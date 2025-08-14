INTERNAȚIONAL
Premierul britanic Keir Starmer a discutat la Londra cu Volodimir Zelenski, în ajunul summitului Trump–Putin
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska. Potrivit BBC, discuțiile dintre cei doi s-au axat pe războiul din Ucraina.
Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru mâine, ar putea avea un impact major asupra Ucrainei și Europei, însă nici premierul britanic Keir Starmer, nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu vor fi prezenți la masa discuțiilor.
Zelenski și Starmer nu au răspuns întrebărilor adresate de presă, ci și-au oferit o îmbrățișare și o strângere de mână înainte de a intra în clădire.
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.
Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate.
În același timp, Casa Albă a temperat miercuri așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că „este un exercițiu de ascultare” prin care președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”. Anterior, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în care ambele părți și-au confirmat „angajamentul de a asigura succesul” summitului dintre președinții american și rus din Alaska.
SUA
SUA suspendă temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei pentru a facilita desfășurarea întâlnirii Trump-Putin
Departamentul Trezoreriei SUA a emis miercuri o aprobare care va suspenda temporar unele sancțiuni împotriva Rusiei pentru a permite desfășurarea activităților legate de viitorul summit dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, în Alaska, relatează CNN.
Măsura, semnată de directorul Oficiului Trezoreriei pentru Controlul Activelor Străine, scutește temporar activitățile legate de întâlnire până pe 20 august.
Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a declarat pentru CNN că majoritatea rușilor sancționați care călătoresc în Alaska pentru summit au primit deja permisiunea de a călători în SUA datorită autorizațiilor anterioare.
Biroul a emis anterior autorizații pentru vizite diplomatice de înalt nivel, a spus purtătorul de cuvânt.
Statele Unite au adoptat mai multe sancțiuni după ce Rusia a invadat neprovocat Ucraina, în februarie 2022, fapt ce ar fi împiedicat deplasarea în Alaska a președintelui rus Vladimir Putin și a ministrului său de Externe Serghei Lavrov.
Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul declanșat de Moscova în Ucraina.
Potrivit Casei Albe, această întrevedere reprezintă „un exercițiu de ascultate”, prin care liderul de la Casa Albă dorește să ia pulsul situației pentru a identifica cele mai bune formule de a pune capăt conflictului rus.
Într-o întâlnire desfășurată miercuri pentru coordonare transatlantică, aliații europeni i-au prezentat lui Trump condițiile lor pentru un acord de pace: stabilirea imediată a unui armistițiu, implicarea Kievului în discuții, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții de securitate și o strategie transatlantică comună.
Conform declarațiilor președintelui american, SUA doresc să organizeze „aproape imediat” o reuniune trilaterală Trump-Putin-Zelenski după întâlnirea de vineri.
Trump a ținut să transmită și un avertisment Kremlinului. Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, a menționat acesta, fără a detalia însă.
SUA
Partenerii SUA își regândesc planurile de achiziții militare americane pe fondul politicii comerciale agresive a administrației Trump
Tarifele vamale impuse de președintele american Donald Trump și presiunile pentru majorarea cheltuielilor pentru apărare în NATO la 5% din PIB provoacă primele efecte vizibile asupra programului de vânzare de avioane de luptă F-35, relatează Politico.
În ultimele două săptămâni, Spania a renunțat la planul de achiziție a unor avioane F-35, în contextul disputei cu Washingtonul privind noul obiectiv NATO de alocare a 5% din PIB pentru cheltuieli militare. Elveția, afectată de tarife vamale americane de 39%, se confruntă cu presiuni politice pentru a abandona propriul contract, iar India ar fi decis să amâne cumpărarea de vehicule blindate americane, pe fondul tarifelor mai mari impuse de SUA.
„Tarifele sunt «un mare deget mijlociu» către aliații cărora SUA le-a cerut ani la rând să cumpere echipamente americane”, a declarat Jim Townsend, fost oficial al Pentagonului responsabil pentru Europa și politica NATO. „Toate aceste națiuni se simt rănite de Statele Unite.”
F-35, produs de Lockheed Martin, este vulnerabil la turbulențele economice, fiind construit cu piese provenite de la peste 100 de furnizori din lume. Comenzile externe mari ajută la menținerea prețului unitar scăzut, iar retragerile pot duce la creșterea costurilor. Contractele Spaniei și Elveției însumau circa 15 miliarde de dolari pentru câteva zeci de aparate fiecare.
Decizia Madridului ar putea redirecționa miliarde către Eurofighter Typhoon, construit de Marea Britanie, Germania, Italia și Spania, precum și către sistemul franco-german Future Combat Air System, programat pentru lansare în anii 2040. Oficialii spanioli au invocat „nevoia de suveranitate industrială, lanțuri de aprovizionare europene mai puternice și parteneri mai de încredere”. Potrivit unui oficial european, poziția premierului Pedro Sánchez este „foarte convenabilă” politic: „Pentru Sánchez, este foarte convenabil să joace rolul victimei lui Trump.”
În Elveția, noile tarife au reaprins disputa privind achiziția a 36 de F-35, aprobată la limită printr-un referendum în 2021. Guvernul de la Berna a confirmat miercuri intenția de a continua achiziția, dar a dispus o reevaluare, cu termen în noiembrie. Lipsa unui preț final din partea SUA și riscul de costuri suplimentare — estimate la până la 1,6 miliarde de dolari — alimentează controversa.
Casa Albă apără tarifele argumentând că reprezintă un avantaj economic pentru SUA. „Președintele Trump a făcut mai mult pentru a sprijini baza industrială militară americană decât orice președinte din ultimele decenii — inclusiv prin vânzarea de arme fabricate în SUA aliaților NATO, ceea ce va genera miliarde de dolari pentru companiile americane”, a afirmat purtătorul de cuvânt Kush Desai.
În India, Reuters a relatat că guvernul ar fi amânat achiziții americane, inclusiv vehicule Stryker și rachete Javelin, după ce Trump a dublat tarifele la importurile indiene la 50%, ca răspuns la cumpărarea de petrol rusesc. New Delhi a negat informația, dar premierul Narendra Modi a reafirmat public „parteneriatul strategic special și privilegiat” cu Moscova.
Oficiali și analiști atrag atenția că pierderea cumpărătorilor străini ar putea crește prețul F-35 pentru toți utilizatorii. În Germania, costul modernizării bazei aeriene Büchel, destinată găzduirii a peste 30 de aparate, a crescut de la 1,5 miliarde la aproape 2,3 miliarde de dolari.
Pe termen scurt, mulți europeni recunosc că industria de apărare a UE nu poate înlocui integral echipamentele americane, astfel că o eventuală tranziție spre implementarea inițiativei „Make in Europe”, care se referă la eforturile blocului de a-și consolida sectorul de producție și de a promova inovarea și competitivitatea europeană, ar fi una graduală.
SUA
Secretarul american al Trezoreriei îndeamnă Europa să se alăture SUA în sancționarea țărilor care achiziționează petrol rusesc
Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, face apel la Europa să se alăture demersului SUA de a impune sancțiuni asupra țărilor care achiziționează petrol rusesc, informează Deutsche Welle.
Într-un interviu pentru Bloomberg TV, Bessent a menționat că țările europene ar trebui să fie dispuse să susțină aceste sancțiuni secundare.
Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care a impus Indiei taxe suplimentare de 25% ca pedeapsă pentru achiziția de petrol rusesc.
Bessent a menționat că Trump îi va transmite „foarte clar” președintelui rus că „toate opțiunile sunt pe masă”.
„Sancțiunile pot crește sau pot fi relaxate. Ele pot avea un termen definit sau pot continua la nesfârșit”, a transmis secretarul american al Trezoreriei într-o explicație binară.
Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu omologul rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul declanșat de Moscova în Ucraina.
Potrivit Casei Albe, această întrevedere reprezintă „un exercițiu de ascultate”, prin care liderul de la Casa Albă dorește să ia pulsul situației pentru a identifica cele mai bune formule de a pune capăt conflictului rus.
Într-o întâlnire desfășurată miercuri pentru coordonare transatlantică, aliații europeni i-au prezentat lui Trump condițiile lor pentru un acord de pace: stabilirea imediată a unui armistițiu, implicarea Kievului în discuții, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții de securitate și o strategie transatlantică comună.
Conform declarațiilor președintelui american, SUA doresc să organizeze „aproape imediat” o reuniune trilaterală Trump-Putin-Zelenski după întâlnirea de vineri.
Trump a ținut să transmită și un avertisment Kremlinului. Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să pună capăt războiului, a menționat acesta, fără a detalia însă.
Având o abordare mai tranșantă, Uniunea Europeană a dezvăluit deja că cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni contra Moscovei se află în pregătire.
Blocul european a convenit să impună un val de sancțiuni împotriva Rusiei ce vizează sectoarele energetic și financiar ale țării, într-un efort de a înăspri presiunea asupra mașinăriei de război a Kremlinului și de a forța o încetare temporară a focului în Ucraina.
Măsurile restricționează accesul băncilor rusești la tranzacții, vizează 105 nave ale „flotei fantomă” utilizate pentru a eluda sancțiunile și interzic orice tranzacții legate de conductele Nord Stream, informează Politico Europe.
Cel mai important, UE a impus un plafon dinamic al prețului petrolului rusesc stabilit cu 15 % sub prețul mediu de piață al țițeiului rusesc, reducând efectiv plafonul de la 60 de dolari pe baril la aproximativ 47,6 dolari.
