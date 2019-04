Premierul britanic, Theresa May, înainte de summitul Consiliului European: Avem drept obiectiv obținerea unei amânări ”pentru a conveni un acord de retragere din UE într-o manieră ordonată şi fără probleme”

Premierul britanic Theresa May a declarat înainte de întrevederea cu liderii europeni ai UE-27 că scopul ”acestui summit este acela de a conveni o prelungire care ne oferă mai mult timp pentru stabili un acord care ne permite să părăsim Uniunea Europeană într-o manieră lină și ordonată”, informează The Guardian.

Șefii de stat și de guvern se reunesc miercuri seara pentru a discuta despre viitorul Brexit-ului după ce prim-ministrul britanic a solicitat în scrisoarea înaintată președintelui Consiliului European Donald Tusk la 5 aprilie extinderea articolului 50 până la 30 iunie.

”Ceea ce contează, cred, este că am solicitat o prelungire până la 30 iunie, însă ceea ce este important este că orice extindere ne permite să plecăm la momentul în care ratificăm un acord de retragere. Așadar, am putea părăsi Uniunea Europeană la 22 mai și am putea începe ulterior să construim viitorul nostru strălucitor”, le-a mai spus May jurnaliștilor prezenți la Bruxelles.

La ora locală 18:00 (19:00 ora României) liderii statelor din UE27 vor avea un schimb de opinii cu preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Jumătate de oră mai târziu este prevăzută reuniunea cu premierul britanic Theresa May, după care şefii de stat sau de guvern din UE27 vor avea o cină de lucru.

Summitul din 10 aprilie, convocat de președintele Consiliului European ca urmare a celei de-a treia respingeri în Parlament a acordului privind Brexit, are ca punct de plecare scrisoarea premierului Theresa May din data de 5 aprilie în care solicită o prelungire suplimentară a articolului 50 până la data 30 de iunie, o propunere pe care șefa guvernului de la Londra a înaintat-o și pentru Consiliul European din 21-22 martie, dar care a fost refuzată de șefii de stat sau de guvern și întâmpinată cu alte două propuneri: o retragere a Marii Britanii din UE la 22 mai, cu o zi înainte de debutul alegerilor europene, cu condiția aprobării acordului, și o retragere fără acord la 12 aprilie în cazul în care înțelegerea negociată nu este acceptată de Parlament, lucru care s-a și întâmplat la 29 martie.

În presa europeană a început să circule încă de marți seară varianta de lucru a concluziilor pe care liderii europeni urmează să le adopte la summitul de miercuri, suspansul fiind menținut de faptul că în dreptul datei ce va fi agreată pentru prelungire este trecut ”XX.XX.XXXX”.

Proiectul concluziilor, obținut de The Guardian și care va fi aprobat miercuri de liderii UE27, presupune în schimbul unei prelungiri un “angajament al Regatului Unit de a acționa într-o manieră constructivă și responsabilă pe parcursul acestei perioade unice, în conformitate cu datoria de cooperare sinceră”.

Documentul, văzut de Politico Europe, prevede că Consiliul European va acorda o prelungire a perioadei de negociere în temeiul articolului 50 pentru a permite “ratificarea acordului de retragere”. Dar la ultima dată de încheiere a prelungirii se spune: “O astfel de extindere ar trebui să dureze doar atâta timp cât este necesar și, în orice caz, nu mai mult de [XX.XX.XXXX1]”. Data-cheie va fi decisă de lideri miercuri

Documentul adaugă că “în cazul în care Regatul Unit este încă membru al UE la 23-26 mai 2019 și dacă nu a ratificat acordul de retragere până la 22 mai 2019, trebuie să organizeze alegerile pentru Parlamentul European în conformitate cu legislația Uniunii. În cazul în care Regatul Unit nu respectă această obligație, retragerea va avea loc la 1 iunie 2019”.