și dreptului internațional, sau deficitul cronic de finanțare a organizației globale”, mai arată MAE.
În pofida acestuia fapt, spune ministerul, „ONU își păstrează însă relevanța și actualitatea”.
„Un răspuns eficient la problemele globale, care se multiplică și se agravează, nu este posibil prin acțiune unilaterală. ONU este singurul for care, prin legitimitatea conferită de caracterul său universal și prin instrumentele variate de care dispune, poate conduce la răspunsurile adecvate la provocările actuale și de perspectivă. Acesta este, de altfel, și obiectivul pentru care a fost adoptat, în septembrie 2023, Pactul pentru Viitor, împreună cu cele două anexe: Pactul Digital Global și Declarația privind Generațiile Viitoare. În același sens, inițiativa UN80, lansată la începutul acestui an de Secretarul General António Guterres și aflată în curs de negociere și operaționalizare, urmărește adaptarea ONU la contextul actual și de perspectivă și eficientizarea activității acestuia”, continuă MAE.
În încheiere, Ministerul Afacerilor Externe reiterează angajamentul țării noastre față de promovarea multilateralismului, cu ONU în centru.
„România, pentru care anul 2025 marchează împlinirea a 70 de ani de când a devenit membră a Organizației Națiunilor Unite, rămâne un susținător activ al multilateralismului eficient, cu ONU drept centru. România va continua să susțină eforturile pentru adaptarea și reforma organizației, având ca scop îndeplinirea eficace a mandatului acesteia, pe toți pilonii săi de activitate”, conchide MAE.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru: Guvernul trebuie să pregătească țara pentru aderarea la UE
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu drept cadidat la funcția de prim-ministru. Decizia a fost luată în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
„Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru aderarea la UE, consolidarea economiei și creșterea standardelor de viață ale oamenilor”, a scris șefa statului într-un mesaj postat pe pagina oficială de Facebook.
Desemnarea noului premier vine după ce Dorin Recean a anunțat că nu va mai continua în funcție după instalarea noului cabinet guvernamental și că își va încheia mandatul odată cu desemnarea noului Guvern, ca urmare a alegerilor parlamentare.
Potrivit Constituției, Alexandru Munteană urmează să prezinte Parlamentului programul de guvernare și mista membrilor Cabinetului, pentru obținerea votului de încredre.
Încă de joi seară, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care este majoritar în parlamentul de la Chișinău, a anunțat că susține candidatura lui Munteanu la funcția de premier, potrivit Agerpres.
„Alexandru Munteanu este un om cu profilul și experiența care se pliază pe necesitățile actuale ale țării noastre, în special în ceea ce privește creșterea economică. Considerăm că este omul potrivit pentru această etapă, capabil să răspundă provocărilor și să continue direcția de dezvoltare europeană a Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu, liderul formațiunii.
RUSIA
Casa Albă nu exclude un summit Trump-Putin, dar subliniază că președintele SUA vrea „acțiuni, nu doar vorbe”: „Nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei”
Casa Albă nu exclude un summit între președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin, dar a atras atenția joi că Trump „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea liderului de la Kremlin pentru o încetare a focului în Ucraina, anunță Reuters și EFE, citate de Agerpres.
„O întâlnire între cei doi lideri nu este complet exclusă. Cred că președintele (Trump) și întreaga administrație speră ca într-o zi acest lucru se va putea întâmpla din nou, dar dorim să ne asigurăm că va exista un rezultat pozitiv tangibil în urma acestei întâlniri și că ea nu este o pierdere de timp pentru președinte”, a explicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, la o conferință de presă.
„Pentru a negocia un acord de pace bun, ambele părți trebuie să fie interesate”, dar președintele american ”nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei să ia măsuri pentru a avansa către pace”, a continuat aceasta.
„Președintele dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe. Și cred că președintele este foarte motivat de succesul acordului său de pace din Orientul Mijlociu pentru a obține rezultate și dorește ca acest război să se încheie. De nouă luni de când este în funcție el spune asta și este tot mai nemulțumit de lipsa progreselor din partea ambele părți implicate în acest război”, a subliniat Karoline Leavitt.
Trump a anunțat săptămâna trecută că el și Putin se vor întâlni în curând în Ungaria pentru a încerca să pună capăt războiului din Ucraina.
Casa Albă a dezvăluit marți că întâlnirea planificată la Budapesta a fost amânată. Secretarul de stat american Marco Rubio trebuia să se întâlnească vineri cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, după o discuția telefonică de marți, dar aceasta nu va mai avea loc, fapt ce aruncă în incertitudine o întrevedere iminentă între președinții american și rus.
Într-o conferință de presă susținută marți la Moscova, Lavrov a declarat că l-a informat pe Rubio că poziția Rusiei – potrivit căreia acordul de pace trebuie să precede încetarea focului în războiul cu Ucraina – nu s-a schimbat. El s-a arătat surprins de informațiile difuzate de CNN cu privire la dezacordul apărut în timpul convorbirii telefonice cu privire la cererile „maximaliste” ale Rusiei.
Rusia a cerut îndelung eliminarea „cauzelor profunde” ale războiului din Ucraina, susținând că alinierea crescândă a acesteia cu Europa și dorința de a adera la NATO reprezintă o amenințare existențială. Putin a pus la îndoială legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a cerut organizarea de noi alegeri în Ucraina, a solicitat încetarea așa-numitei persecuții a vorbitorilor de limbă rusă și a cerut ca Ucraina să nu adere la NATO. El își presară frecvent discursurile despre Ucraina cu afirmații nefondate că țara este plină de „nazisti”.
Citiți și: Întâlnirea Trump-Putin la Budapesta a picat: “Nu există planuri” pentru un nou summit “în viitorul apropiat”, anunță Casa Albă
Tot marți, Trump a declarat că nu dorește să aibă o „întâlnire inutilă”, dar a sugerat că ar putea exista mai multe evoluții și că „vă vom informa în următoarele două zile”.
Declarațiile sale opace, menite să întrețină suspansul, au căpătat sens odată cu anunțul Washingtonului de miercuri.
Casa Albă a anunțat săptămâna aceasta prima rudă de sancțiuni din noul mandat de președinte al lui Trump împotriva celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.
Citiți și: Din cauza “refuzului lui Putin de a pune capăt unui război absurd”, Trump lovește Rusia cu primele sale sancțiuni împotriva giganților petrolieri “care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”
Măsurile vizează exercitarea unei presiuni sporite asupra sectorului energetic al Rusiei și reducerea capacității Kremlinului de a genera venituri pentru mașina de război.
Decizia trădează schimbarea de poziție și nemulțumirile președintelui american Donald Trump față de atitudinea lui Vladimir Putin față de eforturile de a identifica o soluție care să conducă la pace în Ucraina.
„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele două mai mari companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Încurajăm aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
Apelul oficialului american a fost ascultat. Țările Uniunii Europene au adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, care vizează, pentru prima dată, sectorul de gaz al Rusiei, inima economiei sale de război”.
