Premierul britanic Keir Starmer a discutat la Londra cu Volodimir Zelenski, în ajunul summitului Trump–Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Londra, unde a fost întâmpinat de premierul britanic Keir Starmer, cu o zi înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programate pentru vineri în Alaska. Potrivit BBC, discuțiile dintre cei doi s-au axat pe războiul din Ucraina.

Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru mâine, ar putea avea un impact major asupra Ucrainei și Europei, însă nici premierul britanic Keir Starmer, nici președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu vor fi prezenți la masa discuțiilor.

Zelenski și Starmer nu au răspuns întrebărilor adresate de presă, ci și-au oferit o îmbrățișare și o strângere de mână înainte de a intra în clădire.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vinerea trecută că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a afirmat că Rusia și Ucraina sunt aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului ce durează de trei ani și jumătate, posibil implicând ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.

În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin.

Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate.

În același timp, Casa Albă a temperat miercuri așteptările referitoare la rezultatele întâlnirii Trump-Putin, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt precizând că „este un exercițiu de ascultare” prin care președintele SUA dorește să „înțeleagă mai bine cum putem pune capăt războiului”. Anterior, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a avut marți o discuție telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov în care ambele părți și-au confirmat „angajamentul de a asigura succesul” summitului dintre președinții american și rus din Alaska.