Premierul britanic merge în Ucraina cu promisiunea de a oferi Kievului un sprijin militar de 2,5 miliarde de lire sterline. Rishi Sunak și Volodimir Zelenski vor semna ”un nou acord de securitate istoric”

Ministrul britanic de externe, David Cameron, efectuează joi o vizită în Kosovo pentru a se întâlni cu trupele britanice aflate staționate pe acest teritoriu și pentru a purta discuții cu liderii kosovari și cu societatea civile, într-un moment de instabilitate în ascensiune în Balcanii de Vest.

Conform unui comunicat al ministerului, aceasta este prima călătorie pe care Cameron o efectuează în acest an.

Ca urmare a atacului din septembrie, în urma căruia un ofițer de poliție kosovar și trei bărbați înarmați sârbi din Kosovo au fost uciși, Regatul Unit a anunțat desfășurarea a 200 de soldați suplimentari în cadrul misiunii NATO de menținere a păcii din Kosovo, care se vor alătura contingentului britanic de 400 de soldați care se află deja în zonă în cadrul unui exercițiu anual.

În cadrul opririi sale la Pristina, David Cameron s-a întâlnit cu ministrul afacerilor externe Donika Gërvalla-Schwarz, a purtat discuții cu președintele Vjosa Osmani și cu prim-ministrul Albin Kurti despre problemele de securitate din Balcanii de Vest.

”Regatul Unit este mândru de parteneriatul său continuu cu Kosovo, fiind un susținător vechi al independenței sale”, a precizat Cameron într-un mesaj publicat pe platforma X, fostă Twitter, mulțumindu-le oficialilor mai sus menționați pentru întâlnirile în care au abordat ”modul în care putem lucra împreună pentru a menține stabilitatea în Balcanii de Vest”.

