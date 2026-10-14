Premierul britanic promite să fie mediator între Zelenski și Trump, în încercarea de a „repara relațiile” dintre cei doi lideri

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat că va încerca să „repară relațiile” dintre președintele american Donald Trump și liderul ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor dintre cei doi, a relatat AFP, potrivit The Guardian.

Burnham a făcut aceste declarații înainte de a-l primi pe Zelenski la reședința sa oficială de pe Downing Street, într-un gest de sprijin față de președintele Ucrainei, în urma noilor critici aduse de Trump.

„Rolul meu este să încerc să refac legăturile, astfel încât sprijinul să revină. Prin urmare, în acest moment, ar trebui să fiu prudent în ceea ce privește pregătirea terenului pentru a-i reuni pe oameni. Acesta este rolul pe care intenționez să-l îndeplinesc”, a declarat Burnham în fața parlamentului britanic.

Cei doi urmează să se întâlnească în această după-amiază, Zelenski plecând din orașul polonez Rzeszów pentru prima dată după luni de zile, revenind la zborurile din Polonia după ce, în perioada de tensiuni istorice cu Polonia, a zburat din Chișinău.

Downing Street a declarat că prim-ministrul Regatului Unit a solicitat miniștrilor să elaboreze propuneri privind noi sancțiuni, ajutor militar și pachete fiscale pentru a sprijini Ucraina în săptămânile următoare, informează Politico Europe.

Marea Britanie va furniza rachete sol-aer în valoare de 45 de milioane de lire sterline și va impune o interdicție asupra exporturilor de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia.

De asemenea, Marea Britanie va accelera livrările a peste 5.000 de rachete ușoare multifuncționale către Ucraina în următorii patru ani, cu o finanțare de 1,6 miliarde de lire sterline, a adăugat Downing Street.

Cancelarul John Healey va profita de întâlnirile de la Fondul Monetar Internațional (FMI) din Bangkok pentru a îndemna alte țări să impună o interdicție similară asupra gazului natural lichefiat (GNL), susținând că aceasta ar „reduce fondurile de război pe care Putin le dorește atât de disperat”.

Se așteaptă ca liderii europeni să profite de summitul Consiliului European de joi pentru a susține sancțiuni mai severe împotriva Moscovei, după ce Trump a încheiat un acord cu Rusia pentru a relaxa restricțiile asupra exporturilor sale de motorină.

Înțelegerea a fost primită cu critici de Volodimir Zelenski și partenerii occidentali, ignorate de președintele american.

Mai mult, Donald Trump a afirmat că Ucraina are nevoie de un nou lider care poate încheia un acord cu Rusia, blamând Ucraina agresată pentru inflexibilitate în fața Moscovei invadatoare.