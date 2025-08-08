Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge”

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că Israelul a greșit aprobând planurile de ocupare a orașului Gaza și a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană, informează presa internațională și Agerpres.

„Decizia guvernului israelian de a escalada și mai mult ofensiva sa în Gaza este greșită și îl îndemnăm să o reconsidere imediat”, a afirmat premierul britanic.

Reacția lui Starmer vine după ce cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea” Hamas și „preluarea controlului” asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă.

În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la Fox News că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra enclavei, dar „nu (să) o guverneze” sau „să o păstreze”.

Premierul Starmer a insistat însă că Israelul ar trebui să dezescaladeze mai degrabă decât să lanseze operațiunea.

„Această acțiune nu va face nimic pentru a pune capăt acestui conflict și pentru a ajuta la eliberarea ostaticilor. Va aduce doar și mai multă vărsare de sânge”, a mai spus premierul britanic.

De asemenea, Keir Starmer a adăugat că, „în fiecare zi, criza umanitară din Gaza se agravează, iar ostaticii luați de Hamas sunt ținuți în condiții dezastruoase și inumane. Ceea ce avem nevoie este un armistițiu, o creștere a ajutoarelor umanitare, eliberarea tuturor ostaticilor de către Hamas și o soluție negociată”.

Pe de altă parte, șeful guvernului de la Londra a afirmat că „Hamas nu poate juca niciun rol în viitorul Gazei și trebuie să plece și să se dezarmeze”.

Datele ONU arată că 86,3% din teritoriul Fâșiei Gaza este militarizat și supus ordinelor de evacuare, iar zonele neocupate – precum Khan Younis, orașul Gaza și taberele din Deir-el-Balah – rămân cele mai dens populate. După 22 de luni de conflict, ONU avertizează că enclava este amenințată de „foamete generalizată” și depinde aproape complet de ajutoare umanitare care sunt insuficiente în prezent.

Săptămâna trecută, premierul britanic Keir Starmer s-a angajat să recunoască statul palestinian înainte de Adunarea Generală a Națiunilor Unite din septembrie.

Prim-ministrul britanic a declarat într-o ședință specială a cabinetului său că „acum este momentul potrivit pentru a avansa această poziție” din cauza înrăutățirii situației umanitare din Gaza și a perspectivelor tot mai scăzute ale unui proces de pace. Guvernul israelian a respins rapid această mișcare ca fiind o „recompensă pentru Hamas”, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut apel la „conciliere”.