Premierul britanic Theresa May va cere o altă prelungire a termenului privind Brexit de la UE, în încercarea de a găsi, împreună cu liderul opoziției, Jeremy Corbyn, o soluție pentru ieșirea din impas

Theresa May va cere o altă scurtă extensie a termenului de retragere a Marii Britanii din UE, dincolo de 12 aprilie, în încercarea de a ajunge la o soluție de compromis cu Partidul Laburist, principala formațiune din opoziție, a anunțat premierul britanic, indicând posibilitatea ca guvernul să susțină un Brexit mai ,,soft”.

Într-o scurtă declarație TV, după o ședință de cabinet care a durat șapte ore, premierul a declarat că va purta discuții cu Jeremy Corbyn pentru a contura un plan privind Brexitul, asupra căruia să cadă de acord ambele părți, informează The Guardian.

Acest lucru ar necesita o altă prelungire a articolului 50, a mai spus May, dar a adăugat că ea ar dori ca acest lucru să nu depășească data de 22 mai, pentru ca Marea Britanie să nu fie nevoită să participe la alegerile europene.

,,Este un moment dificil pentru toată lumea”, a spus ea. ,,Pasiunile curg pe toate laturile dezbaterii. Dar putem și trebuie să găsim compromisurile pentru a oferi rezultatul pentru care a votat populația britanică”.

Mișcarea prim-ministrului pare să indice în mod inevitabil preferința pentru o formă mai ușoară de Brexit. Partidul Laburist a clarificat în repetate rânduri că nu va sprijini niciun plan care să nu includă apartenența la uniunea vamală, iar un vot în parlament ar putea duce la legături și mai strânse cu UE, lucru nedorit de cabinetul Theresei May.

Prim-ministrul a mai spus că întârzierea nesfârșită a Brexitului a început ,,să dăuneze politicii noastre”, dar a exclus o ieșire din UE fără un acord. ,,Am fost mereu clară în privința ideii că printr-un no deal am putea obține un succes pe termen lung, dar retragerea în baza unei înțelegeri este cea mai bună soluție acum”, a adăugat Theresa May.

Ea a lăudat ,,eforturile mari ale deputaților” pentru a găsi o soluție – ceea ce contrastează cu cea mai recentă și mult-criticată declarație din Downing Street, în care părea să acuze parlamentul pentru menținerea incertitudinii privind Brexit -, dar a recunoscut cu părere de rău că acest lucru nu a fost posibil.

,,Așadar, astăzi iau măsuri pentru a depăși impasul: mă ofer să stau alături de liderul opoziției pentru a încerca să găsim un plan de care să ne ținem amândoi, cu scopul de a ne asigura că părăsim Uniunea Europeană și că o facem în baza unui acord”, a mai afirmat premierul.

În viziunea sa, ,,rezultatul ideal al acestui proces ar fi acela de a conveni asupra unei abordări privind relațiile viitoare cu UE, care să respecte rezultatul referendumului și pe care, împreună cu liderul opoziției, să o supunem la vot în Parlament, urmând să o prezint la Consiliul European de săptămâna viitoare”, a punctat Theresa May.

Dacă atingerea unui acord cu Partidul Laburist va fi imposibilă, atunci planul următor ar fi să supună la vot în parlament o altă serie de opțiuni alternative la acordul de retragere deja negociat cu UE, guvernul promițând să respecte oricare idee care ar câștiga sprijinul majorității deputaților, a precizat liderul guvernului de la Londra. Însă, pentru ca asta să se întâmple, a spus May, laburiștii ,,ar trebui să fie de acord și cu acest lucru”.

Din partea UE, prima reacție după declarațiile Theresei May a avut-o Donald Tusk, președintele Consiliului European. Acesta îndemna la ,,răbdare”, deși situația este încă incertă după ziua de astăzi, potrivit unei postări pe Twitter.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 2 aprilie 2019